Født uden arme, overrasker piloten Jessica Cox også i kampsport

Hun styrer et fly med fødderne, kører en bil uden modifikationer - og udfører "kata" på tatamimåtterne: Jessica Cox, født uden arme i 1983, er en af de mest inspirerende personligheder i vores tid, og hendes historie fortsætter med at forbløffe verden.

Født uden arme, opvokset uden grænser

Jessica Cox blev født den 2. februar 1983 i Sierra Vista, Arizona, uden arme – på grund af en sjælden medfødt lidelse, hvis nøjagtige årsag lægerne aldrig har fundet. Fra spædbarnsalderen placerede hendes mor legetøj i hendes vugge, så hun var let tilgængelig for hendes fødder. Hun nægtede at se sig selv som anderledes, men mestrede hverdagens opgaver med sine fødder og har konsekvent overgået forventningerne.

Siden hun var 14 år gammel, har Jessica Cox ikke længere brugt proteser. Med sine fødder kan hun køre bil uden ændringer, skrive på et tastatur med 25 ord i minuttet, fylde benzintanken og tage kontaktlinser i eller ud.

Sort bælte i taekwondo som 14-årig - en verdensnyhed

Jessica Cox begyndte at dyrke taekwondo i en alder af 10 år på en skole i sin hjemby. Som 14-årig fik hun sit første sorte bælte – og blev dermed den første person uden arme til at opnå denne bedrift i American Taekwondo Association. Hendes instruktører måtte udarbejde en fuldstændig tilpasset læseplan for at gøre træning tilgængelig for fremtidige elever uden arme – en uddannelsesmæssig udvikling, der rækker langt ud over hendes personlige erfaring. Jessica Cox er nu 4. grads sort bælte i taekwondo.

Pilot - på trods af flyskrækken

Efter at have afsluttet sin psykologiuddannelse fra University of Arizona i 2005, henvendte en jagerpilot sig til hende ved hendes dimissionsceremoni og tilbød hende et lift. Selvom hendes største frygt var at flyve, førte hendes "hvorfor ikke"-filosofi hende til den mest ekstraordinære udfordring i sit liv.

Efter tre års træning og fire fly testet i tre forskellige stater, fik Jessica Cox sit pilotcertifikat den 10. oktober 2008 på en Ercoupe 415-C fra 1946 - et fly designet uden styrepedaler, som hun flyver med den ene fod på stangen og den anden på gashåndtaget.

En Guinness verdensrekord og verdensomspændende anerkendelse

Guinness World Records tildelte hende selv titlen som "den første kvinde til at styre et fly med fødderne". Hendes dokumentarfilm "Right Footed", instrueret af den amerikanske dokumentarfilmskaber og forfatter Nick Spark, vandt 17 priser, herunder Bedste Dokumentar på Mirabile Dictu-festivalen i Vatikanet, før den blev sendt i 80 lande på National Geographic. Hendes historie er nu en del af renoveringen af National Air and Space Museum i Washington, D.C.

Taler, grundlægger og aktivist

Udover sine personlige præstationer grundlagde Jessica Cox Rightfooted Foundation International, en NGO dedikeret til børn født med forskelle i lemmerne, der giver dem mulighed for at leve et uafhængigt og meningsfuldt liv. Hun har været taler i 18 år i 28 lande og henvendt sig til et publikum på op til 40.000 mennesker. Hendes slogan siger det hele: "Tænk uden for skoen."

I sidste ende har Jessica Cox ikke bare bevist, at man kan leve uden arme – hun har bevist, at man kan flyve, kæmpe og, vigtigst af alt, inspirere millioner af mennesker uden dem. Hun fortsætter med at skrive en historie, som ingen andre ville have turdet forestille sig.