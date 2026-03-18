"Jeg er 60 år gammel, sådan her ser jeg ud": Denne model viser stolt sin krop frem

Kropspositiv
Anaëlle G.
@paulinaporizkov / Instagram

Som 60-årig vakte den tjekkisk-svensk-amerikanske model og skuespillerinde Paulina Porizkova for nylig opsigt ved at dele en uretoucheret video, der viser hendes krop, som den er i dag. Resultatet: et stærkt budskab, der blev hyldet af tusindvis af internetbrugere.

En ligefrem udtalelse

Den 12. marts 2026 postede Paulina Porizkova en video som svar på et simpelt spørgsmål: hvordan klarer hun at se "så fantastisk" ud som 60-årig? Med ansigtet mod kameraet tager hun en flagrende kåbe af og afslører sig selv uden nogen form for iscenesættelse. "Jeg er 60, sådan her ser det ud," forklarer hun faktuelt. Hun peger på sin krop, dens linjer, og viser fuldt ud alle detaljer. Intet filter, ingen flatterende belysning, ingen retouchering. Bare en ægte, levende krop, der fortæller en historie.

Tæmmer virkelig din krop

Det, der er særligt rørende ved hendes budskab, er, hvordan hun taler om det, som mange stadig ville kalde "uperfektheder". Hendes mave, for eksempel, forsøger hun ikke at skjule eller ændre. Hun minder os om, at den bar hendes børn, og at den er en del af hende. Uanset vægtudsving eller træning bekræfter hun, at hun elsker den, præcis som den er.

Hendes hud, præget af tiden, bliver også genvurderet. Langt fra at se den som et tab, opfatter hun den som en form for styrke. For Paulina Porizkova er disse forandringer en afspejling af et levet liv, ikke noget, der skal korrigeres. Gennem årene forklarer hun endda, at hun føler sig mere i fred med sin krop, end hun gjorde som 20-årig. En vision, der fuldstændigt vender alle forudfattede meninger om alder og skønhed.

En kropspositivitet, der udvikler sig med alderen

Paulina Porizkova er ikke fremmed for aktivisme. I flere år har hun kæmpet for en mere realistisk repræsentation af kroppe, især i modebranchen. Hendes tilgang til kropspositivitet er kendetegnet ved dens modenhed: hun søger ikke at tilpasse sig et ideal, men snarere at fejre virkeligheden.

Som tidligere model holder hun sig stadig til visse dominerende skønhedsstandarder. Det er dog netop denne kontrast, der er slående. Hvor branchen ofte værdsætter glattede, retoucherede, næsten uvirkelige kroppe, vælger hun at vise en mere autentisk version af sig selv. Og det er netop denne gestus, der roses.

En bølge af entusiastiske reaktioner

Kommentarerne under hendes video vokser. Mange takker hende for hendes gennemsigtighed og mod. Nogle taler om et befriende budskab, andre om en inspirationskilde. Det, der skiller sig mest ud, er lettelsen ved at se en krop, der ikke forsøger at skjule tidens gang. En krop, der ikke undskylder for at eksistere, som den er. I en verden, hvor billeder ofte filtreres, retoucheres og standardiseres, skaber denne autenticitet en ægte forbindelse.

At genvinde sit image, i alle aldre

Ud over selve videoen åbner dette vidnesbyrd op for en bredere refleksion. Hvad nu hvis du kunne se på din krop anderledes? Ikke som noget, der skal korrigeres, men som et levende, udviklende, legitimt rum. At blive ældre betyder ikke at forsvinde eller blive mindre værd at blive set. Din krop ændrer sig, ja, men den fortsætter også med at fortælle din historie, dine oplevelser, din styrke.

I sidste ende er Paulina Porizkovas budskab enkelt, men kraftfuldt: Der er ikke kun én måde at være smuk på, og bestemt ikke i en bestemt alder. Og nogle gange er den stærkeste gestus simpelthen denne: at vise dig selv, som du er, uden at undskylde.

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
