Hvidt hår i en alder af 6 år: Denne mor fejrer sin datters albinisme

Hun har perfekt, strålende hvidt hår, og alligevel er hun kun i begyndelsen af sit liv. Hun går ikke med stok, men på trehjulede cykler og gyngende enhjørninger. Hendes snehvide hår er ikke et resultat af alder eller for tidlig stress, men af albinisme, en sjælden tilstand. Ariella blev født med depigmenterede øjenvipper og hår, hvilket giver hende luften af en keltisk gudinde eller en magisk fe. Hendes mor omfavner dog hendes anderledeshed og får hende til at føle sig som en prinsesse.

Hyldest til albinisme gennem hårstylingkunsten

Generelt set hersker hvide hår enestående på plejehjem og er et almindeligt syn i gangene på søndagsmarkeder eller på måtterne i motionsklubber. Hendes hvide hår er dog fuldt ud synligt, når hun glider ned ad rutsjebaner eller gynger med en gynges momentum. Ariellas hår er fyldt med lys, og renheden er præget ind i selve dets lokker.

Denne seksårige pige skiller sig ud fra sine klassekammerater på grund af sit sølvfarvede hår. Hun har ikke det typiske udseende for denne hårfarve, som ofte forbindes med seniorer og ældre. Nej, hun blev ikke født lige så gammel som Benjamin Button. Den unge pige, der kun mangler en glorie for at give illusionen af en engel, kom til verden med en unik egenskab. Ariella er albino, en tilstand, der rammer én ud af 17.000 fødsler.

Hendes mor, Julia San Miguel, er langt fra foruroliget over denne synlige forskel , men føler sig heldig over at have født en solstråle. I sine Instagram-opslag proklamerer hun : "Ariela er en gave fra guderne i mine øjne." At style sin datters hår er hendes måde at udtrykke kærlighed på, og hun siger "Jeg elsker dig" med hvert strøg af kammen. Hun værdsætter sit unikke, perlemorsfarvede hår og pryder det med bånd, hårspænder med perler og farverige elastikker. Hun smider ikke bare hurtige rottehaler sammen som nogle forhastede forældre; hun forvandler hver frisure til en fortryllelse, der får sin datter til at skinne endnu klarere, end hun gør naturligt.

En lille pige, der lærer os en lektie i venlighed.

Selvom vi bebrejder os selv, hver gang vi går forbi spejlet og taler hårdt til os selv, minder Ariella os behændigt om definitionen af selvkærlighed og selvrespekt. Fordi usikkerheder ikke er medfødte; de kommer med tiden, fordømmelse og hånlige blikke. Og denne lille pige, der er underlagt legepladsens barske regler, virker ret immun over for dem, der stjæler hendes selvværd. Bekymringsløshed sejrer.

Faktisk mangler hendes hår måske farve, men ikke hendes personlighed. Det er ubestrideligt: hendes sjæl stråler lige så klart som hendes hår. Ariella har et næsten mystisk udseende og kan opdigte tusind historier omkring sine elfenbensfarvede lokker. Hun siger måske, at hun er en fjern kusine til "Snedronningen", at hun har vikingeblod, eller at hun stammer fra månen. Familiens moder svinger på sin side sin pensel, ligesom andre løfter en mikrofon, og går i gang med at fremhæve denne guddommelige æstetik.

At have et barn med særlige behov er en varig berigelse.

Julia San Miguel, en mor, gentager det indlæg efter indlæg: at få et albinobarn er ikke en grusom skæbne, men en besked fra himlen. Siden hans ankomst til Jorden har hun åbnet hans øjne og vækket ham til empati, venlighed og modstandsdygtighed – færdigheder, som selv selvhjælpsbøger ikke fuldt ud kan indfange.

"At opdrage en datter med albinisme lærte mig styrke, blidhed og hvor kraftfuldt det er at være anderledes," siger Julia San Miguel med et strejf af poesi. I sine videoer styler hun ikke bare sin datter og genskaber hårtutorials fundet online. Nej, hun skaber en kunstnerisk ode til albinisme og forvandler forskellighed til en kilde til beundring. Hver gang hun skaber et hårmesterværk på sin datters opalescerende lyse striber, udfordrer hun konventionelle skønhedsstandarder.

Dette hvide hår, der skinner på klassebilleder og gennemborer det omgivende mørke, er ikke en magnet for kritik, men et diadem i sig selv.