Børn er "mindre tilfredse": en undersøgelse forklarer årsagerne

De har adgang til mere teknologi, mere information og flere muligheder end nogensinde før. Alligevel siger mange børn og teenagere, at de er mindre lykkelige i dag, end de var for ti år siden. Tallene hober sig op, og terapeuter bekræfter: noget er blevet skrøbeligt i deres velbefindende. Og at forstå hvorfor er allerede et skridt i retning af at handle.

Disse tal rejser spørgsmål.

Ifølge den amerikanske rapport om overvågning af risikobehavior for unge (YRBS) fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) steg andelen af gymnasieelever, der rapporterede vedvarende tristhed eller håbløshed, fra 30 % i 2013 til 40 % i 2023 og toppede på 42 % i 2021.

Disse data vedrører ikke kun perioden efter Covid. Specialister i børneudvikling påpeger, at tendensen allerede var begyndt længe før pandemien. Mellem 2009 og 2019 steg den vedvarende følelsesmæssige nød blandt gymnasieelever angiveligt med 40 %. I Frankrig og andre europæiske lande fremhæver lignende undersøgelser en strukturel utilpashed blandt yngre generationer. Med andre ord har sundhedskrisen forstærket en allerede eksisterende sårbarhed, men det er ikke den eneste årsag.

Sociale netværk: den konstante sammenligning

Det er umuligt at ignorere de sociale mediers indflydelse. Mere end 75 % af eleverne rapporterer, at de bruger dem regelmæssigt. Selvom disse platforme kan fremme kreativitet og social forbindelse, udsætter de også unge mennesker for konstant sammenligning.

Likes, kommentarer, online popularitet: Selvværd kan blive afhængig af virtuelle indikatorer. Denne søgen efter bekræftelse er særligt skadelig for teenagere, hvis identiteter stadig er under udvikling. Studier har etableret en sammenhæng mellem intensiv brug af sociale medier, øget tristhed, online chikane og selvmordsrisiko. I en verden, hvor billeder omhyggeligt filtreres og iscenesat, bliver det svært at føle sig "nok". Alligevel fortjener enhver ung krop, enhver personlighed, ethvert udviklingstempo anerkendelse og respekt, langt fra urealistiske standarder.

Akademisk pres og præstationskulturen

Oven i dette digitale pres kommer presset for at præstere. Karakterer, placeringer, karrierevejledning, forældrenes forventninger: succes synes nogle gange at blive et mål for personlig værdi.

At vokse op med tanken om, at din legitimitet afhænger af dine resultater, kan generere en konstant frygt for at fejle. At begå fejl er dog en integreret del af læring. Når succes bliver en nødvendighed for at definere ens identitet, sætter angsten ind. Mange teenagere internaliserer tanken om, at de skal udmærke sig, skille sig ud og planlægge deres fremtid meget tidligt. Denne mentale byrde tynger deres velbefindende.

En mere udtalt effekt på piger

Internationale organisationer som UNESCO slår alarm om den specifikke indvirkning, som sociale medier har på piger. Pres vedrørende udseende, stereotyper, hyperseksualisering, konstant konkurrence: det digitale miljø kan underminere deres selvværd.

Den måde, folk ser på deres kroppe, deres popularitet og deres tilpasning til urealistiske skønhedsstandarder, forstærker følelser af utilstrækkelighed. Denne kontekst påvirker også deres uddannelses- og karrierevalg og forstærker visse begrænsende mønstre. At værdsætte mangfoldigheden af kroppe, talenter og ambitioner bliver derefter afgørende for at genoprette selvtilliden.

Fælden af tvungen lykke

Ironisk nok kan forældres oprigtige ønske om at se deres børn lykkelige nogle gange tilføje ekstra pres. Når tristhed, vrede eller frygt opfattes som følelser, der skal undgås for enhver pris, lærer unge at undertrykke dem.

Alle følelser tjener et formål. Frygt kan beskytte, vrede kan signalere uretfærdighed, og tristhed kan hjælpe os med at bearbejde tab. Psykologer understreger, at det at lære at genkende og regulere følelser styrker modstandsdygtigheden langt mere end en søgen efter evig lykke. Et veltilpasset barn er ikke et, der aldrig oplever nød, men et, der forstår, at deres følelser er gyldige og understøttede.

Kort sagt, allestedsnærværende skærme, en præstationskultur og socialt og følelsesmæssigt pres: disse kombinerede faktorer forklarer delvist det fald i velvære, der er observeret i over et årti. For at vende denne tendens opfordrer eksperter til mere realistisk følelsesmæssig uddannelse, regulering af giftig digital eksponering og en omdefinering af succes. Fordi opfyldelse ikke stammer fra perfektion, men fra en balance mellem høje standarder, støtte og autenticitet.