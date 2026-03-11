"Den nye Pamela Anderson": Denne model sætter sit præg på rollebesætningen i den næste "Baywatch"

Den amerikanske model og tv-personlighed Brooks Nader er blevet en del af rollebesætningen i "Baywatch"-genstarten. Hun annoncerede nyheden på sin Instagram den 9. marts og bekræftede dermed sin rolle som fast medvirkende i Fox-produktionen, der er planlagt til sæsonen 2026/27.

Selene, den åbenhjertige rival

Brooks Nader skulle spille Selene, kaptajn for livredderne på Zuma Beach, beskrevet som "udadvendt" og fremragende til sit arbejde, men konstant i konflikt med Hobie Buchannon (Stephen Amell), kaptajnen på "Baywatch". Deres allerede eksplosive rivalisering intensiveres, da Hobie bringer sin datter Charlie (Jessica Belkin) på sit hold, hvilket afslører spændinger, der stikker meget dybere end simple professionelle uenigheder.

Et cast der lover et spektakulært show

Brooks Nader slutter sig til et allerede imponerende cast: den amerikanske skuespillerinde Hassie Harrison (Nat), den amerikanske skuespiller Thaddeus LaGrone (Brad), skuespillerinden Jessica Belkin (Charlie), hvor den amerikanske skuespiller David Chokachi gentager sin tilbagevendende rolle som Cody Madison, bestyrer af The Shoreline bar og mentor for de unge livreddere.

Fans i et vanvid

Meddelelsen satte de sociale medier i kog: "Den nye Pamela Anderson er her!" , "Brooks Nader som Selene er perfekt, hun bliver fantastisk!" , udbrød fans, ivrige efter at se denne modebombe iføre sig det legendariske røde outfit til adrenalinfyldte redningsaktioner og dampende historier i genindspilningen af "Baywatch".

Kort sagt, Brooks Nader fremstår som den nye karismatiske figur i "Baywatch"-genstarten og lover at genoplive flammen fra kultserien fra 90'erne. Med sin rolle som en eksplosiv kaptajn bliver hun allerede udråbt som ikonet for denne nye generation af livreddere.