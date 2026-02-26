Som 38-årig åbner denne skuespillerinde op om sine ammevanskeligheder og kampene ved at være nybagt mor.

Den amerikanske skuespillerinde, sangerinde-sangskriver, forfatter, stylist og producer Hilary Duff taler åbent om sine amningsproblemer, et emne der stadig påvirker hende dybt. Som gæst i podcasten "Call Her Daddy " den 25. februar 2026 diskuterer "Lizzie McGuire"-stjernen presset ved at være en "stædig nybagt mor" med sine fire børn.

Intime kampe med amning

Hilary Duff, mor til Luca (13), Banks (7), Mae (4) og Townes (21 måneder), afslører, at hendes ammeoplevelser var præget af frustration, især med hendes yngste, Townes. "Hun tog ikke på i vægt, jeg ammede hende uafbrudt, og alligevel var hun mit fjerde barn ... Jeg var så stædig omkring ikke at tage tilskud!" betroede hun værten Alex Cooper. Hun beskriver en visceral følelse af fiasko: "Du vil være alt for dit barn, du bærer dem, du føder ... Og alligevel føltes det ikke naturligt for mig, i modsætning til det, man ser på Reels." Efter en to ugers pause forklarer Hilary Duff, at hun følte en enorm lettelse, på trods af den indledende skyldfølelse.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Hilary Duff (@hilaryduff)

Samfundsmæssigt og personligt pres

Den tidligere Disney-stjerne understreger dette instinktive pres: "Vi er programmeret til at nære vores barn med vores kroppe, mens mænd kun har én ting at gøre." Amning med Luca var den længste; hvert efterfølgende barn var mere kompliceret, indtil hun frigjorde sig fra dommen. Hilary Duff havde allerede delt disse kampe: i 2021 med Mae diskuterede hun sin lave mælkeproduktion; i 2019 med Banks gav skiftet til flaske hende mere tid til familie.

Et befriende vidnesbyrd for mødre

Ved at bryde tabuet opfordrer Hilary Duff nybagte mødre til ikke at føle sig skyldige over realiteten af amning. Hendes budskab, som har været konsekvent siden hendes hjemmevandsfødsler af Mae og Townes, hylder alle former for moderskab som "magiske og udfordrende eventyr", der fortjener anerkendelse.

Gennem sine opslag på sociale medier og i interviews understreger skuespillerinden vigtigheden af åbent at diskutere perioden efter fødslen: ekstrem træthed, hormonelle rutsjebaner, fysisk smerte, men også ubetinget kærlighed og en følelse af selvstændiggørelse. Hun minder os om, at enhver oplevelse er unik, og at der ikke findes én "rigtig" måde at være mor på. Ved at dele ærlige øjeblikke med amning, sårbarhed og selvtillid hjælper hun med at normalisere realiteter, der ofte forstummes.

I sidste ende giver denne ærlige og uhæmmede tilgang genklang hos millioner af mødre, da Hilary Duff minder os om, at alle former for moderskab – eksklusive eller blandede – fortjener respekt og støtte. Hendes budskab fremhæver behovet for støtte – hvad enten det er medicinsk, familiær eller samfundsbaseret – og understreger solidaritet mellem kvinder. For hende mindsker anerkendelsen af udfordringerne ikke rejsens skønhed; tværtimod giver det os mulighed for at omfavne den i al sin sandhed. Hilary Duff tilbyder således langt fra at idealisere moderskabet en autentisk vision: en krævende, til tider udmattende, men dybtgående transformerende vej, hvor enhver mor fortjener venlighed, respekt og beundring.