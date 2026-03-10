Den amerikanske model Emily Ratajkowski vælger et elegant look, der tiltrækker opmærksomhed.

Under Paris Fashion Week, ved Loewes efterår/vinter 2026/27-show, viste den amerikanske model, skuespillerinde og forfatter Emily Ratajkowski en minimalistisk silhuet, der øjeblikkeligt fangede fotografers og sociale mediers opmærksomhed.

En ultra-sofistikeret kappecardigan

Emily Ratajkowski forvandlede en simpel sort cardigan til en elegant kappe, bundet om skuldrene for diskret at dække hendes torso, uden noget indenunder (4. billede i Instagram-opslaget nedenfor) . Kombineret med tætsiddende sorte jeans og minimalistiske sorte pumps skabte dette modevalg en kontrast mellem afslappet og high fashion. Hun fuldendte outfittet med løst, tekstureret brunt hår, overdimensionerede solbriller og naturlig makeup – et ubesværet look, der udstrålede selvtillid og modernitet.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af yelizindunyasi (@yelizindunyasi)

Fansene blev overbevist af denne elegante dristighed

Opslaget satte sociale medier i brand: fans elskede dette avantgarde look og roste hendes evne til at genopfinde minimalisme med stil. "Ikonisk, du gør et simpelt outfit sofistikeret!" og "Perfekt balance mellem edgy og elegant" var blandt de entusiastiske kommentarer, der hyldede Emily Ratajkowskis mestring af kunsten at være elegant og kraftfuld.

En erklæring fra Loewe, der bekræfter

Dette tøjvalg er i tråd med Loewes DNA, et brand kendt for sine grafiske silhuetter og samspil mellem materialer. Ved at vælge "kalkuleret fravær" frem for "overflod" beviser Emily Ratajkowski, at mindre ofte rimer på mere, når det kommer til modeindflydelse.

Kort sagt, Emily Ratajkowski løftede cardiganen til couture-status under denne parisiske modeuge og demonstrerede endnu engang sin medfødte sans for underspillet stil. Dette minimalistiske look, der både er chikt og elegant, bekræfter hendes status som et ikon, der omdefinerer reglerne med ubesværet elegance.