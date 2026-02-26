"Sporty og smuk": Denne olympiske atlet skaber furore på stranden

Den kinesisk-amerikanske freestyle-skiløber Eileen Gu fortsætter med at skinne efter sine bedrifter ved vinter-OL i 2026, hvor hun vandt endnu en guldmedalje. Hendes nylige fotoshoot for det amerikanske sportsmagasin Sports Illustrated Swimsuit, som blev delt på Instagram, satte internettet i brand og viste hende strålende på en strand.

Et foto, der fejrer den olympiske sejr

På sandet poserer Eileen Gu selvsikkert i en hvid badedragt, hendes bølgede blonde hår flagrer i brisen. Hendes underspillede makeup fremhæver hendes definerede øjne og pudderrosa læber, suppleret af en matchende hvid manicure, hvilket giver et look, der er både sporty og stilfuldt. Instagram-kontoen for det amerikanske sportsmagasin Sports Illustrated Swimsuit ledsagede opslaget med teksten "Endnu en medalje. Og må det være guld @eileengu", der fremhævede hendes olympiske triumf og samtidig fejrede hendes naturlige skønhed.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

Entusiastiske reaktioner fra internetbrugere

Lige siden er der strømmet ind fankommentarer på fransk (og andre steder), som vidner om den globale beundring for denne olympiske mester. Blandt dem: "Åh, storslået!" , "Så fantastisk!!" og "Jeg elsker Ling, du er den bedste" , hvilket afspejler entusiasmen for hendes karisma og atletiske præstationer.

Denne optræden bekræfter Eileen Gus status som sports- og modeikon og kombinerer olympisk succes med en magnetisk tilstedeværelse på sociale medier.