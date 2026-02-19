Efter en medicinsk hændelse forlod hun hospitalet med fluorescerende grønne øjne.

Hvad der skulle være en rutinemæssig øjenundersøgelse, udviklede sig til en viral anekdote. Få minutter senere viste Margerita B. Wargolas (@margoinireland) øjne en uventet fluorescerende grøn farve, hvilket fremkaldte overraskelse og latter.

En rutinemæssig eksamen, der tager en uventet drejning

Efter en hospitalsundersøgelse bemærkede Margerita B. Wargola, at hendes øjne havde antaget en særlig levende fluorescerende grøn farve. Scenen, som hun humoristisk fortalte om på Instagram, vakte hurtigt forbløffelse. Hun vendte sig mod kameraet og insisterede på, at der ikke var brugt noget filter. Den usædvanlige farve var helt ægte og skyldtes et produkt, der blev påført under synstesten.

Ifølge hendes beretning ændrede alt sig efter inddrypningen af en væske, der blev brugt til at undersøge øjets overflade. Mens Margerita B. Wargola blinkede, bemærkede hun et intenst gult skær i sit synsfelt. Forklaringen blev hurtigt klar: hendes kontaktlinser havde absorberet farvestoffet.

Fluorescein, et almindeligt farvestof i oftalmologi

Det observerede fænomen forklares ved brugen af fluorescein, et farvestof, der ofte anvendes i oftalmologiske undersøgelser. Dette stof muliggør detektion af potentielle hornhindelæsioner eller vurdering af tårefilmens kvalitet. Under specifik belysning udsender det en karakteristisk lysgrøn farvetone.

Brugen af fluorescein er standard og generelt sikker praksis. Det skylles normalt hurtigt væk af tårer. I dette særlige tilfælde ændrede én detalje dog det visuelle resultat: kontaktlinserne var ikke blevet fjernet, før produktet blev påført. Disse linser kan absorbere farvestoffet og bevare spor af det i længere tid.

Hvorfor forblev farven synlig?

Fluorescein kan, når det kommer i kontakt med visse materialer, forårsage vedvarende misfarvning. Især bløde kontaktlinser er tilbøjelige til at absorbere væsker. Margerita B. Wargola forklarer, at det medicinske personale straks forsøgte at skylle hendes øjne. På trods af dette forblev misfarvningen indlejret i linserne.

Uden et ekstra par briller eller andre tilgængelige briller måtte hun tage dem på igen for at kunne tage hjem. Margerita B. Wargola, der lider af svær nærsynethed, forklarede, at hun ikke kan undvære korrektionslinser. Som følge heraf forlod hun stedet med fluorescerende grønne øjne, der var særligt synlige i dagslys.

En spektakulær effekt, men uden fare

Selvom udseendet kan være slående, påpeger eksperter, at fluorescein er meget udbredt, og at dets virkninger er midlertidige. Misfarvningen af selve øjet forsvinder normalt inden for et par timer. I dette tilfælde var det ikke øjnene, der forblev permanent farvede, men kontaktlinserne. Margerita B. Wargola demonstrerer endda i en senere video, at den naturlige farve af hendes iris vendte tilbage til normalen, da linserne blev fjernet. Hun beholdt ikke desto mindre de tonede linser som en souvenir fra dette uheld. Væsken i etuiet har også en grønlig farvetone, hvilket beviser, at farvestoffet har trængt ind i materialet.

En anekdote der gik viralt

Ud over det medicinske aspekt var det primært den slående farvekontrast, der tiltrak opmærksomhed online. Mange internetbrugere reagerede, lige fra overraskelse til morskab. Denne historie tjener som en påmindelse om, at en rutinemæssig lægeundersøgelse nogle gange kan afsløre uventede, men ikke nødvendigvis bekymrende, fund. Den understreger også vigtigheden af at følge instruktioner givet før en synstest, især vedrørende brug af kontaktlinser.

I sidste ende kan det virke som noget taget ud af en science fiction-film at forlade hospitalet med fluorescerende grønne øjne. Men i dette særlige tilfælde var det blot en reaktion på et farvestof, der bruges i oftalmologi og absorberes af kontaktlinser. Mere imponerende end farligt illustrerer dette uheld, som Margerita B. Wargola (@margoinireland) oplevede, hvordan en rutinemæssig undersøgelse fungerer, og tjener som en påmindelse om nogle enkle forholdsregler. En usædvanlig anekdote, der, når den første overraskelse er overstået, slutter uden helbredsmæssige konsekvenser.