Denne detalje i din aftenrutine kan påvirke din hjertesundhed

Smutter du under dynen efter midnat uden at tænke dig om? Denne lille forsinkelse, som nu er almindelig i vores hyperforbundne liv, kan faktisk have en indvirkning på dit hjerte. Nyere forskning tyder på, at det tidspunkt, du falder i søvn, er næsten lige så vigtigt som varigheden af din søvn.

Dit indre ur, dit hjertes leder

Din krop følger en døgnrytme på cirka 24 timer. Dette biologiske ur regulerer ikke kun søvn, men påvirker også dit blodtryk, blodsukker, stofskifte og udskillelsen af hormoner som kortisol. Når du regelmæssigt går i seng efter midnat, kan denne naturlige rytme blive desynkroniseret med dag-nat-cyklussen.

Denne forstyrrelse, kaldet døgnrytmeforskydning, fremmer forhøjet kortisol (stresshormonet), mild kronisk inflammation, forhøjet blodtryk og insulinresistens – alle mekanismer, der er involveret i hjerte-kar-sygdomme. Selv hvis du sover mellem 7 og 9 timer, kan uregelmæssige tidsplaner øge din risiko for hjerte-kar-sygdomme med omkring 26%. Derfor er det ikke kun mængden af søvn, der betyder noget, men også timingen af den.

De mere udsatte "aftenkronotyper"

Nogle mennesker er naturligt mere årvågne om aftenen: de kaldes aftenkronotyper eller natteravne. Ifølge adskillige store undersøgelser kan disse profiler have en øget risiko for kardiovaskulære hændelser, såsom hjerteanfald eller slagtilfælde.

En analyse fra UK Biobank , der omfatter over 320.000 britiske voksne, viser, at aftenkronotyper har større sandsynlighed for at have en lav score for hjerte-kar-sundhed. Et andet europæisk studie med cirka 88.000 deltagere antyder, at det mest gunstige søvnvindue for hjertet er mellem kl. 22.00 og 23.00. Efter midnat stiger risikoen betydeligt, med en særlig markant indvirkning på kvinder. I gennemsnit anslås den øgede risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde hos meget sene kronotyper at være omkring 16 % sammenlignet med mellemliggende kronotyper.

Mere end bare et spørgsmål om tid: en livsstil forbundet

At gå sent i seng er ikke den eneste medvirkende faktor. Forskere påpeger, at natteravne er mere tilbøjelige til at udvise visse ugunstige adfærdsmønstre:

sene eller ubalancerede måltider

stillesiddende livsstil

mere skrøbelig søvnkvalitet

højere blodsukker

Universitetsstudier har også vist, at aftensøvnmønstre kan være mindre effektive til at forbrænde fedt, hvilket kan bidrage til stofskifteforstyrrelser. Dette forværres af længerevarende skærmtid om aftenen. Blåt lys forsinker produktionen af melatonin, det vigtigste søvnhormon, og holder nervesystemet i en tilstand af årvågenhed. Som følge heraf falder blodtrykket ikke så effektivt om natten, hvilket kan belaste det kardiovaskulære system i årenes løb. Dit hjerte trives med regelmæssighed. Det fungerer bedst, når dine rytmer er stabile og ensartede.

Gode nyheder: Du har reel magt til at handle

At være et "aftenmenneske" er hverken en fejl eller en fejl. Kronotype har en reel biologisk komponent. Imidlertid er cirka 75% af den observerede øgede risiko knyttet til modificerbare faktorer. Det betyder, at du kan handle. Et par enkle justeringer kan gøre en forskel:

indfør regelmæssige sengetider og opvågningstider

Reducer eksponering for skærme og stærkt lys om aftenen

Vælg en let aftensmad og undgå koffein sent om aftenen.

dyrk regelmæssig fysisk aktivitet, helst i løbet af dagen

Det handler ikke om pludselig at ændre din rytme, men om gradvist at bevæge sig hen imod større konsistens.

Kort sagt, dit hjerte arbejder for dig hvert minut af dit liv. At give det et stabilt miljø, med regelmæssig og genoprettende søvn, er en form for respekt for din krop. Du behøver ikke at være perfekt, bare konsekvent. Dit hjertes sundhed afhænger nogle gange af subtile detaljer. I aften er måske en af dem simpelthen ... det tidspunkt, du slukker lyset.