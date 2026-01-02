Celine Dion bryder tavsheden med en rørende nytårshilsen

Celine Dion brød en lang tavshed på sociale medier den 31. december 2025 med en følelsesladet video for at byde 2026 velkommen. Klædt i en hvid frakke og en glitrende pailletteret top stråler sangerinden og sender sine ønsker på engelsk med franske undertekster.

Et universelt budskab om sundhed og fred

"Må dette år bringe jer sundhed, lykke og fred i jeres hjerter," sagde hun følelsesladet. Hun fortsatte blidt: "Jeg håber, I finder glæde i de små ting, styrke i svære tider og glæde i minder med jeres kære."

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Céline Dion (@celinedion)

Et ubrudt bånd med sine fans

Rørt af de mange støttende beskeder, hun har modtaget i de seneste måneder, har Céline Dion ikke glemt sine fans: "Tak fordi I har mig i jeres hjerter, I er altid i mine." Hun afslutter sin besked kærligt: "Fra min familie til jeres ønsker jeg jer et godt nytår. Store kys!"

Mellem humor og mindeværdige øjeblikke

Få dage tidligere havde kunstneren overrasket sine fans ved at klæde sig ud som Grinchen til jul 2025 og optræde med "All By Myself" med selvironisk humor. Hendes sidste offentlige optræden var ved åbningen af de Olympiske Lege i Paris 2024, hvor hun bevægede tilskuerne med en gengivelse af "Hymne à l'amour" (Hymne til kærligheden). Trods sin kunstneriske pause, der begyndte i 2022 på grund af stivhed, opretholder Céline Dion dermed forbindelsen til sine fans.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Céline Dion (@celinedion)

En bølge af støtte og beundring

Videoen genererede hurtigt millioner af visninger og reaktioner. Fans roste hendes styrke: "Dronning! Dit mod inspirerer os." Kendisser udtrykte også deres hengivenhed for hende. For mange er Céline et symbol på håb for mennesker, der lever med kroniske sygdomme.

Et år dedikeret til kærlighed

Céline, mor til René-Charles (24) og tvillingerne Eddy og Nelson (15), taler om sin familie som sin kilde til lys. Selvom der endnu ikke er annonceret nogen tilbagevenden til scenen, udstråler hendes budskab ro og optimisme og antyder et blidt år med fokus på det, der virkelig betyder noget.

Gennem denne besked minder Céline Dion os om, at selv i vanskelige tider er venlighed og deling fortsat afgørende. Uden løfter eller spektakulære udmeldinger tilbyder hun sine fans det, hun holder allermest af: sin stemme, sin følsomhed og et budskab om universelt håb.