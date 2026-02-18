Search here...

"Fryser hun ikke?": I Paris vælger denne sangerinde et dristigt outfit

Léa Michel
@tatemcrae/Instagram

I Paris bar sangeren Tate McRae for nylig et outfit, der vakte furore på de sociale medier. Mikroshorts, strømpebukser og en struktureret blazer: et look, der vakte blandede reaktioner, lige fra beundring til spørgsmål om det kolde vintervejr.

En romantisk parisisk stil

Den canadiske sangerinde, sangskriver, danser og skuespillerinde Tate McRae delte en Instagram-karrusel, der forevigede hendes romantiske Valentinsdags-tur til den franske hovedstad. Blandt billederne poserer hun i sorte mikroshorts kombineret med strømpebukser, en tætsiddende sort blazer og knæhøje støvler, alt sammen toppet med en rød rose til lejligheden. Denne blanding af parisisk chic og dristighed leger med kontraster: struktureret sofistikering og en legende ånd.

Entusiastiske reaktioner trods vinterkulden

Opslaget fik hurtigt tusindvis af likes og rosende kommentarer, såsom "Paris klæder dig godt" og "Så smukt". Tro mod traditionen med at bære kortere tøj om vinteren kunne internetbrugerne dog ikke lade være med at undre sig: "Fryser hun ikke?" eller lignende kommentarer, der fremhævede eksponeringen for de kølige februartemperaturer i Paris. Paradoksalt nok dæmpede disse bemærkninger ikke den samlede entusiasme: fans elskede kombinationen, hvilket beviste, at dristighed altid betaler sig inden for mode.

Tate McRaes karrusel udvider stemningen med en spejlselfie i et varmt rødt soveværelse, et nærbillede af hendes ben i en bil og hyggelige snapshots af parisiske caféer. Disse billeder indfanger en "afslappet stemning" og forstærker billedet af en kunstner, der har mestret kunsten at skabe livsstilsiscenesættelse.

I sidste ende stemmer dette udseende overens med Tate McRaes modevalg, der udmærker sig ved at forene streetwear-trends med europæisk elegance. I Paris, den essentielle modehovedstad, bekræfter hans "Valentinslook" endnu engang, at dristighed sejrer over klimabekymringer og forvandler spørgsmål om kulden til skjulte komplimenter.

Som 63-årig vælger Demi Moore elegance i en sort blondekjole
"Stadig lige så smuk som altid": Som 55-årig stråler denne skuespillerinde på stranden ved siden af en hest

