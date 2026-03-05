"Alt jeg ser er had": Denne skuespillerinde bryder tavsheden om online chikane

Ved Actor Awards i 2026 gav Odessa A'zion, den nye stjerne fra den amerikanske film "Marty Supreme", et åbenhjertigt svar til en ET- reporter, der spurgte hende, om det var mærkeligt at blive "Hollywoods it-girl". Hendes rørende tilståelse om onlinehad resonerede med publikum.

Et uskyldigt spørgsmål, der afslører en barsk virkelighed

På den røde løber spørger journalisten: "Er det mærkeligt at blive en af Hollywoods 'it girls'? " Den amerikanske skuespillerinde Odessa svarer: "Alt, hvad jeg ser, er had. Så for mig er der ingen 'it girls'." Dette direkte svar fremhæver den mørke side af den spirende berømmelse.

Den skjulte side af berømmelse på sociale medier

Odessa blev nomineret til en skuespillerpris for sin rolle i "Marty Supreme" og blev en mediesensation. Bag roserne mødte hun dog en bølge af giftige kommentarer. Hendes åbenhjertighed understreger, hvordan unge skuespillerinder ofte bliver lette mål for unødvendig kritik, langt fra "it girl"-myten.

Fansenes dybfølte reaktioner

Internetbrugere, dybt bevægede, oversvømmede kommentarfeltet: "Det er trist, man kan se, at det virkelig påvirker hende," "Vi giver altid negativ energi som denne, primært til kvinder." Mange roste hendes mod og bemærkede, at online chikane uforholdsmæssigt påvirker kvinder i showbusiness.

En skuespillerinde, der afviser etiketter

Odessa, datter af den amerikanske skuespillerinde og producer Pamela Adlon, afviser betegnelsen "it girl". Hun foretrækker at tale om sit krævende arbejde – nomineringer, samarbejder med Timothée Chalamet – frem for sladder. Hendes budskab opfordrer til større empati i lyset af pres fra sociale medier.

Med sin kraftfulde udtalelse, "Alt jeg ser er had", afslører Odessa A'zion den barske virkelighed af online chikane. Hun forvandler smerte til en bøn om venlighed, især over for kvinder. En gribende påmindelse: Bag "it-pigen" gemmer sig en kunstner, der er såret af internettets giftighed.