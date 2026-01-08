Search here...

Hun ville lægge makeup i mørket, og hendes ansigt forvandlede sig: denne skuespillerinde fortæller sin historie

Léa Michel
@kellyripa/Instagram

Da Kelly Ripa vendte tilbage til settet til "LIVE with Kelly & Mark" den 5. januar 2026, underholdt hun sit publikum ved at forklare, hvorfor hendes hud så så solbrun ud: et makeup-uheld. Den amerikanske skuespillerinde og vært fortalte, hvordan hun endte med at få konturer over hele ansigtet på grund af utilstrækkelig belysning.

Et forstyrret vækkeur til ferien

"I morges vågnede jeg fuldstændig desorienteret efter ferien," betroede hun live. I mørket, uden at tænde lyset ( "Jeg hader at lyse rummet op, når jeg gør mig klar" ), greb Kelly sin foundation-stift ... som faktisk var hendes contouring-stift! "Noget var galt, men jeg blev ved med at påføre den. Igen og igen!"

Mark beroligede hende: "Du ser stadig fantastisk ud."

Hendes mand, Mark Consuelos, beroligede hende: "Du ser fantastisk ud." Kelly insisterede: "Alle bliver ved med at sige: 'Åh, du er solbrun!' Nej, nej, det er bare contouring over det hele!" Værten, der var vant til rampelyset, forklarede, at contouring-effekten var alt for mørk til at blive brugt som base på hendes lyse teint.

Konturering former ansigtet ved at skabe skygger (pande, kindben, kæbelinje), mens foundation udjævner teinten i hele ansigtet. Kelly blandede de to og skabte denne "usandsynlige" solkyssede effekt, der underholdt hele holdet på settet.

Ikke første gang, hun har begået en fejl live i radioen

Det er ikke første gang, at den amerikanske skuespillerinde og vært Kelly Ripa har oplevet et uheld på live-tv. Den 9. december fangede kameraerne værten stadig halvt påklædt: "For ti sekunder siden var jeg helt nøgen! Nu er jeg halvt påklædt, jeg mangler et bælte!" Altid med humor og selvironik.

Disse spontane øjeblikke fremhæver i sidste ende Kellys charme: en imødekommende vært, der omfavner hendes små særheder. Som mor til tre og tv-stjerne i 25 år beviser hun, at man kan være professionel uden at være perfekt. Hendes hemmelighed? Smittende humor og afvæbnende autenticitet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Rihanna skaber bølger med dette dristige, men stilfulde Valentinsdag-look.
Article suivant
Denne model siges at være den rigeste af alle Victoria's Secret-modellerne.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne model siges at være den rigeste af alle Victoria's Secret-modellerne.

Hun forlod catwalken for næsten 20 år siden, men hendes indflydelse er aldrig aftaget. Som et ikon på...

Rihanna skaber bølger med dette dristige, men stilfulde Valentinsdag-look.

Rihanna tryllebandt for nylig sine 149 millioner følgere på Instagram ved at afsløre et smugkig på sit Savage...

"Ny modemuse": Chase Infiniti viser sine mavemuskler frem og skaber furore

Chase Infiniti, der var et gennembrud i 2025 takket være sin fremragende rolle i "One Battle After Another",...

Hailey Bieber, moren i badedragt, der sætter ild til de sociale medier

Hailey Bieber startede 2026 med solskin og stil. Den amerikanske model og iværksætter delte for nylig en serie...

Amy Schumer skaber furore med denne "kropspositive" photoshoot, der bryder med standarden.

Amy Schumer kom med et stærkt statement i starten af 2026 med en uretoucheret fotosession, orkestreret af sin...

Denne skuespillerinde, der anses for at være "for gammel" til at være tiltalende, reagerer på kritikken

Den amerikanske komiker, skuespillerinde, manuskriptforfatter og producer Kathy Griffin afviser reduktive etiketter og aldersrelateret fordømmelse. Som 65-årig omfavner...

© 2025 The Body Optimist