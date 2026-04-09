"Hun ligner sin mor": Shiloh Jolie gør et slående indtryk

Shiloh Jolie fortsætter med at bane sin egen kunstneriske vej. Datteren af skuespillerinden Angelina Jolie og skuespilleren Brad Pitt medvirker i musikvideoen "What's a Girl to Do" af sangeren Dayoung, et medlem af gruppen WJSN (Cosmic Girls). Hendes optræden vakte hurtigt opmærksomhed online, og fans var spændte på at se den unge danser i dette musikalske projekt.

En passion for dans dyrket siden barndommen

I videoen optræder Shiloh blandt danserne og bekræfter dermed en passion for dans, som hun har dyrket i flere år. Hun er vant til at tage undervisning på Millennium Dance Complex i Los Angeles og udvikler gradvist sin karriere i denne kunstneriske verden, langt fra filmset.

I modsætning til sine berømte forældre synes Shiloh Jolie at foretrække en karriere inden for dans frem for skuespil. Dans giver Shiloh mulighed for at udtrykke sin kreativitet i et kollektivt, ofte mere diskret miljø. Denne tilgang stemmer overens med hendes ønske om at udvikle sine kunstneriske færdigheder uden nødvendigvis at søge høj medieeksponering. Hendes deltagelse i Dayoungs musikvideo er således i overensstemmelse med en udvikling, der allerede er observeret gennem adskillige performancevideoer, der er delt i de senere år.

Internetbrugere er imponerede over hendes lighed med Angelina Jolie

Efter teaseren blev udgivet, kommenterede mange internetbrugere på Shilohs deltagelse, især med fokus på hendes lighed med sin mor. På sociale medier hentydede flere beskeder til denne lighed, hvoraf nogle skrev: "Hun ligner sin mor meget" eller "Ligheden er slående." Disse reaktioner demonstrerer den nysgerrighed, der er vakt af hendes udseende, samtidig med at de fremhæver offentlighedens interesse for den unge dansers kunstneriske rejse.

En kunstnerisk udvikling

Ved at deltage i dette musikalske projekt bekræfter Shiloh Jolie sin interesse for dans og performance. Denne oplevelse kunne markere endnu et skridt i en kunstnerisk karriere, hun synes at opbygge gradvist, væk fra filmindustrien. Selvom hun stadig udvikler sin karriere diskret, illustrerer hendes tilstedeværelse i denne musikvideo et ønske om at udvikle sit talent i et professionelt miljø, samtidig med at hun opretholder en vis uafhængighed fra den berømmelse, der er forbundet med hendes familie.

Kort sagt har Shiloh Jolies optræden i Dayoungs musikvideo allerede vakt adskillige reaktioner, især på grund af hendes lighed med sin mor, Angelina Jolie. Mellem diskretion og kunstnerisk passion synes den unge danser at forfølge en vej, der afspejler hendes egen, centreret omkring dans og kreativ udtryk.