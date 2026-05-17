Hun lider af en hudlidelse og bruger makeup som et redskab til selvaccept.

Carlie Foulks (@hootieq) er født med Nethertons syndrom, en tilstand der påvirker hudens udseende og giver illusionen af solbrændt hud. Hun skaber kunst med sit ansigt og uddanner folk om forskellighed. Bevæbnet med pensler, glitrende øjenskygger og tonede stifter forsøger hun ikke at skjule sin unikke karakter under makeup, men snarere at forvandle medlidenhed til beundring. Carlie Foulks er et eksempel på accept og gør skønhed til et dyrebart udtrykssprog.

Makeup er et kald, ikke camouflage.

Nogle vifter med bannere, papskilte og flag, men Carlie Foulks løfter sine vinklede pensler, farvede kohl og sølvpaletter højt. Den unge kvinde, kendt som @hootieq, går ind for en mere inkluderende og mindre idealiseret skønhed. Mens tutorials, der promoverer "clean girl"-skønhedsstandarder, regelmæssigt bombarderer os og får os til at tro på det umulige, bryder den talentfulde Carlie Foulks med disse normer med sin strålende personlighed og smittende gode humor.

For hende er makeup ikke en kunstig praksis, der har til formål at korrigere ansigtstræk, dække mørke rande, vende ansigtslinjer eller retouchere genetikkens arbejde – individualitetens kendetegn. Nej, makeup er en udløber, en port til en kreativ verden, et rum til at give slip. Hun skaber makeup-tutorials inden for de private rammer af sit soveværelse. Faktisk har hun et signaturlook, ligesom Amy Winehouse: en linje eyeliner med gotiske undertoner og et hjerteformet stempel under øjet. Et look, der er delvist kawaii, delvist rock, som internetbrugere alt for ofte overser, drevet af malplaceret nysgerrighed.

For selvom Carlie Foulks (@hootieq) ønsker, at hendes tilstand skal være en mindre detalje, rejser hun spørgsmål til den brede offentlighed, der er vant til fejlfri hud , falske filtre og Photoshop-retouchering. Hun lever med Nethertons syndrom og har en rødlig teint, der giver indtryk af sommerforbrændinger. Med manglende øjenvipper og et par sparsomme hår kompenserer hendes naturlige udstråling let for denne "mangel". Trods de synlige symptomer på denne sjældne sygdom stræber Carlie efter at være "ligesom alle andre", rost for sin makeup og ikke for sin ubestridelige modstandsdygtighed.

En muse, der ikke ønsker at blive reduceret til sit fysiske udseende.

Carlie er en multitalentfuld kvinde, der udmærker sig ved både eyeliner og stemmeøvelser, og hun er, hvad man kunne kalde en "millemand". Sprudlende, glad og fyldt med optimisme har hun et talent for at få sine seere til at smile og sprede sin glæde blandt pixelsene. Hun beklager dog, at hendes udseende altid er i fokus.

Fordi hendes sygdom ikke definerer hende. Det er kun toppen af isbjerget, og makeup fremstår så som en forlængelse af hendes personlighed, en fortsættelse af, hvem hun er indeni. Hendes ansigt er blot en baggrund i hendes æstetiske disciplin, et lærred for fantasi, en legeplads. Med makeup tilføjer hun udsmykning, hvor lidelse længe har hersket.

"Jeg er et menneske, jeg er ikke en liveoptræden," fastslår hun bestemt i et præciserende opslag. Hun er træt af alle de påtrængende kommentarer, der forsøger at opklare mysterierne om hendes sygdom, og foreslår endda, at spirende sladdersangere søger information på Google. Carlie Foulks (@hootieq) ønsker ikke at være ambassadør for sin tilstand, hun vil blot forblive en pige, der lægger makeup i afslappede omgivelser.

Skønhedsvejledninger, der lyder mere autentiske end nogensinde

Og det er netop der, styrken ved hendes skønhedsvejledninger ligger: i deres rå oprigtighed. Intet løfte om et forvandlet ansigt, ingen diskurs om "perfektion", men en invitation til at lege, til at eksperimentere, til at generobre sit eget spejlbillede uden at underkaste det en enkelt standard. Hver video bliver en parentes, hvor vi forstår, at makeup kan være et sprog, ikke en korrektion.

På sociale medier opdager nogle en unik æstetik, mens andre lærer at se tingene anderledes. Carlie Foulks (@hootieq) beder ikke om beundring, endsige medlidenhed: hun tilbyder et friskt perspektiv, fri for reflekserne af umiddelbar fordømmelse. Og selvom kommentarer stadig alt for ofte fokuserer på hendes udseende, følger hendes fællesskab hende for det, hun virkelig formidler: en ytringsfrihed, en uforbeholden glæde og en måde at sige, at skønhed aldrig er begrænset til, hvad der forventes af den.

I en digital verden mættet med filtre og uopnåelige standarder fungerer hendes tilstedeværelse som en simpel påmindelse: Der er tusind måder at bebo et ansigt på, og ingen af dem behøver at blive valideret for at eksistere. Carlie Foulks' konto (@hootieq) er ikke et medicinsk eller forebyggende udstillingsvindue; det er en rejseberetning, hvor skønhed fortælles på en anden måde.