Zendaya overrasker alle med en kort klipning og et minimalistisk look

Léa Michel
@ernestocasillas/Instagram

Zendaya overraskede alle med en ultra-chic kort klipning og et minimalistisk look, der fangede alles opmærksomhed. Under Paris Fashion Week afslørede den amerikanske skuespillerinde, producer og model en elegant silhuet, der bekræftede hendes status som et ubestrideligt modeikon.

En ultra-chic krøllet bob

Ved Paris Fashion Week bar Zendaya en kort, krøllet bob, inspireret af 1920'erne og Betty Boop, med en sideskilning, der diskret dækkede det ene øje for en dramatisk og sofistikeret effekt. Denne strukturerede frisure moderniserede øjeblikkeligt hendes ansigt og tilføjede et strejf af retro-futurisme.

Ren silhuet og brudekjole-chic

Zendaya valgte en asymmetrisk hvid brudekjole inspireret af et brudepigemønster med rullekrave, korte opsmøgede ærmer, en high-low boble-nederdel og et sort bælte, der fremhævede hendes talje. Dette minimalistiske outfit, der blev fuldendt med sorte pumps med spids tå, spillede på kontraster og volumen for et grafisk og elegant look. Hendes makeup – tynd sort eyeliner, lysende brun øjenskygge og kølige røde læber – sammen med guld- og diamantsmykker tilføjede en diskret glimmer.

Fans i ærefrygt

Dette look satte straks de sociale medier i brand: "Zendaya, minimalismens dronning!" , "Denne bucket hat er en revolution, du ser perfekt ud," udbrød fans og roste endnu engang hendes talent for at forvandle enkelhed til et kraftfuldt fashion statement.

Med denne genvej og kontrollerede minimalisme bekræfter Zendaya sin rolle som "visionær trendsætter". Denne raffinerede "brude-genoplivning" beviser, at hun udmærker sig ved at genopfinde reglerne med en tidløs og ubesværet elegance.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Efter at være blevet hånet for sit udseende, leverer denne influencer et meget personligt svar

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Efter at være blevet hånet for sit udseende, leverer denne influencer et meget personligt svar

Den britiske indholdsskaber Madeline Argy har forvandlet hån til en stærk lektion i kropspositivitet, efter at en viral...

Den amerikanske model Emily Ratajkowski vælger et elegant look, der tiltrækker opmærksomhed.

Under Paris Fashion Week, ved Loewes efterår/vinter 2026/27-show, viste den amerikanske model, skuespillerinde og forfatter Emily Ratajkowski en...

"Hun ældes ikke": 27 år senere genbesøger Elizabeth Hurley et af sine mest mindeværdige looks

Den britiske skuespillerinde, model og producer Elizabeth Hurley imponerede for nylig sine fans ved at vise den ikoniske...

Hailey Bieber har et iøjnefaldende outfit med røde polkaprikker på.

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber vækker opsigt med et stilfuldt outfit med røde polkaprikker. Dette modevalg,...

Mere end fyrre år senere genopliver Madonna et af sine mest berømte looks

Nogle billeder sætter et varigt præg på popkulturens historie. Blandt dem er brudekjolen, som Madonna bar i musikvideoen...

Den nu 24 år gamle tidligere "verdens smukkeste lille pige" annoncerer sin forlovelse

Den franske model og skuespillerinde Thylane Blondeau har netop annonceret sin forlovelse med den franske DJ Ben Attal,...