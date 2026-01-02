"I år vælger jeg mig selv": nytårsforsættet, der dukker op overalt i 2026

Tre ord, ét løfte og et frisk pust til at starte året. Hvis du har scrollet gennem sociale medier i starten af januar 2026, er du uden tvivl stødt på det. Udtrykket "I år vælger jeg mig selv" er dukket op som et mantra, der deles af folk, der er trætte af at tilpasse sig, falde i baggrunden eller overtilpasse sig.

Forsætter der endelig vender sig indad

Nytårsforsætter har længe været synonymt med kontrol og præstation. Kroppen skulle korrigeres, transformeres. Kalenderen skulle fyldes til randen. Succes målt i tal. I 2026 vender tendensen langsomt, men sikkert. De forpligtelser, du giver dig selv, bliver blidere, mere bevidste og frem for alt mere respektfulde.

At vælge sig selv betyder for eksempel at beslutte sig for at lytte til sin krop, som den er i dag, uden at dømme den eller forsøge at straffe den. Det betyder at antage en kropspositiv holdning og erkende, at ens værdi hverken afhænger af ens figur eller af konstant produktivitet. Det betyder også at acceptere sine begrænsninger, både fysiske og følelsesmæssige, og forstå, at de er legitime.

At sige "nej" uden at retfærdiggøre sig selv, at træde et skridt tilbage fra udmattende historier eller at lægge lige så stor vægt på mental sundhed som på det ydre: det er nytårsforsætternes nye ansigt.

En dynamik forstærket af sociale netværk

Dette ønske om at prioritere sig selv giver genlyd i vid udstrækning online. På Instagram, TikTok og X (tidligere Twitter) florerer indhold omkring personlige grænser, advarselstegn i forhold og adfærd, der ikke længere tolereres. Du finder lister over "hvad jeg ikke længere vil gøre for at blive elsket", historier om modige karriereskift og udtalelser fra folk, der er begyndt i terapi.

Disse offentlige udtalelser hjælper med at normalisere valg, der længe har været opfattet som radikale: at forlade et job, der dræner én for mening, at distancere sig fra et giftigt forhold eller at sætte farten ned uden skyldfølelse. At vælge sig selv betyder ikke at knuse andre, men at opbygge mere afbalancerede relationer, hvor hver person eksisterer fuldt ud.

Et slogan, der omsættes til konkrete handlinger.

Bag denne udbredte sætning gemmer sig sjældent en større, pludselig omvæltning. At vælge sig selv involverer ofte en række små beslutninger. Du kan beslutte dig for at konsultere en professionel for bedre at forstå dine følelsesmæssige mønstre. Du tillader dig selv at tilbringe tid alene uden at skulle forklare dig selv. Du revurderer dit forhold til arbejdet og prioriterer mening frem for overdreven forpligtelse.

Denne tilgang involverer også at undersøge visse dybt indgroede vaner: den konstante søgen efter bekræftelse, ignorering af tegn på træthed eller et kompliceret forhold til ens krop og mad. I en kropspositiv tilgang handler det ikke om at kontrollere sig selv mere, men om at dyrke selvmedfølelse i alle dens dimensioner.

Populariteten af "I år vælger jeg mig selv" i 2026 afslører et kollektivt vendepunkt. Efter årevis med forsøg på at tilpasse mig, bevise mig selv og berolige andre, tager mange et skridt tilbage. Du søger ikke længere ekstern anerkendelse, men indre tilpasning. Dette nytårsforsæt lover ikke et "perfekt år", det lover noget bedre: et år med mere respekt for dit eget tempo, din krop og din følsomhed. Et år hvor du lærer, måske for første gang, virkelig at leve op til dit eget potentiale.