Denne optræden af modellen Gigi Hadid bringer en vintagekjole tilbage i rampelyset

Én kjole, én silhuet og en hel æra genopstår. Ved at vælge en halterneck-kjole til Breakthrough Prize Awards-ceremonien mindede den amerikanske model Gigi Hadid elegant alle om, hvorfor denne vintage-stil fortjener et comeback.

En meget mærkbar tilbagevenden til den røde løber

Den 18. april 2026 gik Gigi Hadid på den røde løber ved den 12. årlige Breakthrough Prize Awards i Los Angeles. Til dette optræden valgte hun en hvid silke-satinkjole fra David Koma med en meget tætsiddende silhuet, der fremhævede hendes figur. En høj slids bagpå tilføjede bevægelse og lethed til det overordnede look.

Halterudskæringen, lookets nøgleelement

Det var toppen af kjolen, der stjal showet: en gentænkt halterneck-udskæring, struktureret af en juvelbesat broche og krydsende stropper, der bindes bagpå. Denne arkitektoniske detalje gav outfittet en næsten skulpturel dimension. Looket blev fuldendt med Andrea Wazen-hælede mules og krystaløreringe, der skabte en ren og lysende silhuet.

En klipning med Hollywood-rødder

Kjolen med halterneck er ikke en ny opfindelse. Den var enormt populær i 1950'erne og 60'erne og var et udtryk for Hollywood-chic, båret af ikoner som Marilyn Monroe og Elizabeth Taylor. Dens karakteristiske halsudskæring, dannet af stropper, der bindes bag halsen, blotlægger skuldrene, forlænger halsen og skaber en naturligt elegant kropsholdning. Den oplevede en genoplivning i 1990'erne i mere strømlinede versioner: enkle snit, flydende og satinagtige stoffer i en ubesværet chic stil.

Ved at vælge denne kjole til en af sine sjældne optrædener på den røde løber, gjorde Gigi Hadid ikke blot et dristigt statement – hun genoplivede interessen for en stil, som mange havde henvist til arkiverne. Yderligere bevis på, at mode aldrig helt dør.

Sangerinden Christina Aguileras kjole og frisure vakte furore på den røde løber.

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Christina Aguilera kom ikke til Breakthrough Prize 2026 bare for at vise sig...

Anne Hathaway gør et plask i en voluminøs rød kjole

Tyve år efter at have spillet Andy Sachs i "The Devil Wears Prada" fortsætter den amerikanske skuespillerinde Anne...

"Jeg levede et mareridt": En skuespillerinde fra Bridgerton bryder sin tavshed om sit mentale helbred

Den britiske skuespillerinde Ruby Barker, der er kendt for sin rolle i serien "Bridgerton", har besluttet sig for...

"Et mirakel": Som 44-årig annoncerer Natalie Portman, at hun er gravid

Natalie Portman delte denne uventede nyhed med dyb taknemmelighed. Den israelsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør venter sit tredje...

Med denne kjole med metalliske detaljer skaber skuespillerinden Eva Longoria et mindeværdigt look

Til åbningen af de nye David Geffen-gallerier på LACMA i Los Angeles valgte Eva Longoria et look, der...

Skuespillerinden Jessica Chastains nye korte frisure, som 49-årig, skaber røre.

Den amerikanske skuespillerinde og producer Jessica Chastain, kendt i årevis for sit lange, bølgede røde hår, overraskede alle...