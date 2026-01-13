Search here...

Fortæller folk dig, at du undskylder for meget? Her er, hvad det kunne afsløre.

Selvtillid
Léa Michel
At sige "undskyld" er en almindelig social refleks, men for nogle mennesker bliver det at undskylde næsten et tic. De undskylder for alt: at være to minutter for sent, en triviel bemærkning eller endda når de ikke har gjort noget forkert. Som psykolog Yves-Alexandre Thalmann forklarer, ifølge magasinet Psychologies , har denne tendens ofte sine rødder i barndommen.

Et følelsesmæssigt tomrum at udfylde

Ifølge psykoanalytikeren Pascal Neveu kan konstante undskyldninger være et tegn på narcissistisk skrøbelighed. De berørte kæmper med at føle sig elsket for den, de er; de søger at bevare andres hengivenhed gennem deres undskyldninger. Som børn kan de have været overbeskyttede eller omvendt manglet bekræftelse, hvilket har indprentet i dem ideen om, at de skal "fortjene" andres kærlighed.

Et tyrannisk superego

Psykoanalysen fremkalder også forestillingen om superegoet, denne indre moralske autoritet, der dikterer, hvad man "burde" gøre. Et alt for strengt superego fører til uberettigede undskyldninger, som om enhver "uperfekt" tanke eller ønske var en fejl. Disse individer lever i en konstant spænding mellem ønsket om at være fri og frygten for at være fordømmelige.

En illusion af kontrol

Endelig, ifølge Yves-Alexandre Thalmann, kan det at undskylde uden begrundelse give en paradoksal form for magt: Ved at erklære sig ansvarlige for alt, forbliver disse individer i centrum af situationen. Det er en ubevidst måde at berolige sig selv på, at give mening til det, de ikke kan kontrollere.

Sådan bryder du cyklussen

Psykologer anbefaler at lære at verificere berettigelsen af dine undskyldninger. Før du siger "undskyld", så spørg dig selv: "Har jeg virkelig såret nogen?" eller "Er jeg ansvarlig for det, der skete?" Hvis svaret er nej, er der ingen grund til at undskylde. At bryde fri fra denne vane betyder også at befri dig selv fra overdreven selvdømmelse – og lære at være lige så venlig mod dig selv, som du er mod andre.

At sige "undskyld" er ikke i sig selv dårligt, men når det at undskylde bliver automatisk, afslører det ofte en dybere ubehag, drevet af en frygt for at utilfredsstille andre, overdrevne indre krav eller et ubevidst behov for kontrol. At blive bevidst om denne mekanisme er allerede det første skridt mod forandring.

