Som 61-årig poserer og viser denne model sin "rigtige" krop frem, langt fra filtrene.

Den tjekkisk-svensk-amerikanske model og skuespillerinde Paulina Porizkova har konsekvent udtalt sig offentligt om kropsopfattelse og aldring. Gennem adskillige Instagram-opslag taler hun for et image fri for filtre og retouchering, hvilket opfordrer til en gentænkning af skønhedsstandarder.

En ikonisk figur inden for mode, der hylder tidens gang

Paulina Porizkova etablerede sig i 1980'erne som en af de førende skikkelser i modebranchen. Hun var model for internationale magasiner og samarbejdede med adskillige kendte brands. I dag bruger hun regelmæssigt sociale medier til at adressere problemstillinger relateret til alder, kropsopfattelse og forventninger til kvinder i det offentlige rum. I flere opslag forklarer hun sit ønske om at "vise et mere realistisk billede af aldring uden at ty til digital retouchering."

Gør krav på et billede uden filtre

Paulina Porizkova deler regelmæssigt billeder ledsaget af budskaber om selvaccept og kropsopfattelse med alderen. I et interview forklarer hun, at hun ønsker at vise en mere autentisk repræsentation af skønhed, langt væk fra de idealiserede billeder, der ofte findes på sociale medier. Hun nævner specifikt vigtigheden af at adskille fysisk udseende fra personlig værdi, samtidig med at hun understreger, at de ændringer, der er forbundet med tid, er en naturlig del af livet. Ifølge hende bidrager uretoucherede billeder til en mere mangfoldig repræsentation af kvinders kroppe.

Aldring og synlighed i modebranchen

Flere personer i modebranchen har for nylig udtalt sig om, hvordan alder kan påvirke professionel synlighed. Paulina Porizkova påpeger, at kvinder nogle gange står over for specifikke forventninger til deres udseende, især inden for områder, hvor image spiller en betydelig rolle.

I en debatartikel udgivet af Vogue diskuterer hun behovet for at udvide repræsentationen for bedre at afspejle mangfoldigheden af karriereveje. Disse udtalelser er en del af en bredere udvikling inden for branchen, hvor nogle brands inkorporerer mere forskelligartede profiler i deres kampagner.

En udtalelse, der giver genlyd på sociale medier

Paulina Porizkovas opslag genererer regelmæssigt onlinereaktioner, hvor mange internetbrugere udtrykker deres interesse for billeder, de anser for at være mere realistiske. Spørgsmålet om visuel autenticitet er genstand for stigende diskussion, især med udbredelsen af retoucheringsværktøjer og digitale filtre. For nogle iagttagere bidrager disse diskussioner til at opmuntre til refleksion over, hvordan billeder påvirker opfattelsen af kroppen.

Nogle internetbrugere påpeger dog, at Paulina Porizkova på grund af sin baggrund som tidligere model delvist følger bredt anerkendte æstetiske standarder, hvilket kan føre til en mere nuanceret forståelse af hendes budskab. Selvom hendes kommentarer forbliver legitime og bidrager til at åbne debatten – enhver kvinde har ret til at ældes og leve med sin krop, som hun finder passende – mener nogle internetbrugere ikke desto mindre, at hendes oplevelse drager fordel af en større form for social anerkendelse end kvinder, der ikke følger dominerende normer, især ældre kvinder, hvis kropsform afviger fra traditionelle æstetiske standarder.

I sidste ende vinder diskussioner omkring kropsdiversitet og aldring stadig større plads i medierne og på mode. Synligheden af modeller fra forskellige generationer bidrager til en gradvis transformation af æstetiske standarder. Paulina Porizkova er blandt dem, der opfordrer til en bredere repræsentation af skønhed ved at fremvise uretoucherede billeder.