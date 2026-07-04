Aldringsfilteret bliver et uventet værktøj til at elske sig selv i enhver alder

Generelt på sociale medier udglatter filtre hudtekstur, giver fyldige læber, løfter kindben og giver illusionen af en hyaluronsyreindsprøjtning. Det er en slags virtuel operation, der replikerer skønhedsstandarder på ansigter. Selvom de regelmæssigt kritiseres i diskussioner om selvaccept, mener nogle internetbrugere, at filtre har et velgørende formål, idet de bruger aldringsmuligheden til bedre at forestille sig selv i forskellige aldre.

Aldringsfilteret, genanvendt som en acceptteknik

Boykottet og betragtet som næsten uudgrundelige visuelle svindelnumre, vænner skønhedsfiltre vores øjne til denne idé om perfektion og forstærker æstetiske standarder. Engang brugt til sjov, er filtre ikke længere middelmådige karikaturer, men essentielle parametre til at "optimere" en selfie eller korrigere et portræt, der blev anset for uflagerende i sin oprindelige version.

De repræsenterer et skønhedsideal på skærmen. De ændrer ansigtstræk, strækker huden som et ansigtsløft, forfiner øjenbryn, efterligner Botox-effekten på læberne og skaber skræddersyede ansigter direkte inspireret af skønhedsstandarder. Disse filtre er kosmetisk kirurgi lige ved hånden. Det er sort magi 2.0. Men mens de fleste filtre fokuserer på at udglatte og forme brugernes ansigt, er der også et, der simulerer, hvordan vi vil se ud om flere år.

Dette filter, som allerede er blevet anvendt på vores fotos, farver vores hår gråt , tegner rynker i ansigtet og giver os tegn på middelalder. Filteret bruges oftest af nysgerrighed eller for at fremkalde et par grin, og det forbereder os mentalt på, hvordan vi vil se ud om 40 år. Og nogle indholdsskabere, som @josiehadac, bruger det til at berolige sig selv og bedre håndtere de fysiske forandringer ved aldring . I et opslag, hvor hun viser, hvordan hendes 2078-jeg vil se ud, skriver hun i midten: "Skønhed falmer ikke, kun ungdommen forsvinder." En meget klog maksime, der ligner taget direkte ud af en bog om selvtillid. Ifølge hende kan denne ofte kritiserede teknologi styrke selvværdet og hjælpe os med at blive fortrolige med vores fremtidige jeg i livets tusmørke.

Den obsessive frygt for at tiden går

I et samfund, der er besat af at bekæmpe aldring, hvor hudpleje i stigende grad minder om science fiction, er det svært at omfavne det at blive ældre med sindsro. I dag er unge mennesker knap nok færdige med puberteten, før de ønsker at vende tilbage til den og foregriber det, mange kalder "tidens tand". De ønsker at fryse tiden på deres hud og trodse naturens love med opstrammende cremer, banebrydende behandlinger, der lover æstetisk udødelighed, og injektioner inspireret af popkulturens største dystopiske visioner.

Tallene taler for sig selv: unge mennesker i alderen 18 til 34 år tyr nu til kosmetisk kirurgi i højere grad end dem over 50. Hvis de kunne fryse deres figurer eller ændre deres kroppe som halvtreds for at forblive helt nye, ville de gøre det.

Aldringsfilteret tilbyder derimod et mere konkret glimt af alder, der giver brugerne mulighed for at gribe det an ikke med fatalisme, men med et filosofisk perspektiv. I stedet for at flygte fra virkeligheden konfronterer det den. På sociale medier har influencere alle trodset deres angst ved at bruge denne moderne strategi. Nogle anser sig selv for at være "heldigere" end andre og har kun nogle få fine grænser, mens andre med forbløffelse opdager deres forældres genetiske prædisposition. De, der er i tyverne, og som er vokset op med digitalt ændrede billeder siden ungdomsårene, udviser en følelse af fortvivlelse ved synet af dette resultat, som langt fra lever op til samfundets forventninger.

Afspejler dette filter ansigtets fremtid præcist?

For at teste nøjagtigheden af dette aldringsfilter, der udråbes som det mest pålidelige og sofistikerede nogensinde til TikTok, anvendte kyndige internetbrugere det på kendisser i begyndelsen af deres karriere. De sammenlignede det derefter med stjernernes nuværende udseende, og det er tydeligt, at resultatet er bemærkelsesværdigt realistisk. Resultatet er virkelighedstro.

"Der er noget meget troværdigt ved dette filter. Man kan virkelig se fedttabet, tindingen der udhules, nasolabialfolderne der uddybes," fortalte dermatologen Marie Jourdan til avisen Le Parisien . Ifølge hendes ekspertblik er dette filter ret overbevisende. Det er ikke en opspind. "Vi er ikke alle lige, når det kommer til aldring," minder specialisten os om og understreger etniske, genetiske og dermatologiske faktorer.

Dette AI-forbedrede aldringsfilter træner vores opfattelse af et ansigt, som samfundet konstant dæmoniserer, og nulstiller samtidig vores tankegang. Fordi det trods alt, på trods af bioaktive serummer og hudplejeprodukter, der er genoplivet fra filmen "The Substance", er umuligt at kontrollere sit eget spejlbillede. Og endnu mindre at kæmpe imod livets naturlige gang.