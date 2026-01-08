Hun ville lægge makeup i mørket, og hendes ansigt forvandlede sig: denne skuespillerinde fortæller sin historie

Da Kelly Ripa vendte tilbage til settet til "LIVE with Kelly & Mark" den 5. januar 2026, underholdt hun sit publikum ved at forklare, hvorfor hendes hud så så solbrun ud: et makeup-uheld. Den amerikanske skuespillerinde og vært fortalte, hvordan hun endte med at få konturer over hele ansigtet på grund af utilstrækkelig belysning.

Et forstyrret vækkeur til ferien

"I morges vågnede jeg fuldstændig desorienteret efter ferien," betroede hun live. I mørket, uden at tænde lyset ( "Jeg hader at lyse rummet op, når jeg gør mig klar" ), greb Kelly sin foundation-stift ... som faktisk var hendes contouring-stift! "Noget var galt, men jeg blev ved med at påføre den. Igen og igen!"

Mark beroligede hende: "Du ser stadig fantastisk ud."

Hendes mand, Mark Consuelos, beroligede hende: "Du ser fantastisk ud." Kelly insisterede: "Alle bliver ved med at sige: 'Åh, du er solbrun!' Nej, nej, det er bare contouring over det hele!" Værten, der var vant til rampelyset, forklarede, at contouring-effekten var alt for mørk til at blive brugt som base på hendes lyse teint.

Konturering former ansigtet ved at skabe skygger (pande, kindben, kæbelinje), mens foundation udjævner teinten i hele ansigtet. Kelly blandede de to og skabte denne "usandsynlige" solkyssede effekt, der underholdt hele holdet på settet.

Kelly talte om sin makeupfejl på live-tv! pic.twitter.com/Uimdxlqy7V — Kærlighed (@cherrymagazinee) 7. januar 2026

Ikke første gang, hun har begået en fejl live i radioen

Det er ikke første gang, at den amerikanske skuespillerinde og vært Kelly Ripa har oplevet et uheld på live-tv. Den 9. december fangede kameraerne værten stadig halvt påklædt: "For ti sekunder siden var jeg helt nøgen! Nu er jeg halvt påklædt, jeg mangler et bælte!" Altid med humor og selvironik.

Disse spontane øjeblikke fremhæver i sidste ende Kellys charme: en imødekommende vært, der omfavner hendes små særheder. Som mor til tre og tv-stjerne i 25 år beviser hun, at man kan være professionel uden at være perfekt. Hendes hemmelighed? Smittende humor og afvæbnende autenticitet.