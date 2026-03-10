Den amerikanske model Emily Ratajkowski vælger et elegant look, der tiltrækker opmærksomhed.

Léa Michel
@emrata/Instagram

Under Paris Fashion Week, ved Loewes efterår/vinter 2026/27-show, viste den amerikanske model, skuespillerinde og forfatter Emily Ratajkowski en minimalistisk silhuet, der øjeblikkeligt fangede fotografers og sociale mediers opmærksomhed.

En ultra-sofistikeret kappecardigan

Emily Ratajkowski forvandlede en simpel sort cardigan til en elegant kappe, bundet om skuldrene for diskret at dække hendes torso, uden noget indenunder (4. billede i Instagram-opslaget nedenfor) . Kombineret med tætsiddende sorte jeans og minimalistiske sorte pumps skabte dette modevalg en kontrast mellem afslappet og high fashion. Hun fuldendte outfittet med løst, tekstureret brunt hår, overdimensionerede solbriller og naturlig makeup – et ubesværet look, der udstrålede selvtillid og modernitet.

Fansene blev overbevist af denne elegante dristighed

Opslaget satte sociale medier i brand: fans elskede dette avantgarde look og roste hendes evne til at genopfinde minimalisme med stil. "Ikonisk, du gør et simpelt outfit sofistikeret!" og "Perfekt balance mellem edgy og elegant" var blandt de entusiastiske kommentarer, der hyldede Emily Ratajkowskis mestring af kunsten at være elegant og kraftfuld.

En erklæring fra Loewe, der bekræfter

Dette tøjvalg er i tråd med Loewes DNA, et brand kendt for sine grafiske silhuetter og samspil mellem materialer. Ved at vælge "kalkuleret fravær" frem for "overflod" beviser Emily Ratajkowski, at mindre ofte rimer på mere, når det kommer til modeindflydelse.

Kort sagt, Emily Ratajkowski løftede cardiganen til couture-status under denne parisiske modeuge og demonstrerede endnu engang sin medfødte sans for underspillet stil. Dette minimalistiske look, der både er chikt og elegant, bekræfter hendes status som et ikon, der omdefinerer reglerne med ubesværet elegance.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"Hun ældes ikke": 27 år senere genbesøger Elizabeth Hurley et af sine mest mindeværdige looks

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hun ældes ikke": 27 år senere genbesøger Elizabeth Hurley et af sine mest mindeværdige looks

Den britiske skuespillerinde, model og producer Elizabeth Hurley imponerede for nylig sine fans ved at vise den ikoniske...

Hailey Bieber har et iøjnefaldende outfit med røde polkaprikker på.

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber vækker opsigt med et stilfuldt outfit med røde polkaprikker. Dette modevalg,...

Mere end fyrre år senere genopliver Madonna et af sine mest berømte looks

Nogle billeder sætter et varigt præg på popkulturens historie. Blandt dem er brudekjolen, som Madonna bar i musikvideoen...

Den nu 24 år gamle tidligere "verdens smukkeste lille pige" annoncerer sin forlovelse

Den franske model og skuespillerinde Thylane Blondeau har netop annonceret sin forlovelse med den franske DJ Ben Attal,...

Med sin nye frisure ændrer Margot Robbie radikalt sin stil

Efter flere måneder med at spille en romantisk heltinde direkte fra det 19. århundrede i "Wuthering Heights" overraskede...

Efter sin eksmands påståede utroskab bærer Lily Allen en "hævnkjole"

I popkulturens verden er "hævnkjolen" blevet et symbol på genfødsel efter et brud. Den britiske sangerinde Lily Allen...