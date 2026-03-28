Plus-size kvinder og mad: Influenceren Megan Ixim dekonstruerer vedvarende klichéer

Mange kvinder udsætter sig selv for slankesalater, mens de i hemmelighed drømmer om en dryppende burger eller en sej pizza. Mange nøjes med små portioner og undskylder næsten for at spise med vellyst. Midt i de "rene piger", der dækker munden og sluger grønne juicer, stræber en influencer efter en mere afslappet tilgang til sine måltider. Megan Ixim (@msgigggles) gør alt, hvad samfundet altid har forbudt kvinder: spise helhjertet, uden at tælle kalorier.

At nyde at spise, en handling med en militant smag

Selv ved bordet, af en basal nødvendighed, censurerer kvinder sig selv og berøver sig selv. De foretrækker "sunde" retter, mens deres hjerner blidt hvisker : "Tag en burger." De spiser mindre portioner, selvom deres maver rumler af sult og kræver større tallerkener. Værre endnu, de modstår tiltrækningen af en brownie i montren, fordi de konstant har fået at vide, at det er en dårlig ting at være foodie. Hvad der ved første øjekast virker som smagsmæssig tortur, er faktisk en tavs reaktion på samfundets dikterer , en betingning af pålagte normer .

Fra en ung alder har kvinder altid lært at beherske sig selv, hvorimod mænd aldrig har behøvet at stille sig selv det spørgsmål. Mens mænd blot bidrog til deres vækst, risikerede kvinder kærlighedshåndtag og "ekstra" kilo. Det var i hvert fald det argument, vores familie brugte, når vi bad om ekstra portioner eller puttede lidt for meget vaniljecreme på vores chokoladefondant.

Indholdsskaberen Megan Ixim, også kendt som @msgigggles, giver os hævn for alle de gange, vi takkede nej til dessert, påstod at vi var mætte, og udtalte sætningen : "Jeg kan ikke, jeg passer på min vægt." Fordi pommes frites, eller endda tacos, ikke burde være "snydemåltider" eller "nydelsesfulde måltider", men almindelige måltider. Hun fortærer presset om at være tynd, ligesom hun fortærer sin pasta carbonara og sin XXL-is. Hun er en forkæmper for sund kost med gaffelen i hånden og kinderne fulde.

At gøre madens krav kort

Avisartikler og onlinepublikationer minder utrætteligt kvinder om at være omhyggelige med deres kost og granske alt, hvad de putter i munden. Når sommeren nærmer sig, ordinerer medierne detox-programmer, " sommerkroppe "-opskrifter og ernæringsmæssigt sunde snacks. Som om den mindste smule chokolade ville få os til at svulme op ligesom Violet Beauregard i "Charlie og Chokoladefabrikken". Denne selvudråbte gourmet-elsker er fuldstændig upåvirket af disse moraliserende udtalelser. På den anden side er hun meget modtagelig for en cupcake dækket af ganache, en pizza med fire oste og en generøs jordbærkage.

Mens tyndhedskulturen stadig raser online og genopstår på catwalken, bringer hun et strejf af autenticitet tilbage til vores feeds. For hende er formen kun til at lave lækre, nostalgiske godbidder, ikke til at proppe folk i sig. Megan Ixim (@msgigggles) har besluttet at modstå disse påbud i stedet for at bukke under for fristelsen til en klistret småkage eller en bakke stegt kylling. Da hun ser disse skamløst overbærende billeder, beskylder hendes kritikere hende for selvdestruktion, men de er langt fra at indse, at stereotyper er mere giftige end pommes frites og citronmarengstærte-donuts.

At genvinde sin krop og appetit

Gennem sit indhold spiser Megan Ixim ikke bare ufiltreret; hun ændrer fortællingen omkring kroppen og maden. For bag hver selvsikker bid gemmer sig et dybere budskab: at generobre kontrollen over valg, der for længe har været dikteret af frygten for andres dom.

At spise bliver så en intim, næsten politisk handling. Det handler ikke længere om at tilpasse sig ydre regler, men om at lytte til sine egne fornemmelser: sult, begær, mæthed. Hvor nogle ser overflod, ser hun nyfunden frihed. Hvor andre taler om at "give sig fri", hævder hun blot retten til at eksistere uden begrænsninger.

Denne holdning er foruroligende, fordi den afliver en dybt indgroet myte: at kvinder, og især kvinder i plus-size, bør være diskrete, selv i måden de spiser på. Ved at optage plads og nyde deres mad uden at gemme sig, udfordrer hun disse uudtalte forventninger og fremhæver en ofte glemt sandhed: ingen burde være nødt til at fortjene deres måltid.

"Spis dit liv, før det spiser dig." Dette filosofiske mantra, genoplivet fra Tumblr-sider fra vores ungdom, får en helt ny betydning. Så i stedet for at veje hvert gram mad, fokuser på den glæde, du oplever med dit måltid. Og hvilken bedre måde at formidle dette budskab på end med en selfie taget midt i en bid?