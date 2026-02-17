Som 62-årig dyrker hun parkour med en lethed, der trodser stereotyper.

Selvom mange tror, at alder er en byrde eller endda en langsom fysisk tilbagegang, beviser denne 62-årige singaporeanske kvinde det modsatte og trodser forudfattede meninger. Hun spurter gennem ramper og springer over hop med en småbarns smidighed. Langt fra at have rustne led og en krop, der er slidt ned af årene, udfører hun parkour-bevægelser som en sand parkour-ekspert. Det er godt at blive gammel.

Saltomortaler og højdespring ved 62

Mens tyveårige allerede klager over rygsmerter og nervesmerter i fingrene, sprudler denne 60-årige med grånende hår af energi og bevæger sig som en ninja. I den kollektive fantasi er 60 en tidsalder for krydsord, spadsereture på markedet, meditationssessioner og lange lure i gyngestolen.

Mange tror, at tresserne er "begyndelsen på enden", en hektisk periode, hvor det mindste fejltrin kan forårsage en knæk, og hvor fjernsyn bliver en fuldgyldig hobby. Alligevel er folk i tresserne i virkeligheden nogle gange mere aktive og dynamiske end yngre generationer.

Sing er et godt eksempel på vitalitet. Hun bærer ikke en stok, men hun ser ud til at være drevet af fjedre. Den 62-årige singaporeaner, en tidligere mester i lindy hop, en yderst akrobatisk dansestil, beviser, at seniorer ikke kun er gode til at strikke eller Scrabble. Hun kravler under net, udfører en række ruller på asfalten, klatrer op ad lave vægge og klatrer op ad gademøbler uden nogensinde at vise tegn på træthed.

Langt fra at være en byrde, hun kæmper med at bære, ledsager hendes krop hende gennem denne krævende gadesport. Denne parkour-bane er næsten en tur i parken for denne senior, en sand fri sjæl. Selvom hendes grå hår afslører hendes alder, har hendes krop bevaret barndommens smidige reflekser.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Movement Singapore (@movement.sg_)

Baner specielt tilpasset seniorer

Generelt bruger seniorer deres fritid på at slappe af i spaer eller praktisere lotusstilling på skummåtter. Når de ikke dyrker vandaerobic med poolnudler, laver de havearbejde, mens de fløjter, eller sætter verden på plads med et nøgle garn i hænderne. Det er i hvert fald, hvad reklamerne vil have os til at tro, som om der var en aldersgrænse for spænding og dristige aktiviteter.

I Singapore tilbyder organisationen "movement" en anderledes form for underholdning, mindre konventionel og sjovere. Den introducerer seniorer til parkour med skræddersyede klasser og tilpassede programmer. Det minder lidt om de legepladser, vi strejfede rundt på som børn, men i en mere "moden" version. Her er det ikke blonde hoveder, men hvide hoveder, der vrider sig mellem forhindringer og selvsikkert hopper over metalstrukturer. Det er her, Sing, den mest seje bedstemor på internettet, træner og konkurrerer med Lara Crofts moves. Bedre end et fitnesscenter, det er hendes ungdomskilde, hendes rum for vitalitet.

Alder er primært en sindstilstand.

Sing springer over fysiske barrierer, men også mentale. Hun væver sig mellem de prangende pullerter i disse seniorparker og klatrer op ad lygtepæle og stilladser, mens hun tramper forudfattede meninger om alder. Hun er dedikeret til en nichesport, der sjældent promoveres til et ældre publikum. Og bare ved at se hende mærker man smerterne og sveden lige der sammen med hende. Man føler sig næsten som en snegl ved siden af hende.

Sing formidler en værdifuld livslektie gennem sine optrædener: alder er bare et tal , og det bestemmer ikke vores værdi, og slet ikke vores helbred. Desuden er parkour, ud over sine tekniske færdigheder og cool-faktor, en komplet sport. Det opbygger udholdenhed, toner muskler og opretholder balancen, alt imens man har det sjovt. Endnu bedre, det bevarer den barnlige ånd, som ikke kan genoprettes med "anti-aging" cremer.

Mens Sing har travlt med parkour, springer andre bedstemødre ud i faldskærm, rejser verden rundt og får deres motorcykelkørekort. Det er ikke for sent at sætte kryds ved de ting, vi har glemt på vores teenage-ønskelister. Kort sagt, det er dét, det handler om at leve livet fuldt ud.