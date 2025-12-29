Search here...

Ifølge en erfaren lærer er elever med disse fornavne de mest urolige.

Forældreskab
Émilie Laurent
prénoms élèves agités
Extrait du film « Ducobu »

Studerende, der rokker frem og tilbage på deres stole, forstyrrer undervisningen ved at snakke og modtager irettesættelser i deres kalendere, ser ud til at have én ting til fælles: deres fornavn. På Reddit har en erfaren lærer samlet en ikke-udtømmende liste over såkaldte forstyrrende studerende, bedre kendt som "ballademagere". Og selv de mest melodiske og poetiske navne kan være idioterne.

Det er de fornavne, som lærerne ser ilde op ad.

I klassen er der eleverne, der sidder på forreste række, lytter opmærksomt til læreren og rækker hånden op for hvert spørgsmål. Og bagerst i lokalet er der en flok drilske børn med deres rygsække, dem, der i hemmelighed lægger sedler under borde, laver blæsepistoler af deres kuglepenne og taler uden tilladelse. Disse elever, der beskyldes for at forstyrre timerne, får advarsler på hvert eneste karakterblad. Deres opførsel er lavpunktet i deres skolegang, og deres forældre er irriterede. Og dem med bestemte fornavne er mere tilbøjelige til at blive stemplet som "rastløse", "forstyrrende" eller endda "distraherede".

Selvom et fornavn kan påvirke et barns akademiske succes og uddannelsesforløb, kan det også bestemme deres opførsel i klassen. I det mindste er én lærer overbevist om det. På Reddit har hun samlet en liste over navnene på forstyrrende elever – dem, der regelmæssigt får irettesættelser og forbindes med at blive betragtet som ballademagere. Og tag ikke fejl: nogle navne lyder engleagtige og uskyldige, men kan afsløre en uforbederlig elev.

Pige vs. dreng: navnene på de rastløse elever

Disse elever, der har horn i stedet for glorier, er fuldstændig upåvirkelige af lærerens ordrer. De gør præcis, som de vil, og truslen fra studievejlederens kontor har ikke længere nogen effekt på dem. De fumler i deres stole, morer sig med at dissekere deres viskelæder og improviserer et rigtigt klovnenummer bag tavlen. Når læreren rynker panden, blinker de med et smil og fortsætter med at underholde klassen. Det er nok at sige, at disse navne bedst undgås, hvis du ønsker, at dit barn skal have en fredelig og begivenhedsløs skoleoplevelse.

Her er listen over "problempiger":

  • Kayla
  • Layla
  • McKayla
  • Kenzie
  • McKensie
  • Tro
  • Haven
  • Himmel
  • Nevaeh
  • Håb
  • Treenigheden
  • Tiffany
  • Bretagne
  • Ashley
  • Engel
  • Stephanie
  • Bethany
  • Melinda
  • Miranda
  • Keyana

De fleste af disse navne har en angelsaksisk lyd, hvilket ikke er overraskende, da professoren, der har udarbejdet dem, underviser i USA. Rangordningen ville helt sikkert være anderledes i Frankrig. Desuden har lærerne efter denne offentliggørelse suppleret og tilføjet listen baseret på deres egne erfaringer. Således er Barbara, Rose, Mary og Jennifer også blandt de navne, som lærerne har fokus på.

Her er listen over "problem"-drenge (Ducobu er en engel i sammenligning):

  • Travis
  • Jage
  • Dash
  • Jeremias
  • Joaquin
  • Michael
  • Julian
  • Karmin
  • Logan
  • Legende
  • Ashton
  • Alfonzo
  • Engel
  • Brandon
  • Bradley
  • Dakota
  • Cayden
  • Cody
  • kristen
  • Landon

Til denne liste kan vi også tilføje George, Edward, James, Michael og Brian. En særlig omtale bør også gå til Kyle, et navn der lyder meget "bad boy". En lærer bekræfter: "Han var en af de værste elever jeg nogensinde har haft med hensyn til hans forfærdelige attitude ... og han var en bølle over for de andre elever."

Denne liste skal tages med et gran salt: et fornavn er ikke alt.

Der er ingen tvivl om at tage denne liste bogstaveligt eller definitivt afvise disse navne af frygt for en række påkaldelser. Et fornavn former vores personlighed, gavner eller hæmmer vores professionelle karriere og giver endda retning til vores kærlighedsliv. Videnskaben har bekræftet det: et fornavn definerer på forhånd, hvad vi vil blive. Disse navne, som irriterer lærere ved blot at nævne dem, er dog ikke altid prædisponerede for uorden og uro. I virkeligheden kan mange andre faktorer udløse eksplosiv adfærd.

Hvis børn er urolige i klassen, er det ikke altid for at provokere eller trodse autoriteter. Nogle gange er det en måde at få opmærksomhed på, at eksternalisere det, der generer dem , resultatet af en dårlig nats søvn eller et akavet oprør mod en stressende familiesituation. Det kan også være en bivirkning af ADHD.

Dit barns navn kan forklare deres forfærdelige opførsel i klassen. Men nogle gange er man nødt til at grave lidt dybere for at finde den virkelige årsag. Mærkning er aldrig en god idé (undtagen måske i notesbøger).

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
Article précédent
Er "ældste datter-syndrom" bekræftet af videnskaben? Denne undersøgelse genopliver debatten

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Er "ældste datter-syndrom" bekræftet af videnskaben? Denne undersøgelse genopliver debatten

Altid den første til at give en hånd med, berolige eller tage styringen? Hvis du er den ældste...

Op til 300 babyer? De forvirrende forretninger for velhavende kinesere i Amerika

Ultravelhavende kinesere, fascineret af Elon Musks pronatalistiske teorier, outsourcer deres dynastiske ambitioner til Californien. Ved at gøre omfattende...

Fordi hun "ikke længere ønskede at være mor", traf hun et valg for sin baby, der kunne have udviklet sig til en tragedie.

I USA har en chokerende sag rystet byen Richmond, Kentucky. En 34-årig kvinde, Sarah C. Vicker, blev arresteret...

Kram kan beskytte dit barn langt mere, end du tror.

Vi har nogle gange en tendens til at undervurdere kraften i et kram. Det er trods alt "kun"...

"Ravefester" for babyer? Det usandsynlige fænomen, der fascinerer en hel generation

Troede du, at techno var forbeholdt voksnes endeløse nætter? Tænk igen. I de seneste måneder har et nyt...

Det er sætninger, man aldrig bør sige til børn i juletiden.

Når højtiderne nærmer sig, bukker mange voksne under for fristelsen til at bruge julemanden som et forhandlingskort for...

© 2025 The Body Optimist