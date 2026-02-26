Denne sangerinde, der bliver udsat for racistiske bemærkninger live, befinder sig midt i en kontrovers.

Den franske forfatter og udgiver Richard Millet skabte ramaskrig den 23. februar 2026 under CNews-programmet "L'Heure des pros" ved at omtale Aya Nakamura som en "enorm malisk sangerinde". Disse bemærkninger, der af mange iagttagere blev anset for racistiske, sexistiske og fedtfobiske, fik endda værten Pascal Praud til at kræve en offentlig undskyldning.

Brandfarlige bemærkninger

Richard Millet blev inviteret til at kommentere på afslutningsceremonien ved vinter-OL 2026 i Milano-Cortina og erklærede: "Jeg foretrækker La Traviata frem for den enorme maliske sangerinde, der optrådte foran det franske akademi." Han henviste til Aya Nakamuras optræden ved åbningen af OL i Paris i 2024, hvor hun optrådte på Pont des Arts med den republikanske garde og sang "Djadja", "Pookie" og klassikere som Aznavours "For Me Formidable".

Panelet reagerede øjeblikkeligt: klummeskribent Sarah Saldmann kaldte bemærkningerne respektløse, og Pascal Praud forsøgte at moderere diskussionen og påpegede, at man ikke beskriver nogen fysisk på den måde. Richard Millet insisterede og påberåbte sig en "provokation", hvilket yderligere forværrede den allerede anspændte atmosfære.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af LA NAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel)

Pascal Prauds indgriben og påtvungne undskyldning

Pascal Praud insisterede: "Du sætter os, kanalen og mig i en vanskelig situation, for i sidste ende er jeg den ansvarlige." Han spurgte eksplicit: "Jeg vil blot gerne have, at du undskylder over for denne unge kvinde" (Aya Nakamura). Modvilligt efterkom Richard Millet, efter at have forsvaret sin åbenhjertighed: "Jeg kalder en spade for en spade, og som forfatter kalder jeg også tingene, som de er. Jeg undskylder." Denne udveksling kommer, samtidig med at CNews akkumulerer sanktioner fra Arcom for diskriminerende bemærkninger, hvor 26 bøder allerede er blevet pålagt siden 2019 på i alt over €630.000.

Reaktioner fra online fans

Bemærkningerne fik hurtigt ild til de sociale medier, hvor tusindvis af brugere fordømte åbenlys racisme og ubesværet fedmefobi. På X (tidligere Twitter) cirkulerede skærmbilleder af segmentet bredt, ledsaget af hashtags som #AyaNakamura og #CNewsRacist, der kaldte Richard Millet en "fremmedfiendtlig forsvundet mand". Fans forsvarede sangerinden og fremhævede hendes globale succes.

Aya Nakamura, et hyppigt mål for racisme

Den fransk-maliske superstjerne, der følges af 4,6 millioner mennesker på Instagram og er forfatter til sit femte album, "Destinée", der udkommer i november 2025, havde allerede indgivet en klage for cybermobning efter sin optræden ved OL i 2024. Ti højreekstreme aktivister blev i september 2025 idømt bøder fra 1.000 til 3.000 euro for grov offentlig fornærmelse. Disse angreb er desværre en del af en bølge af racistisk kritik mod hendes udtagelse til OL, som blev fordømt som et symbol på fransk mangfoldighed.

I sidste ende illustrerer denne sag de tilbagevendende spændinger omkring mediediskursen på CNews og fremhæver Aya Nakamuras modstandsdygtighed over for racisme, hvilket styrker hendes status som en væsentlig kulturel figur på trods af kontroverserne.