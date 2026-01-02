Search here...

På det varme sand skaber Heidi Klum en sensation for det nye år

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

Heidi Klum fejrede ankomsten af 2026 i St. Barts på Nikki Beach, hvor DJ Diplo optrådte med et eksklusivt sæt. Den tysk-amerikanske model, tv-vært og skuespillerinde delte adskillige billeder og videoer fra sin nytårsaftenfest, hvor hun poserede i badetøj på det hvide sand.

Tropiske fester med sin mand og venner

Heidi Klum ankom med sin mand, Tom Kaulitz. Billederne viser parret gå hånd i hånd på stranden og nyde solnedgangen. Hun havde brune strømpebukser, en hvid kasket og solbriller på. Senere dukkede hun op i vandet og på kysten, ledsaget af Tom. Venner sluttede sig til dem, herunder fotografen Antoine Verglas. Billederne indfanger øjeblikke med svømning, gåture og afslapning ved vandet.

Entusiastiske reaktioner fra fans

Heidi Klums opslag fik tusindvis af likes. Hendes følgeres kommentarer roste hendes festlige energi: "Du er fantastisk!" og "Nyd det!" , sammen med adskillige hjerte- og palme-emojis. Fans værdsatte tydeligvis hendes spontane deling af denne tropiske nytårsaften.

Mellem solskin, fint sand og en festlig atmosfære beviste Heidi Klum endnu engang sit talent for glamour og fest. Denne nytårsaften 2026 i St. Barts, fyldt med kærlighed, venskab og musik, illustrerer perfekt hendes kunst at nyde øjeblikket. Nikki Beach St. Barts bød andre berømtheder velkommen til det nye år og bekræftede dermed stedet som et populært sted i feriesæsonen.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Celine Dion bryder tavsheden med en rørende nytårshilsen

