Som 37-årig viser denne sydafrikanske model stolt sin figur frem.

Anaëlle G.
@candiceswanepoel/Instagram

Candice Swanepoel, en sydafrikansk model og tidligere Victoria's Secret-engel, delte for nylig en Instagram-selfie, der selvsikkert fremhævede sin figur.

Et uformelt indlæg, der gjorde indtryk.

På sin Instagram-konto @candiceswanepoel delte Candice Swanepoel et enkelt og ærligt øjeblik. Hun knælede foran et spejl og bar en kort, langærmet lyserød sweater med en flagrende grå plisseret nederdel. Det både bløde og elegante outfit fremhævede naturligt hendes figur. Hendes blonde hår faldt frit ned over skuldrene, og hendes bevidst minimalistiske makeup lod hendes ansigts ægte udstråling skinne igennem.

Med telefonen i hånden fanger hun øjeblikket i et lyst interiør og tilbyder sine følgere en spontan og strålende selfie, langt fra overdreven kunstighed. Udgivet den 14. februar 2026 blandt en række forskellige fotos, viser dette opslag et billede af selvtillid og fysisk lethed. Vi skimter tonede mavemuskler, men frem for alt en kvinde, der virker tilpas i sin egen krop. Ud over æstetik illustrerer dette opslag et bredere budskab: budskabet om selvaccept, om at arbejde på sin krop af kærlighed snarere end forpligtelse, og om at fejre en stærk og selvsikker femininitet.

Tro mod sin sportsrutine

Candice Swanepoel er et udtryk for en moderne vision om velvære: krævende, men jordnær, disciplineret, men respektfuld over for sin krop. Pilates, yoga, mobilitet, styrketræning ... hun træner omkring en time hver dag med sin mangeårige træner. Mere end blot en fitnessrutine, det er et sandt jordnært ritual, der nærer både hendes krop og sind.

Hun er oprindeligt fra Sydafrika, men foretrækker også en holistisk tilgang: en afbalanceret, næringsrig kost, kollagen-boostede smoothies, regelmæssig hydrering og frem for alt opmærksom lytning til sin krops behov. Dette opslag er en del af en serie af delinger, der er langt fra overposerede fotoshoots og urealistiske filtre. Her opdager vi en kvinde i sit sande jeg. Det handler ikke om at sammenligne sig med andre eller forfølge et ydre ideal, men om at bevæge sig fremad i sit eget tempo, i henhold til sin egen historie, stofskifte og prioriteter.

Entusiastiske reaktioner og modearv

Reaktionerne var umiddelbare: "utrolig figur", "strålende". Candice Swanepoel, en ikonisk model der blev berømt i 2007, har etableret sig som en førende figur inden for international mode. Hendes image kombinerer friskhed, naturlighed og atletisk kraft - en blanding, der er blevet hendes signatur. Som en eftertragtet muse for store modehuse, en stamgæst i prestigefyldte kampagner og på Victoria's Secret-catwalken, legemliggør hun moderne femininitet: stærk, selvsikker og selvsikker. Ud over rampelyset er hendes karriere et bevis på udholdenhed og autenticitet.

Gennem denne spontane selfie bekræfter Candice Swanepoel sin status som et sandt modeikon. Langt væk fra kunstfærdigheder og sofistikeret iscenesættelse, fascinerer hun med en naturlig elegance og selvtillid, der overskrider flygtige trends. Ved at vælge enkelhed minder hun os om, at stil ikke kun ligger i det tøj, man bærer, men også i den attitude, det bæres med. En modelektion, bestemt, men frem for alt en lektion i selvsikkerhed og frihed.

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
