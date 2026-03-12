Skuespillerinden Lily-Rose Depp genopliver leopardprint med stil.

Modetrends har ofte en tendens til at vende tilbage efter at være blevet anset for forældede. Leopardprint er et godt eksempel. Under Paris Fashion Week vakte den fransk-amerikanske skuespillerinde og model Lily-Rose Depp opmærksomhed med et outfit, der bragte dette ikoniske print tilbage i rampelyset.

En bemærkelsesværdig optræden ved Chanel-modeshowet

Chanels efterår/vinter 2026/2027-show, der blev afholdt i Grand Palais under Paris Fashion Week, samlede adskillige berømtheder fra film- og modeverdenen. Blandt gæsterne på forreste række skilte Lily-Rose Depp sig ud i et leopardprint-ensemble fra top til tå. Den fransk-amerikanske skuespillerinde og model bar en midikjole med brede stropper prydet med trykket, kombineret med en matchende hat. Outfitet blev fuldendt med mere underspillede accessories, herunder en bordeauxrød Chanel-taske og pumps i neutrale toner, der skabte en kontrast til dyreprintet.

Et ikonisk modeprint

Leopardprint har en særlig plads i modehistorien. Det blev populært i 1940'erne og 50'erne og er gennem årtierne blevet et symbol på dristig stil. I 1960'erne bidrog visse modehuse og filmpersonligheder til at gøre dette print ekstremt populært. Senere, i 1990'erne og 2000'erne, blev det anvendt i en bred vifte af stilarter, fra Hollywood-chic til rock-inspirerede stilarter. Selv i dag fortsætter mange designere med at genbruge dyreprint i deres kollektioner.

Et look, der blander vintage og modernitet

Lily-Rose Depps outfit kombinerede adskillige stilistiske referencer. Den lille hat og kjolens snit fremkaldte en retrostil, mens accessories' enkelhed tilføjede et mere moderne præg. Denne blanding af påvirkninger gav outfittet et vintage, men moderne præg, ofte forbundet med parisisk stil. I de nuværende trends forklarer stylister, at leopardprint kan bæres elegant, når det kombineres med underspillede stykker eller minimalistiske accessories.

En tæt forbindelse til Chanel-huset

Lily-Rose Depps tilstedeværelse ved Chanel-showet er ikke overraskende. Den fransk-amerikanske skuespillerinde og model har opretholdt et tæt forhold til modehuset i flere år. Hun blev et af mærkets ansigter i en meget ung alder, især for Chanel N°5-duften. Dette samarbejde er også en del af en familiehistorie, da hendes mor, Vanessa Paradis, har været forbundet med Chanel siden 1990'erne. Siden da har Lily-Rose Depp regelmæssigt optrådt ved husets shows og events.

Med sin slående optræden ved Paris Fashion Week bragte Lily-Rose Depp leopardprint tilbage i rampelyset, et ikonisk motiv, der regelmæssigt vendes tilbage til i modeverdenen. Ved at blande vintage-arv med moderne fortolkninger beviser denne stil endnu engang, at visse trends kan overskride årtier og samtidig forblive relevante.