Ifølge østlig medicin har det at drikke varmt vand adskillige gavnlige virkninger.

Velvære
Anaëlle G.
Hvad nu hvis din elkedel blev din bedste sundhedspartner? Ifølge traditionel kinesisk medicin er det at drikke varmt vand ikke bare en lille detalje, men en sand balancegang for kroppen. Et gammelt, simpelt og tilgængeligt ritual, der inviterer dig til blidt at pleje dig selv.

En ældgammel praksis i hjertet af kinesisk medicin

I Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) er det at drikke varmt vand en af de daglige praksisser, der anbefales for at opretholde indre harmoni. Grundlæggende tekster, såsom Huangdi Neijing , nævner allerede vigtigheden af at understøtte vitalenergien Qi og beskytte Yang, den varmende kraft, der giver kroppen energi.

Ifølge denne opfattelse svækker koldt vand denne indre varme, mens varmt eller hedt vand nærer og støtter kroppen. Det er ikke tilfældigt, at varmt vand traditionelt serveres til gæster i Kina, selv midt om sommeren: opretholdelse af en stabil indre varme ses som en søjle i den overordnede balance.

Forståelse af energiprincipper

I traditionel kinesisk medicin (TCM) spiller maven og milten en central rolle i at omdanne mad til energi. Varmt vand menes at fremme deres funktion ved at forhindre det, der traditionen kalder "termisk aggression". Omvendt menes isvand at bremse fordøjelsesmetabolismen og fremme dannelsen af "Tan", ofte oversat til slim eller indre stagnation.

Ideen er ikke at dæmonisere koldt vand, men at favorisere en mildere temperatur, der matcher din krops naturlige rytme. Din krop fungerer bedre, når den ikke behøver at kompensere for et termisk chok.

Flere fordele ifølge østlige tilgange

Traditioner som TCM og Ayurveda tilskriver adskillige fordele ved varmt vand, ideelt set forbrugt mellem 40 og 60 °C.

  • Lettere fordøjelse: Varmt vand stimulerer mavesaften og hjælper med at reducere oppustethed og ubehag. Det hjælper fordøjelsen og fremmer en lettere mave.
  • Støtter afgiftning: Ved at fremme sved og nyrefunktion hjælper den med at fjerne toksiner. Dette understøtter kroppens naturlige funktioner, som allerede udfører deres arbejde rigtig godt, når de er ordentligt hydreret.
  • Forbedret blodcirkulation: Varme udvider blodkarrene, hvilket kan forbedre blodcirkulationen og hjælpe med at reducere visse typer spændinger, såsom menstruationssmerter. Din krop, flydende og levende, værdsætter denne fornemmelse af blid varme.
  • Beroligende for nervesystemet: At drikke varmt vand kan også blive et beroligende ritual. Denne enkle gestus opfordrer dig til at sætte farten ned og trække vejret. Det kan understøtte koncentrationen og fremme en mere afslappende søvn.
  • Effektiv hydrering: Nogle tilgange tyder på, at lunkent vand absorberes hurtigere end isvand, hvilket hjælper med at opretholde muskeltonus og generel vitalitet.

Hvordan kan du integrere det i din rutine?

Det kræver hverken sofistikeret udstyr eller en radikal ændring af din livsstil at følge dette ritual. Du kan starte med et glas varmt vand på tom mave om morgenen. Det er også tilrådeligt at drikke det før måltider i stedet for under måltiderne for ikke at fortynde fordøjelsessafterne. I tilfælde af mild hovedpine eller en følelse af bihulebetændelse kan en kop varmt vand give øjeblikkelig lindring. Kaffe og te, som er rige på koffein, kan dog ikke erstatte dette blide hydreringsritual.

Kort sagt, det at drikke varmt vand er ikke ment som en erstatning for lægehjælp eller som en mirakelkur. I østlig filosofi er dette ritual en del af en forebyggende og respektfuld tilgang til kroppen. Nogle gange findes velvære ikke i komplekse protokoller, men i mindful, gentagne daglige handlinger. At vælge varmt vand betyder at vælge enkelhed, opmærksomhed og konsistens.

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
