Zendaya overrasker alle med en kort klipning og et minimalistisk look

Zendaya overraskede alle med en ultra-chic kort klipning og et minimalistisk look, der fangede alles opmærksomhed. Under Paris Fashion Week afslørede den amerikanske skuespillerinde, producer og model en elegant silhuet, der bekræftede hendes status som et ubestrideligt modeikon.

En ultra-chic krøllet bob

Ved Paris Fashion Week bar Zendaya en kort, krøllet bob, inspireret af 1920'erne og Betty Boop, med en sideskilning, der diskret dækkede det ene øje for en dramatisk og sofistikeret effekt. Denne strukturerede frisure moderniserede øjeblikkeligt hendes ansigt og tilføjede et strejf af retro-futurisme.

Ren silhuet og brudekjole-chic

Zendaya valgte en asymmetrisk hvid brudekjole inspireret af et brudepigemønster med rullekrave, korte opsmøgede ærmer, en high-low boble-nederdel og et sort bælte, der fremhævede hendes talje. Dette minimalistiske outfit, der blev fuldendt med sorte pumps med spids tå, spillede på kontraster og volumen for et grafisk og elegant look. Hendes makeup – tynd sort eyeliner, lysende brun øjenskygge og kølige røde læber – sammen med guld- og diamantsmykker tilføjede en diskret glimmer.

Fans i ærefrygt

Dette look satte straks de sociale medier i brand: "Zendaya, minimalismens dronning!" , "Denne bucket hat er en revolution, du ser perfekt ud," udbrød fans og roste endnu engang hendes talent for at forvandle enkelhed til et kraftfuldt fashion statement.

Med denne genvej og kontrollerede minimalisme bekræfter Zendaya sin rolle som "visionær trendsætter". Denne raffinerede "brude-genoplivning" beviser, at hun udmærker sig ved at genopfinde reglerne med en tidløs og ubesværet elegance.