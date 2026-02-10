Hun gør sit behårede modermærke til et stærkt statement.

Search here...

Émilie Laurent
Fødselsmærker er som kropskunst, markører for identitet. De er naturlige tatoveringer, der præger huden som akvareller. Fødselsmærker findes i forskellige former og størrelser, og nogle er mere subtile end andre. Indholdsskaberen Keera Bageeras fødselsmærke er ikke "for fremtrædende", men det skaber illusionen af et fipskæg under hendes hage. I stedet for at barbere denne hårplet af, besluttede hun at fremhæve det.

Et modermærke ulig noget andet

Ingen to modermærker er ens. Hvert af dem er et unikt aftryk, nogle gange ligner det et kort, nogle gange en Rorschach-tegning. Gemt under tøj, i skyggen af en t-shirt eller bukser, eller dristigt og fremtrædende, er et modermærke lidt ligesom vores varemærke, vores personlige signatur. Nogle gange smitter det af på synlige dele af kroppen, nogle gange bemærkes det med et kærtegn.

Den fra den indiske indholdsskaber @keerabageera_ er firedimensionel. Den farver ikke bare huden og udfylder de tomme områder af kroppen; den strækker sig ud over hendes hage og siger lydløst: "Jeg er her." Internetbrugere, der i starten troede, at det var en rest af falske øjenvipper, blev ved med at pege på den for hende, som om hun ikke havde et spejl at se på sig selv.

Dette behårede modermærke, der spirede under hendes kæbe og strækker sig til en lang tot, har vokset i over ti år, som et hår. Det er ikke et skønhedsmærke med et par hår oversået, men et mere præcist genetisk arbejde. Langt fra at give efter for fristelsen til at barbere og beskære denne fysiske særhed ved sit ansigt, har hun besluttet at overdrive dets tilstedeværelse.

En bunke pels forvandlet til en finurlig detalje

I lang tid klippede den unge kvinde denne lille hårpluk for at få den til at forsvinde fra hendes ansigt. Popkulturen forstærkede hendes valg ved at forbinde dette fysiske træk med tilbagetrukne hekse eller usoignerede hekse. Under pres fra samfundets standarder underkastede hun sig dette sataniske æstetiske ritual gennem hele sin ungdom, indtil hun fik en åbenbaring. Hvad hun engang så som en skændsel, ser hun nu som et symbol, endda et kunstgenstand.

Det, hun plejede at klippe af med bagsiden af sin saks, maler hun nu med tonet creme og styler til et silkeblødt overskæg. Hun plejer sit behårede modermærke med lige så meget ømhed og kærlighed som sit krøllede hår . Faktisk er denne lille hårplet blevet en forlængelse af hendes personlighed, en kilde til kreativitet. Til Halloween knyttede hun glitrende lokker ind i den, og i hverdagen eksperimenterer hun med farver, hun ikke ville turde bruge i sit eget hår. Hun påfører blålig mascara og tilpasser den efter sit humør.

Hun behøver ikke smykker med denne indbyggede detalje: hun varierer sit udseende og sin stil, hvor andre ville ty til hårfjerningscremer og den smertefulde voksbehandling. Hvis hun før var i krig med sit behårede modermærke, er sameksistensen nu mere fredelig. Fordi dette mærke, der pryder hendes hage, trods alt er en del af hendes DNA, det er hendes emblem.

Leg med dit spejlbillede i stedet for at give det skylden

Det, indholdsskaberen lærer os, er simpelt, men alligevel svært at omsætte til praksis. Hun lærer os at give slip og viser os, hvordan selvudfoldelse virkelig ser ud. Mens samfundets pres opfinder fejl, hvor der kun er unikhed, lærer indholdsskaberen os at elske det, som samfundet tvinger os til at hade. I stedet for at beklage hendes skæbne og forsøge at være en anden, ophøjer hun det, hun allerede besidder.

Den hårtot, der krøller sig sammen under hagen, er ikke "spild", som hendes kritikere påstår. Det er et ekstra træk, et stilistisk supplement, et strejf af sjæl. I en verden, hvor alle ansigter imiteres, bevarer hun det, der gør hende unik.

Dette modermærke er derfor ikke en kilde til usikkerhed, men et udtryksfelt. Det er ikke blot en klump hår, men en buket inden for synsvidde.

Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
Ved at bryde stereotyper omdefinerer denne wrestler "kvindelig magt".
Den "hormonelle mave": mellem kropslig virkelighed og æstetisk pres

