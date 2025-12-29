Demi Moore og hendes døtre, klædt i nattøj, skaber furore denne jul.

Ved hvert optræden udstråler Demi Moore elegance og naturlig charme. Til jul valgte Hollywood-skuespillerinden at bytte sine outfits fra den røde løber ud med et hyggeligt look. Omgivet af sine tre døtre - Rumer, Scout og Tallulah Willis - delte Demi Moore en række absolut bedårende familiebilleder, hvor de alle havde matchende festlige pyjamas på.

En hjertevarmende familiesammenkomst

I et opslag delt på Instagram gav Demi Moore et glimt af hendes hyggelige familiejul. Dagen var fyldt med latter, dyr og en dejlig varm vinterstemning. Skuespillerinden og hendes døtre poserede side om side, omgivet af deres kære, alle klædt i matchende rød- og hvidternede outfits. For at fuldende scenen bar Demi en nissehue, hvilket tilføjede et legende præg til den ellers hjertevarmende atmosfære.

Billedteksten til opslaget, "Ho Ho Ho... Hunde, ænder, pyjamas og sne 🐕🦆😴❄️" , opsummerer perfekt den ånd af enkelhed og hygge, der udstråler fra disse billeder. Mellem hunde, ænder og sne prioriterer Moore-familien glæden ved at være sammen.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

De er så tætte, at de ligner tvillinger

Det, der ramte internetbrugerne, var den uhyggelige lighed mellem Demi Moore og hendes døtre. Med deres identiske smil, lange brune hår og tætte bånd virker de fire kvinder bogstaveligt talt som kulstofkopier af hinanden. Rosende kommentarer strømmede ind under opslaget: "Perfekte tvillinger!" eller "Charme ligger i generne!"

De tre unge kvinder, der er født fra hendes tidligere ægteskab med Bruce Willis, opretholder et tæt familiebånd, selv efter deres forældres separation. Trods skuespillerens fravær fra billeder forbliver Demi og Bruce forenede omkring deres børn, et bånd der er blevet endnu stærkere siden skuespillerens demensdiagnose, som Demi Moore har støttet med medfølelse.

En jul fyldt med sødme og ro

Mellem reklameture og glamourøse optrædener ser Demi Moore ud til at nyde hvert et stille øjeblik med sin familie. Efter et travlt år tager skuespillerinden en velfortjent pause og beviser, at hun forstår at jonglere offentligt liv og familieliv på en genial måde.

Uanset om hun er i nattøj eller gallakjole, legemliggør Demi Moore den afslappede elegance, der er unik for hende - en oprigtig enkelhed, der er hendes største charme.