Tjekker du ofte klokken? Hvad det kan sige om dig

At tjekke klokken på din telefon eller dit ur virker harmløst. Alligevel afslører denne simple handling, hvordan vores hjerne håndterer handlinger, der skal udføres senere. Psykologer omtaler dette som tidsbaseret prospektiv hukommelse, hvilket betyder evnen til at huske at gøre noget på et bestemt tidspunkt. En nylig undersøgelse viser, at det, der betyder noget, ikke så meget er, hvor ofte vi tjekker klokken, men snarere hvordan og hvornår vi gør det.

Hvorfor forskere blev interesserede i uret

Forskerne ønskede at forstå, hvorfor nogle mennesker er bedre til at respektere deres tidsrelaterede intentioner end andre, og hvorfor denne evne aftager med alderen. De fokuserede på tidsovervågning – de øjeblikke, hvor vi tjekker uret for at se, om det rette tidspunkt at handle er kommet. Deres konklusion er overraskende: strategi betyder mere end hyppighed.

En oplevelse tæt på det virkelige liv

I undersøgelsen udførte 223 voksne i alderen 19 til 86 en krævende hukommelsesopgave, mens de huskede at trykke på en tast hvert 60. sekund. Et ur var synligt og frit tilgængeligt, ligesom i hverdagen. Forskerne analyserede det samlede antal blikke på uret, og hvor fokuserede disse blikke var, eller ej, lige før det afgørende øjeblik.

Hvad din måde at se på tid afslører

Resultaterne er tydelige. De bedste resultater er ikke dem, der tjekker tiden oftest, men dem, der primært tjekker den, når en deadline nærmer sig. Konstant kontrol af tiden kan afspejle distraktion eller angst uden at forbedre effektiviteten. Omvendt demonstrerer en målrettet kontrol god opmærksomhedsstyring og en evne til at forudse.

Alderens rolle i tidsstyring

Undersøgelsen viser også, at den aldersrelaterede nedgang i præstation i høj grad forklares af en ændring i, hvordan tid overvåges. Mere end halvdelen af de observerede forskelle er relateret til mindre strategisk kontrol. Det betyder, at det ikke kun er hukommelsen, der ændrer sig med alderen, men også den måde, vi synkroniserer med tiden på, og denne strategi kan udvikles.

Hvad dette ændrer i hverdagen

I hverdagen opfordrer disse resultater os til at undersøge vores eget forhold til uret. At tjekke tiden uden en plan hjælper ikke rigtigt. På den anden side kan det at beslutte, hvornår man skal se på det, eller at stole på eksterne påmindelser frigøre vores opmærksomhed.

Kort sagt, at tjekke klokken er ikke bare en refleks. Det er en subtil, men effektiv indikator for, hvordan vi styrer tid og vores fremtidige intentioner. Det virkelige spørgsmål er ikke, hvor ofte du tjekker klokken, men hvornår og med hvilket formål.