Denne aktivitet kan reducere risikoen for demens med 76%, ifølge en undersøgelse.

Hvad nu hvis en aktivitet, der både er venlig, kunstnerisk og tilgængelig, kunne blive en vigtig allieret i at bevare mentale evner, når vi ældes? Det er, hvad en undersøgelse rapporteret af Washington Post antyder: regelmæssig dans kan reducere risikoen for demens med 76 %.

En overraskende effekt på kognitiv sundhed

I årtier har forskere udforsket sammenhængen mellem livsstil og hjernens sundhed. Det var allerede kendt, at en afbalanceret kost, stimulering af sindet med spil eller læsning og regelmæssig fysisk aktivitet spillede en rolle i at opretholde mental funktion. Men forskning udført af Dr. Trisha Pasricha , professor ved Harvard Medical School, fremhæver en langt mindre diskuteret faktor: dans.

Ifølge hende har personer, der danser flere gange om ugen, en betydeligt reduceret risiko for at udvikle aldersrelateret kognitiv tilbagegang. Undersøgelsen er baseret på data, der går tilbage til 1980'erne, fra en langtidsopfølgning af en gruppe voksne bosiddende i Bronx, USA.

Hvorfor skiller dans sig så meget ud?

Blandt et dusin analyserede fysiske aktiviteter (svømning, tennis, gang osv.) var det kun dans, der viste en så stærk effekt på at bevare mentale funktioner. Det, der gør det unikt, ifølge forskerne, er kombinationen af fysisk anstrengelse, koordination, intellektuel stimulering og social interaktion.

Dans kræver at følge en rytme, forudse bevægelser og nogle gange synkronisere med en partner, alt sammen til musik. Disse elementer engagerer intenst forskellige områder af hjernen, samtidig med at de giver glæde og skaber sociale forbindelser.

Fordele, der rækker langt ud over hjernen

De positive effekter af dans er ikke begrænset til at forebygge kognitiv tilbagegang. Ifølge den australske sundhedshjemmeside Better Health forbedrer denne aktivitet:

Kardiovaskulære og respiratoriske tilstande

Muskeltonus og koordination

Balance og fleksibilitet

Holdning og kropsbevidsthed

Moral og selvværd

Kvaliteten af sociale interaktioner

Med andre ord kan dans bidrage til den generelle velvære i alle aldre.

En aktivitet tilgængelig for alle

Gode nyheder: Du behøver ikke at være professionel danser for at opleve fordelene. Mange foreninger, studier og kulturcentre tilbyder klasser for voksne begyndere, uanset om det er selskabsdans, latinamerikansk dans, hiphop eller endda traditionelle danse.

Og for dem, der er mere generte, eller som foretrækker at blive hjemme, tilbyder onlinevideoer et glimrende udgangspunkt. Platforme som YouTube er fulde af gratis klasser, hvor man kan træne alene, med en partner eller med familien, alt sammen fra sin egen stue.

I sidste ende, i takt med at nytårsforsætterne bliver mange, hvorfor så ikke betragte dans som en velværevane i sig selv? Det kombinerer nydelse, bevægelse og stimulering, og det kan meget vel vise sig at være en betydelig fordel for at holde sindet skarpt i længere tid.