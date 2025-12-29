Ifølge en erfaren lærer er elever med disse fornavne de mest urolige.

Studerende, der rokker frem og tilbage på deres stole, forstyrrer undervisningen ved at snakke og modtager irettesættelser i deres kalendere, ser ud til at have én ting til fælles: deres fornavn. På Reddit har en erfaren lærer samlet en ikke-udtømmende liste over såkaldte forstyrrende studerende, bedre kendt som "ballademagere". Og selv de mest melodiske og poetiske navne kan være idioterne.

Det er de fornavne, som lærerne ser ilde op ad.

I klassen er der eleverne, der sidder på forreste række, lytter opmærksomt til læreren og rækker hånden op for hvert spørgsmål. Og bagerst i lokalet er der en flok drilske børn med deres rygsække, dem, der i hemmelighed lægger sedler under borde, laver blæsepistoler af deres kuglepenne og taler uden tilladelse. Disse elever, der beskyldes for at forstyrre timerne, får advarsler på hvert eneste karakterblad. Deres opførsel er lavpunktet i deres skolegang, og deres forældre er irriterede. Og dem med bestemte fornavne er mere tilbøjelige til at blive stemplet som "rastløse", "forstyrrende" eller endda "distraherede".

Selvom et fornavn kan påvirke et barns akademiske succes og uddannelsesforløb, kan det også bestemme deres opførsel i klassen. I det mindste er én lærer overbevist om det. På Reddit har hun samlet en liste over navnene på forstyrrende elever – dem, der regelmæssigt får irettesættelser og forbindes med at blive betragtet som ballademagere. Og tag ikke fejl: nogle navne lyder engleagtige og uskyldige, men kan afsløre en uforbederlig elev.

Pige vs. dreng: navnene på de rastløse elever

Disse elever, der har horn i stedet for glorier, er fuldstændig upåvirkelige af lærerens ordrer. De gør præcis, som de vil, og truslen fra studievejlederens kontor har ikke længere nogen effekt på dem. De fumler i deres stole, morer sig med at dissekere deres viskelæder og improviserer et rigtigt klovnenummer bag tavlen. Når læreren rynker panden, blinker de med et smil og fortsætter med at underholde klassen. Det er nok at sige, at disse navne bedst undgås, hvis du ønsker, at dit barn skal have en fredelig og begivenhedsløs skoleoplevelse.

Her er listen over "problempiger":

Kayla

Layla

McKayla

Kenzie

McKensie

Tro

Haven

Himmel

Nevaeh

Håb

Treenigheden

Tiffany

Bretagne

Ashley

Engel

Stephanie

Bethany

Melinda

Miranda

Keyana

De fleste af disse navne har en angelsaksisk lyd, hvilket ikke er overraskende, da professoren, der har udarbejdet dem, underviser i USA. Rangordningen ville helt sikkert være anderledes i Frankrig. Desuden har lærerne efter denne offentliggørelse suppleret og tilføjet listen baseret på deres egne erfaringer. Således er Barbara, Rose, Mary og Jennifer også blandt de navne, som lærerne har fokus på.

Her er listen over "problem"-drenge (Ducobu er en engel i sammenligning):

Travis

Jage

Dash

Jeremias

Joaquin

Michael

Julian

Karmin

Logan

Legende

Ashton

Alfonzo

Engel

Brandon

Bradley

Dakota

Cayden

Cody

kristen

Landon

Til denne liste kan vi også tilføje George, Edward, James, Michael og Brian. En særlig omtale bør også gå til Kyle, et navn der lyder meget "bad boy". En lærer bekræfter: "Han var en af de værste elever jeg nogensinde har haft med hensyn til hans forfærdelige attitude ... og han var en bølle over for de andre elever."

Denne liste skal tages med et gran salt: et fornavn er ikke alt.

Der er ingen tvivl om at tage denne liste bogstaveligt eller definitivt afvise disse navne af frygt for en række påkaldelser. Et fornavn former vores personlighed, gavner eller hæmmer vores professionelle karriere og giver endda retning til vores kærlighedsliv. Videnskaben har bekræftet det: et fornavn definerer på forhånd, hvad vi vil blive. Disse navne, som irriterer lærere ved blot at nævne dem, er dog ikke altid prædisponerede for uorden og uro. I virkeligheden kan mange andre faktorer udløse eksplosiv adfærd.

Hvis børn er urolige i klassen, er det ikke altid for at provokere eller trodse autoriteter. Nogle gange er det en måde at få opmærksomhed på, at eksternalisere det, der generer dem , resultatet af en dårlig nats søvn eller et akavet oprør mod en stressende familiesituation. Det kan også være en bivirkning af ADHD.

Dit barns navn kan forklare deres forfærdelige opførsel i klassen. Men nogle gange er man nødt til at grave lidt dybere for at finde den virkelige årsag. Mærkning er aldrig en god idé (undtagen måske i notesbøger).