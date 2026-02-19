"Fabelagtig", "Tilbage til 2011": Margot Robbies kjole vækker opsigt

Ved et nyligt arrangement afholdt af Vogue Australia vakte den australske skuespillerinde og producer Margot Robbie furore med et look, der direkte fremkaldte 2000'erne. Et modevalg, der blev hyldet på sociale medier som et sandt "throwback til 2011".

En klar reference til 2000'erne

Margot Robbie, der er vant til stilistiske forandringer på den røde løber, valgte denne gang en radikalt anderledes æstetik end sine seneste optrædener. Inviteret til et arrangement arrangeret af Vogue Australia valgte skuespillerinden en kjole af Alexander McQueen, designet af husets nuværende kreative direktør, Seán McGirr.

Smykket, med et gotisk motiv af hvide kranier, genopdager et af det britiske mærkes mest genkendelige symboler. Dette valg er ikke tilfældigt: kraniemotivet har været en integreret del af Alexander McQueens DNA siden starten af 2000'erne. Reaktionerne på sociale medier var hurtige. Fra "fabelagtig" til "tilbage til 2011" roste mange brugere denne genopblussen af en glamrock-æstetik med et strejf af grunge, som Generation Z nu genopdager under navnet "indie sleaze".

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af McQueen (@alexandermcqueen)

Kraniemønsteret, signatur af Alexander McQueen

For at forstå virkningen af dette udseende, må vi gå tilbage til motivets historie. Kraniet, der blev introduceret i begyndelsen af 2000'erne af den britiske designer Lee Alexander McQueen, grundlægger af modehuset Alexander McQueen, blev hurtigt et emblem. I 2003, under forårs-sommerkollektionen med titlen "Irere", inspireret af ideen om skibbrud, fik det kranieudsmykkede tørklæde sin debut.

Det blev hurtigt et kulttilbehør, der blev taget til sig af adskillige internationale berømtheder. Denne enkle silkekvadrat blev et modefænomen, båret om halsen, bundet i taljen eller fastgjort til en taske. Billedet af Kate Moss, der blev forbundet med Alexander McQueens verden, bidrog i høj grad til at forankre denne æstetik i den kollektive forestillingsevne. I 2004, under det retrospektive "Black"-show, optrådte den britiske model i en flagrende kjole prydet med hvide skeletter, hvilket legemliggjorde en rebelsk chic, der siden er blevet ikonisk. Dette samarbejde satte et varigt præg på modehistorien i det tidlige 21. århundrede.

Den sleaze indie-æstetik er tilbage

I de seneste par sæsoner har moden oplevet en genopblussen af interesse i 2000'erne. Efter minimalismen i 1990'erne og Y2K-dille er det nu indie-sleaze-æraen, der gør comeback. Denne trend, der blev populær i slutningen af 2000'erne og begyndelsen af 2010'erne, blander rockreferencer, dristige silhuetter og en bedragerisk nonchalant attitude.

Ved at vælge en kjole med et så symbolsk ladet motiv, sætter Margot Robbie sig i spidsen for denne nostalgiske trend. Hendes look er langt fra en simpel retro-øvelse, men illustrerer, hvordan arkiverne fra store modehuse nu bliver genbesøgt af deres moderne kunstneriske ledere. Seán McGirr, der blev udnævnt til chef for kunstnerisk ledelse hos Alexander McQueen i december 2023, indleder således en ny fortolkning af brandets arv. Kraniemotivets tilbagevenden afspejler dette ønske om at genoprette forbindelsen til de grundlæggende koder, samtidig med at de tilpasses til aktuelle sensibiliteter.

En veludført modestrategi

Margot Robbie er ikke uvant med at lave et stilfuldt statement. Den australske skuespillerinde, der regelmæssigt roses for sine modevalg, ved, hvordan man veksler mellem klassiske silhuetter og mere dristige looks. Dette udseende illustrerer en veludviklet strategi: at tilegne sig en stærk reference, samtidig med at den gøres relevant for aktuelle trends. Kraniemotivets succes i starten af 2000'erne lå i dets evne til at udviske linjerne mellem luksus og en undergrundsæstetik.

I dag, i en kontekst hvor modeværdier arkiveres og tidligere koder genfortolkes, giver dette symbol særligt stærk genklang. Ved at genoplive denne arv giver Margot Robbie ikke blot et nostalgisk nik. Hun deltager i en bredere samtale om trends cykliske natur og hvordan moderne ikoner genaktiverer emblematiske kulturelle markører.

Når nostalgi bliver en kreativ løftestang

"Tilbage til 2011", som nogle online kommentatorer refererer til, afspejler et bredere fænomen: en fascination af en nyere periode, der allerede opfattes som vintage. 2000'erne og begyndelsen af 2010'erne, der længe blev latterliggjort for deres overdrivelser, bliver nu revurderet med et nyt perspektiv. Ved at bringe et ikonisk Alexander McQueen-motiv tilbage i rampelyset minder Margot Robbie os om, at mode opererer i cyklusser.

Det, der virkede gammeldags i går, kan blive attraktivt igen i dag, båret af en ny generation eller af indflydelsesrige personer, der er i stand til at give det et nyt liv. Med denne kjole bekræfter skuespillerinden sin status som et modeikon, der er opmærksom på kulturelle referencer. Én ting er sikkert: denne hyldest til den sleaze indie-æra har ikke efterladt nogen ligegyldig.

Ved at vælge en Alexander McQueen-kreation med et ikonisk motiv fra 2000'erne kombinerede Margot Robbie succesfuldt hyldest og modernitet. Mellem nostalgi og moderne genfortolkning illustrerer hendes optræden i Vogue Australia arkivernes kraft i den nuværende mode. Det er yderligere bevis på, at visse signaturer, selv årtier senere, bevarer deres fulde effekt.