På Instagram poserer de med ufiltrerede maver, og budskabet er hjertevarmende.

Kropspositiv
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Freepik

På sociale medier synes "perfekte" billeder at være overalt. Endnu en type indhold vinder frem: uretoucherede, uiscenesatte fotos af kroppe. Blandt dem er maver vist, som de virkelig er. Og dette ændrer vores perspektiv.

Vis maven, som den virkelig er.

Flere og flere indholdsskabere vælger at poste billeder af deres maver i naturlige stillinger: siddende, afslappet, bøjet eller blot i deres daglige liv. Langt fra stive positurer og såkaldte flatterende vinkler fremhæver disse billeder det, mange kender, men sjældent ser online: folder, mærker og variationer i form afhængigt af kropsholdning. Kort sagt, levende kroppe, der bevæger sig, trækker vejret og forandrer sig.

Disse opslag ledsages ofte af simple, men stærke budskaber: ja, din mave kan ændre udseende i løbet af dagen. Ja, den kan rynke, når du sidder ned. Og ja, alt dette er helt normalt.

En reaktion på overpolerede billeder

At dette indhold giver så stor genklang er ikke tilfældigt. Sociale medier har længe promoveret meget homogene skønhedsstandarder, ofte forbundet med glatte, faste og uforanderlige kroppe. Adskillige undersøgelser har dog vist, at gentagen eksponering for disse idealiserede billeder kan tilskynde til sammenligning og hos nogle mennesker give næring til utilfredshed med kroppen. I denne sammenhæng fungerer det at se "naturlige" maver som en modvægt. Det giver dig mulighed for at sætte det, du ser hver dag på din skærm – og i dit spejl – i perspektiv.

Den kropspositive bevægelse i baggrunden

Denne tendens er en del af en bredere bevægelse: kropspositivitetsbevægelsen. Denne bevægelse opfordrer til anerkendelse af kropsdiversitet og et skridt væk fra en enkelt vision om skønhed. På sociale medier udmøntes dette i hashtags, anbefalinger og fotos, der hylder kroppe i al deres virkelighed.

Strækmærker, ar, kurver og asymmetrier vises ufiltreret som normale dele af livet. Ideen er ikke at tilpasse sig et nyt ideal, men snarere at tillade dig at eksistere, som du er, uden at skulle udglatte eller korrigere dit udseende.

Maven, et område ofte under pres

Maven er en del af kroppen, der er særligt udsat for æstetisk pres. Den forbindes ofte med ideen om et "fladt" ideal, vanskeligt at opnå og endnu sværere at opretholde permanent. Alligevel minder eksperter os om, at dens udseende naturligt varierer. Holdning, vejrtrækning, fordøjelse eller endda tidspunktet på dagen kan ændre dens form.

En mave kan være mere oppustet efter et måltid, mere afslappet, når man sidder ned, eller mere "tonet", når musklerne er spændte. De meget "udglattede" billeder, du ser online, svarer ofte til specifikke positurer, omhyggeligt udformet belysning eller iscenesættelse. At se maver i naturlige positioner giver os mulighed for at genoprette forbindelsen til en simpel virkelighed: din krop er ikke beregnet til at være statisk.

En besked der får dig til at føle dig godt tilpas

Disse ufiltrerede fotos er med til blidt at ændre den måde, vi ser vores kroppe på. De minder os om, at normalitet ikke er en lige linje, men et væld af former, teksturer og variationer. For mange giver denne type indhold en følelse af lettelse.

Mindre sammenligning, mindre pres og mere selvmedfølelse. Det betyder ikke, at alle skal anvende denne tilgang eller blotte deres krop, men at se andre dele deres virkelighed kan skabe et mere støttende rum.

I sidste ende fortæller disse billeder en simpel historie: din krop, i alle dens variationer, fortjener at blive betragtet med respekt. Og nogle gange starter det med at acceptere, at en mave kan leve, bevæge sig og eksistere ... uden filtre.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
