At ledsage dit barn til en jobsamtale: Generation Z's nye vane

Førhen opmuntrede forældre os på afstand til vores første jobsamtaler og opfordrede os til at være opfindsomme. Nu går de gennem virksomhedernes døre med deres børn og vejleder dem ved hånden, når de træder ind på arbejdsmarkedet, ligesom de gjorde under deres første skoledage.

Er det den nye norm at tage sine forældre med til jobsamtalen?

Unge voksne nyder tanken om at forlade familiehjemmet for at spise slik på alle tider af døgnet, spille spil hele natten, lade opvasken hobe sig op i vasken og blive ude til de tidlige morgentimer uden at skulle forklare sig. Men på trods af denne tørst efter uafhængighed kæmper de med at klippe forklædets tråde og stole på deres forældre til hver eneste lille opgave. De ser deres forældre som deres livscoaches, deres personlige rådgivere. De ringer til dem, når de er fortabte foran vaskemaskinens kontrolpanel, og selv når de er usikre på, om deres hamburger er tilberedt ordentligt (plantebaseret eller ej).

Generation Z har måske chatGPT i lommen, men de foretrækker stadig at spørge deres forældre direkte om svar. Selvom de kan lide at opføre sig voksne, dukker deres gamle barndomsvaner hurtigt op igen, især i den ukendte arbejdsverden. For at imponere ved jobsamtaler ankommer disse unge voksne med en lykkebringer, der fylder langt mere end en kløverformet nøglering. De går ind i virksomheder ledsaget af deres forældre, som ikke længere bare sætter dem af på parkeringspladsen. Og det er langt fra ualmindeligt.

Ifølge en nylig undersøgelse indrømmede en fjerdedel af Generation Z-jobsøgende i alderen 18 til 27 år at have taget en forælder med til deres jobsamtale. Dette har fået ældre generationer til at sukke, da de peger på en "afhængig generation". Forældre ledsager på deres side deres børn til jobsamtaler med ledere, ligesom de gjorde til børnelægeaftaler.

En praksis der splitter generationer

Selvom denne praksis kan virke mildt morsom, irriterer den også ældre generationer – dem, der modigt søgte job, som tvang sig vej i stedet for at presse på, og som arbejdede af nødvendighed fra de var 16. Babyboomere og dem før dem er rasende over det, de kalder et "plejeritual". Arbejdsmarkedet har dog udviklet sig betydeligt og er blevet mere konkurrencepræget i mellemtiden. Mellem den forestående ankomst af AI, hård konkurrence og de endeløse krav til visse stillinger føler unge mennesker behov for forstærkninger.

Forældre er der ikke for at lege advokater og føre deres børns sag, men blot for at give dem den legitimitet, de nogle gange mangler, og minde dem om, at de hører til. Mens forældre fører tilsyn med lektier i skoleårene, udvider de nogle gange denne praksis ud over ungdomsårene. Nogle af dem, der udviser subtile tegn på "helikopterforældreskab", tøver ikke med at tage initiativ til at sikre deres børn en stabil og sikker fremtid. Faktisk siger 75 % af Generation Z, at en forælder allerede har indsendt deres jobansøgning på deres vegne. Endnu mere overraskende indrømmer 65 % at have delegeret en jobansøgningstest til en forælder, som om det var en simpel historiepræsentation.

Og når deres børn er ansat, indgiver de mest dristige forældre endda klager til deres arbejdsgivere og kræver bedre anerkendelse og fleksible arbejdstider. Dette scenarie har allerede udspillet sig for to ud af tre Generation Z-børn. Nogle forældre ser stadig deres børn som hjælpeløse babyer, mens andre blot forbliver tilskuere til deres karriere.

Hvordan ledere opfatter det

At tage en forælder med til en jobsamtale virker utænkeligt for mange af os. Vi vil hellere have hjertebanken, svedige håndflader og en klump i halsen end at møde op med vores mor som en børnehavebarn. Vi ville være bange for, at det ville skade vores chancer og give et dårligt indtryk. Alligevel er ledere ikke helt imod denne forældretilstedeværelse i denne virksomheds en-til-en-samtale.

Ifølge dem kan forældre give saftige detaljer om deres kandidater og dykke dybere ned i CV'et, som er skrevet for at præsentere kandidaten i det bedst mulige lys. "Deres villighed til at dele deres barns styrker og svagheder kan give mig oplysninger, jeg aldrig ville have opdaget ellers," observerer Gene Marks, en lille virksomhedsejer, i et interview med The Guardian . Mens forældre er fulde af ros til deres børn, er de også de første til at klage over deres dovenskab, påpege deres uorganisering og indrømme det unævnelige. "Som rekrutteringschef vil man gerne høre disse klager for at få et klarere billede af barnets sande personlighed og dets potentiale som medarbejder," forklarer lederen.

Det er aldrig særlig betryggende at gå til jobsamtale, og under disse omstændigheder er forældre lidt som en levende sikkerhedstæppe. Generation Z kan ikke undvære deres tilstedeværelse, og ledere byder dem velkommen med åbne arme. Ideelt til at ridse under overfladen af et CV.