Den "hormonelle mave": mellem kropslig virkelighed og æstetisk pres

I modsætning til en "ølmave" hos mænd, som afspejler et overforbrug af øl, er en "hormonel mave" ikke resultatet af en gourmetlivsstil. Den illustrerer en kvindekrop, der lever og sommetider lider under hormonernes luner. Denne vægtøgning, der stadig er dårligt forstået og ofte misfortolket som et tegn på dovenskab, er uden for vores kontrol. For at "behandle" denne hormonelle mave er det bedste middel selvkærlighed og frem for alt selvforståelse, selvom det betyder at gennemgå drastiske slankekure.

Hormonel mave: at forstå den for bedre at acceptere den

I mainstream-kvinders blade fordømmer artiklerne skarpt den genstridige fedtklump, der gemmer sig i hjørnet af maven, og antyder blidt, at den er uønsket i vores silhuet. De griber problemet an fra den forkerte vinkel og fokuserer på udseende snarere end årsagen til denne bule. Når man googler "hormonel mave ", finder man for det meste råd om, hvordan man "slipper af med den" eller øvelser til at "fikse" den, som om hele vores charme afhang af det. Alt dette takket være den uheldige myte om den flade mave, der har hjemsøgt os, siden vi var gamle nok til at læse.

Men denne hormonelle mave, som sidder i hoftehøjde og sommetider flyder over jeans, er hverken en naturfejl eller et tegn på overdreven nydelse. Det er ikke blot "overskydende fedt", men en stille besked fra kroppen, sommetider svær at tyde. Artikler forstærker vores uvidenhed og holder os i fornægtelse, idet de præsenterer slankekure som den eneste løsning.

Den hormonelle mave er dog fuldstændig upåvirket af detox-juicer og slankesalater. I modsætning til maven efter måltidet, der tvinger os til at knappe bukserne op, er denne lavet af visceralt fedt, hvilket betyder, at den går ud over blot æstetik. Livmoderens placering spiller også en rolle i refleksionen og giver indtryk af en bule under navlen. Da biologitimerne kun kortvarigt berørte kvindelige hormoner og menstruationscyklussen, er det tid til at udfylde hullerne og sætte en stopper for denne endeløse kamp om kropsopfattelse.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Emma Gilligan (@_emmagilligan_)

Dette kan forårsage hormonelt mavefedt

Gennem menstruationscyklussen ændrer maven sig dramatisk, hvilket efterlader os forvirrede foran spejlet. Under menstruation fordobles den i størrelse og forbliver stram som en ballon, mens den i follikulærfasen flader ud med et par centimeter. Dette er et biologisk fænomen. En konstant synlig hormonel mave indikerer dog en indre ubalance, som en to-timers konditionstræning ikke kan løse. Kroppen "lagrer ikke fedt tilfældigt": det er ofte en biologisk reaktion på stress, træthed eller naturlige hormonelle udsving.

Kortisols (stresshormonets) rolle

Kortisol er en af hovedårsagerne. Når stress bliver kronisk (mental overbelastning, pres, mangel på søvn), går kroppen i overlevelsestilstand og lagrer mere energi som mavefedt. Dette ledsages ofte af cravings, en hårdere eller strammere mave og vedvarende træthed. For meget intens motion eller strenge diæter kan forværre problemet, da de også øger den indre stress.

Insulin- og sukkerhåndtering

Insulin regulerer blodsukkeret. Hvis måltider ofte forårsager blodsukkerstigninger (hyppigt sukkerindtag, snacks, lavt protein- eller fiberindtag), forbliver insulinniveauet højt, hvilket fremmer fedtlagring, især i maveområdet. Derfor kan man have en fremstående mave, selv uden at være generelt overvægtig.

Kvindelige hormoner i konflikt

Hos kvinder påvirker menstruationscyklussen, ophør eller start af hormonel prævention, PCOS, endometriose eller perimenopause maveregionen kraftigt. Udsving i østrogen kan føre til væskeophobning og fedtdeponering i den nedre del af maven. Lavt progesteron kan bidrage til oppustethed, langsom fordøjelse og en følelse af udspilet mave.

Den hormonelle mave taler højt, hvad kroppen oplever, stille og roligt

Hormonel mave er ikke en byrde eller en åbenlys fysisk uretfærdighed. Det er snarere en indikator, et analysepunkt. I stedet for at forsøge at eliminere den med drastiske, ja endda barbariske, metoder, er det bedre først at lære at fortolke den og forstå dens sprog ud over overfladen. Denne hormonelle mave, uretfærdigt dæmoniseret, er et stille signal, ikke en kilde til sorg. Den har brug for balance, ikke begrænsning.

Glem de "fedtforbrændende" urteteer, der kun giver dig dårlig samvittighed, og vælg i stedet lægeplanter, der tilbyder ægte fordele for hormonel velvære. Hindbærknopmacerat er for eksempel meget nyttigt til at regulere østrogen, mens citronmelisse er effektivt til at bekæmpe stress.

Din krop higer efter mildhed og kærlighed, ikke straf. Den prøver at fortælle dig noget, men den lille stemme af kommandoer forhindrer dig nogle gange i at lytte. Du er ikke problemet; samfundet og dets utallige påbud er det.