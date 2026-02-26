Search here...

"Sporty og smuk": Denne olympiske atlet skaber furore på stranden

Anaëlle G.
@eileengu/Instagram

Den kinesisk-amerikanske freestyle-skiløber Eileen Gu fortsætter med at skinne efter sine bedrifter ved vinter-OL i 2026, hvor hun vandt endnu en guldmedalje. Hendes nylige fotoshoot for det amerikanske sportsmagasin Sports Illustrated Swimsuit, som blev delt på Instagram, satte internettet i brand og viste hende strålende på en strand.

Et foto, der fejrer den olympiske sejr

På sandet poserer Eileen Gu selvsikkert i en hvid badedragt, hendes bølgede blonde hår flagrer i brisen. Hendes underspillede makeup fremhæver hendes definerede øjne og pudderrosa læber, suppleret af en matchende hvid manicure, hvilket giver et look, der er både sporty og stilfuldt. Instagram-kontoen for det amerikanske sportsmagasin Sports Illustrated Swimsuit ledsagede opslaget med teksten "Endnu en medalje. Og må det være guld @eileengu", der fremhævede hendes olympiske triumf og samtidig fejrede hendes naturlige skønhed.

Entusiastiske reaktioner fra internetbrugere

Lige siden er der strømmet ind fankommentarer på fransk (og andre steder), som vidner om den globale beundring for denne olympiske mester. Blandt dem: "Åh, storslået!" , "Så fantastisk!!" og "Jeg elsker Ling, du er den bedste" , hvilket afspejler entusiasmen for hendes karisma og atletiske præstationer.

Denne optræden bekræfter Eileen Gus status som sports- og modeikon og kombinerer olympisk succes med en magnetisk tilstedeværelse på sociale medier.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
Jessica Alba og hendes datter genforenet på den røde løber: en sjælden og bemærkelsesværdig optræden.
Article suivant
Denne sangerinde, der bliver udsat for racistiske bemærkninger live, befinder sig midt i en kontrovers.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne sangerinde, der bliver udsat for racistiske bemærkninger live, befinder sig midt i en kontrovers.

Den franske forfatter og udgiver Richard Millet skabte ramaskrig den 23. februar 2026 under CNews-programmet "L'Heure des pros"...

Jessica Alba og hendes datter genforenet på den røde løber: en sjælden og bemærkelsesværdig optræden.

Det var flere måneder siden, de havde været set sammen i rampelyset. Den amerikanske skuespillerinde, model og iværksætter...

Som 49-årig vakte Alicia Silverstone furore i en skulptureret kjole.

Den amerikanske skuespillerinde og producer Alicia Silverstone lyste op på den røde løber ved Critics Choice Awards i...

Camila Cabello fanger opmærksomheden i Miami med sin blomstrede kjole

Camila Cabello vakte for nylig furore med en række feriebilleder i en sort blomstret kjole, der satte sociale...

"Hun lyser stadionet op": Denne cheerleaders skønhed er betagende

Tidligere Lakers cheerleader (Laker Girls), Ariana Taylor McClure, er blevet en del af Miami Dolphins og lyser nu...

Denne skuespiller, der blev anset for at være "for fed" til rollen, ændrede radikalt sin fysik

Den sydkoreanske skuespiller, sanger og danser Park Jihoon, der blev berømt i dramaet "Weak Hero", skabte furore på...

© 2025 The Body Optimist