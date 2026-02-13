Moderskab i billeder: hvad gamle portrætter viser

I den digitale tidsalder forvandler mødre deres babyer fra alle vinkler og forvandler hvert lille øjeblik til en improviseret fotosession. Alligevel forbliver de ofte fraværende på familiebilleder, holdt tilbage bag linsen. I victoriansk tid, hvor det at tage et fotografi var en tålmodighedsprøve og tog langt mere end et millisekund, svævede mødrene i baggrunden. De var fysisk til stede, men visuelt fraværende, dækket af et lagen som spøgelser. Disse portrætter, værdige til en Tim Burton-film, fascinerer offentligheden 200 år senere.

Mødre gemt under lagner

Disse ældede portrætter fryser blodet. De bærer tidens præg, men frem for alt fremkalder de en vis ubehag hos beskueren. De synes at have overlevet en paranormal scene. Alligevel er de blot øjebliksbilleder af spædbørn taget i den victorianske æra, friske fra deres vugger. Bortset fra at de indeholder foruroligende detaljer, der næsten kræver, at beskueren gnider sig i øjnene gentagne gange. I modsætning til nuværende professionelle fotografier, der viser babyer i flettede kurve eller bomuldsgaze, har disse atypiske dekorative elementer. Som en spøgelsesagtig tilstedeværelse.

Mødrenes silhuetter kan ses bag børnene og ligner levende dekorationer. De formodede mødre er pakket ind i stoffer, der ikke gør noget forsøg på subtilitet. Det er, som om de leger gemmeleg med kameraet og er forsigtige med ikke at blive opdaget. Børnene, fotografiernes hovedmotiver, sidder på usynlige knæ, dækket af gardiner eller omfavnes af arme lavet af simpelt stof. Hænder dukker op fra ingenting og skaber næsten illusionen af en vandrende ånd, og kvindeansigter stikker ud fra fløjlsdivaner som Den Hvide Dame.

I modsætning til moderne fotografier, der eksplicit skildrer moderen og gør hende til hovedperson, placerer disse portrætter af børn fra den victorianske æra hende i baggrunden. At skjule moderen under frakker og reducere hende til et objekt kan virke grusomt eller endda morbidt. Alligevel var det mere en afledningsmanøvre end et oprigtigt ønske om at undertrykke hende.

En teknik til at berolige babyer

I moderne tid er et simpelt klik alt, hvad der skal til for at indfange et ømt øjeblik og følge børnenes tidslinje. I victoriansk tid måtte familier bruge daguerreotypiet, kameraets forfader, for at bevare en håndgribelig registrering af deres historie og udødeliggøre deres babys ansigt på blankt papir. Denne enhed, der var meget større og mere besværlig end de Polaroid-billeder og smartphones , der nu fylder vores lommer, krævede en længere eksponeringstid, fra 30 sekunder til flere minutter.

Det var derfor nødvendigt at være opfindsom og klare sig med det, der var tilgængeligt. Mødrene, indespærret i det fysiske rum og forvandlet til kamæleoner, var en uvurderlig følelsesmæssig støtte, der holdt babyen i ro i denne periode. De forestod fotograferingen og sikrede dens gnidningsløse udførelse uden egentlig at deltage, som dikteret af tidens æstetiske koder.

Ifølge Naglers teori var det ikke af nødvendighed, men af eget valg, hvis mødrene poserede i camouflage i stedet for at fremstå tydeligt på billedet. "Mødrene synes at have søgt at skabe en intim forbindelse mellem barnet og beskueren snarere end mellem dem selv og barnet," står der i en artikel i Telegraph .

Selv i dag ses mødre sjældent på fotografier.

Mens disse portrætter af børn fra victoriansk tid tilslører mødre og i stilhed undertrykker deres rolle, er de fotos, der pryder vores personlige albummer, næppe mere afslørende. Et simpelt blik gennem disse souvenirbøger er nok til at bekræfte dette. Mødre dukker flygtigt op mellem de blanke sider, men de forbliver ofte i skyggerne, uden for billedet. Selv i selfie-stængernes og de kompakte stativer ender mødre i sidste ende med at blive udelukket fra denne "et, to, tre, smil"-rutine.

Og Laura Vallet, en bibliotekar med speciale i børnelitteratur, har dokumenteret denne næsten symptomatiske forsvinden. Hvordan? Ved at trække på sin egen erfaring. "Ud af de 450 fotos, jeg sorterede, optræder min mand dobbelt så ofte som jeg sammen med vores børn," beklager hun sig i et indlæg udgivet på X. Hendes observation? Det er, som om hun bare er en statist i sit familieliv, når hun i virkeligheden investerer hele sin sjæl og vier al sin energi til det.

Disse fotografier fra victoriansk tid, udgravet i arkiver og udstillet på museer, illustrerer en uheldig tendens til at overskygge kvinder. Men på trods af moderne teknologi oplever mødre stadig alt for lidt af fornemmelsen af et glimt i deres ansigter.