"Helt fantastisk": Victoria Beckhams blå outfit skaber en masse opmærksomhed på de sociale medier.

Fabienne Ba.
@victoriabeckham/Instagram

Victoria Beckham skabte for nylig kontrovers ved Holly Ramsay, datter af kendiskokken Gordon Ramsay, bryllup ved at bære en blågrøn kjole fra hendes kollektion. Denne signaturkreation har siden ført til en række reaktioner på Instagram og X (tidligere Twitter), lige fra ros til hård kritik.

Blågrøn kjole, Beckham signatur

Med en tætsiddende pasform foroven, en svaj forneden og et draperet bindebånd, imponerer dette strækbare jerseystykke med sin flydende form og upåklagelige fald. Stoffet smyger sig delikat ind til kroppen, samtidig med at det tilbyder absolut komfort, og dets subtile glans giver det en diskret, men alligevel selvsikker elegance. "Slidsen foran er så flatterende og behagelig," forklarer Victoria Beckham i en Instagram-story, hvor hun teaser sin allerede udsolgte kollektion.

Den britiske designer leger med proportioner og volumen for at fremhæve figuren med underspillet sofistikering. Kombineret med et mikropelssjal, en glitrende sølvclutch, åbne hæle og diamantsmykker strålede Victoria Beckham og legemliggjorde perfekt fusionen af moderne glamour og chik enkelhed. Hver detalje, fra snittet til accessories, synes designet til at fange lyset, hvilket gør dette outfit til et must-have til elegante aftener.

Kontrovers: "Overskygger bruden?"

I følge med sin mand David og deres børn (Romeo, Harper og Cruz) gik Victoria Beckhams ankomst ikke ubemærket hen. Knap ude af bilen udløste designeren en byge af kameraglimt ... men også en lavine af kritik. På sociale medier strømmede kommentarerne ind: "Hun forsøgte at overdrive bruden", "For elegant til et bryllup", "Strangt look". Nogle internetbrugere kritiserede hendes seriøsitet foran kameraerne og anså den for kold eller endda hoven; andre mente, at hendes minimalistiske og ultra-sofistikerede stil stjal showet fra brudepigerne, der bevidst var klædt i blødere og kontrasterende farver.

Som det ofte er tilfældet, nærer kontroverser beundring. Instagram er fyldt med kommentarer som "Helt fantastisk", "Vinterperfektion" og "Guddommelige farver", sammen med hånlige bemærkninger om hendes "stille udtryk", der næsten er blevet et signaturbillede. Filmen, der er set af millioner af internetbrugere, bekræfter én ting: Victoria Beckham har mestret billedkunsten. På få sekunder forvandler hun et simpelt udseende til et stilstatement og forvandler begivenheden til en sand catwalk – bevidst eller ej.

Blågrøn, kontroversielt hit fra 2026

Allestedsnærværende i hele kollektionen – fra strukturerede middagstøj til aftensilhuetter – markerer denne dybblå farve med undertoner af andeæg et stærkt comeback, på trods af den kontrovers, den har udløst. Nogle anser den for at være for mørk, andre for dristig, men den splitter lige så meget, som den fascinerer.

Victoria Beckham modstod ikke kritik, men forvandlede den til et værktøj til at skabe begær og orkestrerede en utilsigtet, men bemærkelsesværdigt effektiv reklamekampagne. Resultatet: Blågrøn fremstod som et sofistikeret alternativ til de allestedsnærværende pastelfarver. En slående nuance, designet til dem, der foretrækker attitude frem for diskretion.

Kort sagt bekræfter Victoria Beckham endnu engang sin status som et stilikon, der kan skabe debat. Mellem beundring og kritik fangede hendes blågrønne kjole alles opmærksomhed og demonstrerede, at mode både kan være en kunstform og et middel til personlig udtryk.

