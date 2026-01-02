Search here...

Celine Dion bryder tavsheden med en rørende nytårshilsen

Fabienne Ba.
@celinedion/Instagram

Celine Dion brød en lang tavshed på sociale medier den 31. december 2025 med en følelsesladet video for at byde 2026 velkommen. Klædt i en hvid frakke og en glitrende pailletteret top stråler sangerinden og sender sine ønsker på engelsk med franske undertekster.

Et universelt budskab om sundhed og fred

"Må dette år bringe jer sundhed, lykke og fred i jeres hjerter," sagde hun følelsesladet. Hun fortsatte blidt: "Jeg håber, I finder glæde i de små ting, styrke i svære tider og glæde i minder med jeres kære."

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Céline Dion (@celinedion)

Et ubrudt bånd med sine fans

Rørt af de mange støttende beskeder, hun har modtaget i de seneste måneder, har Céline Dion ikke glemt sine fans: "Tak fordi I har mig i jeres hjerter, I er altid i mine." Hun afslutter sin besked kærligt: "Fra min familie til jeres ønsker jeg jer et godt nytår. Store kys!"

Mellem humor og mindeværdige øjeblikke

Få dage tidligere havde kunstneren overrasket sine fans ved at klæde sig ud som Grinchen til jul 2025 og optræde med "All By Myself" med selvironisk humor. Hendes sidste offentlige optræden var ved åbningen af de Olympiske Lege i Paris 2024, hvor hun bevægede tilskuerne med en gengivelse af "Hymne à l'amour" (Hymne til kærligheden). Trods sin kunstneriske pause, der begyndte i 2022 på grund af stivhed, opretholder Céline Dion dermed forbindelsen til sine fans.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Céline Dion (@celinedion)

En bølge af støtte og beundring

Videoen genererede hurtigt millioner af visninger og reaktioner. Fans roste hendes styrke: "Dronning! Dit mod inspirerer os." Kendisser udtrykte også deres hengivenhed for hende. For mange er Céline et symbol på håb for mennesker, der lever med kroniske sygdomme.

Et år dedikeret til kærlighed

Céline, mor til René-Charles (24) og tvillingerne Eddy og Nelson (15), taler om sin familie som sin kilde til lys. Selvom der endnu ikke er annonceret nogen tilbagevenden til scenen, udstråler hendes budskab ro og optimisme og antyder et blidt år med fokus på det, der virkelig betyder noget.

Gennem denne besked minder Céline Dion os om, at selv i vanskelige tider er venlighed og deling fortsat afgørende. Uden løfter eller spektakulære udmeldinger tilbyder hun sine fans det, hun holder allermest af: sin stemme, sin følsomhed og et budskab om universelt håb.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Under solen viser Elizabeth Hurley (60 år gammel) sin figur frem
Article suivant
På det varme sand skaber Heidi Klum en sensation for det nye år

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

På det varme sand skaber Heidi Klum en sensation for det nye år

Heidi Klum fejrede ankomsten af 2026 i St. Barts på Nikki Beach, hvor DJ Diplo optrådte med et...

Under solen viser Elizabeth Hurley (60 år gammel) sin figur frem

Elizabeth Hurley fortsætter med at udvise urokkelig selvtillid. Den britiske skuespillerinde, model og producer delte et billede i...

En aldrende krop: hvad Andie MacDowell accepterer som 67-årig

Andie MacDowell har valgt at hylde sin krop og sin alder fuldt ud. Langt fra at kæmpe mod...

Paris Hilton uigenkendelig: hendes nye hårfarve ændrer alt

Den amerikanske forretningskvinde og mediepersonlighed Paris Hilton genopfandt sit image under en familietur til Disneyland, hvor hun byttede...

Beyoncé bliver milliardær og slår ny musikrekord

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Beyoncé er blevet den femte milliardærmusiker efter Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen og...

"Sikke en krop!": Jennifer Lopez skaber furore i en skulpturel rød kjole

Jennifer Lopez lyste julen op i en figursyet rød kjole, der formede hendes krop. Til jul blandede den...

© 2025 The Body Optimist