Rihanna afslører en uventet side af sit liv på Barbados

Fabienne Ba.
For at markere Barbados' 59. uafhængighedsdag gav Rihanna sine fans et sjældent glimt ind i sit liv som mor og familiekvinde på sin fødeø. Hun delte intime billeder, der illustrerede hendes graviditet og daglige liv omgivet af sine kære.

En synligt tilfreds mor

Den barbadiske sangerinde og forretningskvinde Rihanna, mor til tre, lagde for nylig billeder op på Instagram taget under sin tredje graviditet, hvor hun viser sin babymave frem under den caribiske sol. Billederne viser også hendes to sønner, Riot og Rza, der nyder hinandens selskab samt lykkelige øjeblikke med sin partner, rapperen A$AP Rocky.

Et tæt par

Rihanna og A$AP Rocky, der har været sammen i næsten fem år, deler tydeligvis glæden over denne nye milepæl i familien. Deres første søn, RZA, blev født i maj 2022, efterfulgt af Riot Rose i august 2023 og endelig Rocki Irish, født i september 2025. A$AP Rocky talte for nylig om sine sønners tilpasning til ankomsten af deres lillesøster med stor kærlighed og tålmodighed.

En rørende tilbagevenden til deres rødder

Disse billeder afspejler også Rihannas tilbagevenden til sine rødder, hvor hun fejrer Barbados kultur og historie, samtidig med at hun styrker familiebåndene. Denne intime side "menneskeliggør" Rihanna for hendes fans og gør hende til en inspirerende figur, der omdefinerer hendes offentlige image gennem moderskabet.

Gennem disse oprigtige og lysende billeder minder Rihanna os om, at hun ud over sin status som et globalt ikon forbliver dybt knyttet til sin ø og sin familie. Ved at dele disse ømme øjeblikke er hun et rørende bevis på sin balance mellem det offentlige og private liv. Denne tilbagevenden til sine rødder, gennemsyret af enkelhed og autenticitet, bekræfter endnu engang styrken og følsomheden hos en person, der fortsætter med at inspirere langt ud over Barbados.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Jessica Biel viser sin arm- og rygtræning frem

