"Jeg holdt op med at se på mig selv": Denne sangerinde åbner op om sine usikkerheder

Léa Michel
Den franske sangerinde og sangskriver Clara Luciani taler åbent om de problemer med kropsopfattelse, der holdt hende tilbage i tre årtier. Som gæst i det franske talkshow Quotidien afslørede hun for nylig, hvordan hendes seneste turné var befriende og endelig tillod hende at stoppe med at "besætte" hende og udtrykke sig fuldt ud på scenen.

En tur, der heler sår

Med over en million solgte albums og sit tredje album, "Mon sang en pleine conquête" (Mit blod i fuld erobring), afsluttede Clara Luciani sin turné triumferende den 18. og 19. februar i Accor Arena i Paris. Alligevel indrømmer hun, bag sin selvsikre scenetilstedeværelse, at hun var "meget selvbevidst om sin krop" under sine tidlige turnéer og følte sig "flov over sine proportioner". "Det var først, da jeg var i trediverne, at jeg endelig havde det lidt bedre med mig selv," indrømmede hun i showet "Quotidien", der var vært af Yann Barthès.

"Jeg er holdt op med at undskylde for at være her."

På denne turné kom et vendepunkt: "Jeg er ligeglad, jeg er sanger, og jeg er her for at lave musik. Jeg holdt op med at fokusere på mig selv, jeg optog plads." Resultatet? En oplevelse, der var "så meget mere fornøjelig, mere kraftfuld og mere effektfuld." Denne befrielse tillod hende at fokusere på det, der virkelig betød noget, langt fra de domme om hendes udseende, der havde hjemsøgt hende siden barndommen – med en højde på 11 år (1,76 m) og kommentarer om hendes "for store kæbe" i begyndelsen af sin karriere. Tilbage i 2021, i Madame Figaro, definerede Clara Luciani skønhed som "tusind måder at være sig selv på, dyrke sine forskelligheder" og foretrække "det skrøbelige og usikre, som ikke er klar over deres egen charme".

Disse afsløringer, der falder sammen med hendes to dates i Paris, afslører en kunstner, der har fred med sig selv og forvandler sine sårbarheder til styrker. Clara Luciani beviser, at ægte selvtillid ofte opstår efter års indre kamp, og inspirerer hendes fans til at omfavne deres egne unikke styrker.

