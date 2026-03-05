"Alt jeg ser er had": Denne skuespillerinde bryder tavsheden om online chikane

Léa Michel
Extrait de la série « I love LA »

Ved Actor Awards i 2026 gav Odessa A'zion, den nye stjerne fra den amerikanske film "Marty Supreme", et åbenhjertigt svar til en ET- reporter, der spurgte hende, om det var mærkeligt at blive "Hollywoods it-girl". Hendes rørende tilståelse om onlinehad resonerede med publikum.

Et uskyldigt spørgsmål, der afslører en barsk virkelighed

På den røde løber spørger journalisten: "Er det mærkeligt at blive en af Hollywoods 'it girls'? " Den amerikanske skuespillerinde Odessa svarer: "Alt, hvad jeg ser, er had. Så for mig er der ingen 'it girls'." Dette direkte svar fremhæver den mørke side af den spirende berømmelse.

Den skjulte side af berømmelse på sociale medier

Odessa blev nomineret til en skuespillerpris for sin rolle i "Marty Supreme" og blev en mediesensation. Bag roserne mødte hun dog en bølge af giftige kommentarer. Hendes åbenhjertighed understreger, hvordan unge skuespillerinder ofte bliver lette mål for unødvendig kritik, langt fra "it girl"-myten.

Fansenes dybfølte reaktioner

Internetbrugere, dybt bevægede, oversvømmede kommentarfeltet: "Det er trist, man kan se, at det virkelig påvirker hende," "Vi giver altid negativ energi som denne, primært til kvinder." Mange roste hendes mod og bemærkede, at online chikane uforholdsmæssigt påvirker kvinder i showbusiness.

En skuespillerinde, der afviser etiketter

Odessa, datter af den amerikanske skuespillerinde og producer Pamela Adlon, afviser betegnelsen "it girl". Hun foretrækker at tale om sit krævende arbejde – nomineringer, samarbejder med Timothée Chalamet – frem for sladder. Hendes budskab opfordrer til større empati i lyset af pres fra sociale medier.

Med sin kraftfulde udtalelse, "Alt jeg ser er had", afslører Odessa A'zion den barske virkelighed af online chikane. Hun forvandler smerte til en bøn om venlighed, især over for kvinder. En gribende påmindelse: Bag "it-pigen" gemmer sig en kunstner, der er såret af internettets giftighed.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"Det, vi elsker, kommer fra sort kultur": Denne skuespillerinde genopliver debatten om kulturel indflydelse
Article suivant
Efter "Bridgerton" vil alle vide, hvem Yerin Ha er.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Efter "Bridgerton" vil alle vide, hvem Yerin Ha er.

Siden annonceringen af hendes rollebesætning i "Bridgerton" har hendes navn cirkuleret flittigt på sociale medier. Hvem er Yerin...

"Det, vi elsker, kommer fra sort kultur": Denne skuespillerinde genopliver debatten om kulturel indflydelse

Ved NAACP Image Awards* holdt den amerikanske skuespillerinde, producer og aktivist Sophia Bush en stærk tale om vigtigheden...

I Paris splitter Diane Krugers "mærkværdige" kjole internetbrugere

Den tyske skuespillerinde og model Diane Kruger vakte for nylig røre ved Grand Dinner på Louvre med en...

I en dristig kjole fanger denne ungarske models figur øjnene

Barbara Palvin Sprouse og hendes mand Dylan Sprouse lyste op ved den store middag på Louvre i Paris...

Som 50-årig bekræfter Charlize Theron sin stilistiske frihed.

I Paris beviste Charlize Theron for nylig endnu engang, at hun er en af de mest indflydelsesrige personligheder...

Kristen Stewart gør et uventet retro-comeback med denne ikoniske frisure

At ændre dit look uden at ofre alt: det er den kunst, Kristen Stewart mestrer perfekt. Under sin...