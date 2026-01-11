Som 17-årig bevæger hendes gestus mod sin mor internetbrugere

Aman Duggal, en 17-årig britisk teenager, skabte for nylig overskrifter ved at betale hele sin families gæld af med penge tjent i sin onlinebutik. I starten af januar 2026 lagde han en video op på Instagram, hvor han gav sin mor 10.000 pund i kontanter, cirka 11.500 euro. Den bevægende scene gik hurtigt viralt.

E-handel, en løftestang for tidlig frigørelse

Fast besluttet på at tage kontrol over sin fremtid forlod Aman skolen for at dedikere sig til e-handel. Inden for et år lykkedes det ham at generere nok indkomst til at lette sin familie for en tung økonomisk byrde. Denne symbolske, men konkrete gestus markerede et vendepunkt: Han overtog nu husholdningsregningerne og vendte traditionelle roller om til fordel for sin familie.

"Det er noget, jeg har ønsket at gøre i lang tid."

I videoen, med tårer i øjnene, giver Aman pengepungen til sin mor: "Jeg elsker dig, det er noget, jeg har ønsket at gøre i lang tid. Tak for alt, hvad du har gjort for mig. Du er den mest specielle person i mit liv." Hans mor, synligt overvældet, kæmper for at finde ordene, før hun krammer sin søn. Dette øjeblik, der blev delt på sociale medier, rørte internetbrugerne dybt.

En erklæring om kærlighed og taknemmelighed

I billedteksten til sit opslag udtrykte Aman sin taknemmelighed: "Min mor gav mig alt og var der altid for mig. Jeg er så glad og stolt over endelig at kunne tage mig af hende. Ord kan ikke beskrive, hvordan jeg har det." Opslaget fik over 600.000 likes på bare et par dage, hvilket udløste en bølge af støtte og beundring fra hele verden.

En inspirationskilde for en hel generation

Reaktionerne strømmede hurtigt ind: "Sikke en rørende video," "Du har inspireret mig til at gøre det samme for mine forældre," og "Respekt, bror." Hans handlinger er langt mere end en simpel venlighedshandling, og de legemliggør unge menneskers evne til at tage kontrol over deres egen og deres familiers skæbne, ofte i et vanskeligt økonomisk klima.

Aman Duggals historie giver særligt genlyd hos teenagere, der står over for vanskeligheder. På bare et år gik han fra at være studerende til at forsørge familien, hvilket beviste, at online iværksætteri kan være et værktøj til at styrke deres liv.

Kort sagt sender den unge Aman Duggals video et stærkt budskab: Som 17-årig er det muligt at gøre en forskel, give tilbage og bygge en solid fremtid. Det er en historie, der kombinerer beslutsomhed, taknemmelighed og håb – og en historie, der inspirerer langt ud over sociale medier.