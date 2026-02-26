"Sporty og smuk": Denne olympiske atlet skaber furore på stranden

Den kinesisk-amerikanske freestyle-skiløber Eileen Gu fortsætter med at skinne efter sine bedrifter ved vinter-OL i 2026, hvor hun vandt endnu en guldmedalje. Hendes nylige fotoshoot for det amerikanske sportsmagasin Sports Illustrated Swimsuit, som blev delt på Instagram, satte internettet i brand og viste hende strålende på en strand.
Et foto, der fejrer den olympiske sejr
På sandet poserer Eileen Gu selvsikkert i en hvid badedragt, hendes bølgede blonde hår flagrer i brisen. Hendes underspillede makeup fremhæver hendes definerede øjne og pudderrosa læber, suppleret af en matchende hvid manicure, hvilket giver et look, der er både sporty og stilfuldt. Instagram-kontoen for det amerikanske sportsmagasin Sports Illustrated Swimsuit ledsagede opslaget med teksten "Endnu en medalje. Og må det være guld @eileengu", der fremhævede hendes olympiske triumf og samtidig fejrede hendes naturlige skønhed.
Se dette opslag på Instagram
Entusiastiske reaktioner fra internetbrugere
Lige siden er der strømmet ind fankommentarer på fransk (og andre steder), som vidner om den globale beundring for denne olympiske mester. Blandt dem: "Åh, storslået!" , "Så fantastisk!!" og "Jeg elsker Ling, du er den bedste" , hvilket afspejler entusiasmen for hendes karisma og atletiske præstationer.
Denne optræden bekræfter Eileen Gus status som sports- og modeikon og kombinerer olympisk succes med en magnetisk tilstedeværelse på sociale medier.