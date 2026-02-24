En canadisk kvinde overlever et slagtilfælde og vågner op med en uventet accent

En canadisk kvinde, der fik et slagtilfælde i 2023, troede, at hun var på vej mod en lang rehabilitering. Efter operationen vågnede hun op med en uventet accent, et sjældent neurologisk fænomen.

Et slagtilfælde efterfulgt af en overraskende ændring i stemmen

I november 2023 fik Tara Livingston, en 56-årig canadisk kvinde, et slagtilfælde, der forårsagede talevanskeligheder. Efter en periode med pleje og medicinsk opfølgning gennemgik hun en operation i nærheden af øjet et år senere.

Selvom operationen forløb uden større komplikationer, opstod der et uventet fænomen, da hun vågnede. Ifølge hendes beretning, som blev rapporteret af den britiske avis The Mirror, havde hendes stemme fået en russisk accent, selvom hun aldrig havde lært sproget eller boet i Rusland. Hun forklarede, at hun var overrasket over at høre sin egen stemme forandret, ude af stand til at vende tilbage til sin oprindelige intonation.

Udenlandsk accentsyndrom, en sjælden lidelse

Læger rapporterer et tilfælde af fremmed accentsyndrom (FAS). Dette er en ekstremt sjælden neurologisk lidelse, der normalt skyldes et slagtilfælde, hovedskade eller anden hjerneskade, der påvirker hjernens sprogområder. Syndromet betyder ikke, at personen rent faktisk taler et nyt sprog. Det involverer snarere en ændring i prosodi, rytme eller artikulation, der skaber indtryk af en fremmed accent.

Slagtilfælde kan forstyrre de hjernekredsløb, der er involveret i talekoordination. Lignende tilfælde er blevet beskrevet i den medicinske litteratur siden begyndelsen af det 20. århundrede, selvom de stadig er meget sjældne. Én offentliggjort anmeldelse identificerede færre end hundrede dokumenterede tilfælde på verdensplan på det tidspunkt.

En betydelig indflydelse på dagligdagen

Ud over den indledende overraskelse har denne vokale transformation konkrete konsekvenser. Tara Livingston forklarer, at hun regelmæssigt bliver spurgt om sin oprindelse. Hun siger, at nogle mennesker antager, at hun er immigrant på grund af sin accent. Ifølge hende komplicerer denne situation hendes daglige liv og forstærker følelsen af at have mistet en del af sin identitet.

Hun siger, at hun ønsker at genvinde sin oprindelige stemme og er begyndt at talepædagogisk arbejde for at forbedre sin udtale. Specialister påpeger, at udviklingen af fremmed accentsyndrom varierer fra tilfælde til tilfælde. Nogle mennesker genvinder gradvist deres oprindelige accent, mens ændringerne for andre fortsætter.

Når hjernen omkonfigurerer tale

Sprog er afhængigt af et komplekst netværk af hjerneområder, herunder Brocas område og andre områder involveret i den motoriske planlægning af tale. Selv en lokaliseret læsion kan føre til subtile ændringer i artikulationen. I tilfælde af fremmedaccentsyndrom påvirker ændringerne primært sætningens melodi, stavelseslængden og udtalen af visse konsonanter. For lytteren fremkalder disse ændringer en specifik accent, selvom dette ikke er et resultat af sprogindlæring. Denne lidelse er fortsat sjælden og er stadig genstand for forskning for bedre at forstå dens mekanismer.

Kort sagt illustrerer Tara Livingstons historie den menneskelige hjernes kompleksitet og de til tider uventede konsekvenser af et slagtilfælde. Selvom hendes operation gik godt, vågnede hun op med en uventet accent, sandsynligvis relateret til fremmedaccentsyndrom. Dette er et sjældent fænomen, videnskabeligt dokumenteret, men stadig dårligt forstået.