Denne særlige hobby stimulerer hjernen, ifølge forskere.

Når kedsomheden sætter ind, rækker mange mennesker instinktivt ud efter deres smartphones. Men ifølge forskere kan en specifik aktivitet virkelig forvandle disse pauser til en ægte hjernegymnastik. Hvad nu hvis nøglen ikke var at undgå kedsomhed, men at udnytte den bedre?

Kedsomhed, et afgørende øjeblik for hjernen

Kedsomhed er en del af hverdagen. I modsætning til hvad mange tror,er denne tilstand ikke nødvendigvis negativ . Adskillige studier inden for psykologi har vist, at øjeblikke med inaktivitet kan fremme kreativitet og personlig refleksion. Det hele afhænger af, hvordan vi bruger den tid. At vende sig mod passivt indhold, som at scrolle gennem sociale medier, aktiverer ikke de samme kognitive mekanismer som en struktureret aktivitet. Det er præcis, hvad forskere ved University of Oregon undersøgte. Deres fund: Valget af aktivitet under kedsomhed kan have en målbar indvirkning på visse hjernefunktioner.

Leg for at stimulere kognitive evner

Ifølge denne undersøgelse kan korte sessioner med online brætspil – såsom Snakes and Ladders, Snakes and Ladders eller Bingo – bidrage til at styrke grundlæggende matematiske færdigheder. Forskerne observerede en betydelig forbedring i evner såsom:

optællingen,

nummergenkendelse,

forståelse af mængder.

Disse spil, der ofte opfattes som ren underholdning, involverer faktisk adskillige kognitive processer. De kræver opmærksomhed, forventning og regelløsningsevner – alle elementer, der stimulerer hjerneaktivitet. Ifølge Gena Nelson, der ledede undersøgelsen, viser disse resultater, at selv korte sessioner kan have en positiv effekt, når de spilles regelmæssigt.

En påvirkning af den præfrontale cortex

Eksperter påpeger også, at denne type spil aktiverer den præfrontale cortex, en hjerneregion involveret i eksekutive funktioner. Dette omfatter især:

planlægning,

beslutningstagning,

pulskontrol.

Neurolog Natalie Mackenzie forklarer i The Independent , at spil fungerer som multisensoriske stimulatorer. De involverer synet, men også proprioception – det vil sige opfattelsen af kroppen i rummet – når de involverer manipulation eller interaktion. Denne kombinerede stimulering hjælper med at holde hjernen vågen, især i perioder, hvor opmærksomheden let kan vandre.

Et mere aktivt alternativ til "scrolling"

Når man keder sig, er den mest almindelige refleks at bruge en smartphone til hurtigt at få adgang til indhold. Ifølge forskere er dog ikke alle digitale aktiviteter skabt lige. Brug af en telefon til at spille strukturerede og interaktive spil engagerer kognitive evner mere end passivt at indtage indhold. Målet at opnå, reglerne at følge og beslutningerne at træffe skaber et dybere mentalt engagement. Denne forskel er vigtig, især for børn og unge, hvis hjerner stadig er under udvikling. Forskere opfordrer derfor til integration af enkle, men stimulerende spil i de daglige rutiner.

Også sociale ydelser

Ud over matematiske færdigheder og eksekutive funktioner kan brætspil – selv i digital form – styrke sociale bånd, når de deles. At forfølge et fælles mål, at tage tur og håndtere interaktioner fremmer samarbejde og kommunikation. Disse sociale dimensioner spiller også en rolle i den overordnede kognitive udvikling. For yngre børn kan disse øjeblikke blive muligheder for uformel læring, fri for akademisk pres, men med målbare fordele.

Forvandler kedsomhed til mulighed

Ideen er ikke helt at forbyde øjeblikke med inaktivitet. Kedsomhed kan være produktiv og fremme fantasi og personlig refleksion. Men når vi vælger at udfylde den, virker nogle aktiviteter mere gavnlige end andre. Resultaterne af University of Oregon-undersøgelsen tyder på, at en simpel ændring af vane – at vælge et digitalt brætspil i stedet for automatisk scrolling – kan hjælpe med at stimulere hjernen.

Kort sagt, når kedsomheden rammer, kan online brætspil være meget mere end blot en tidsfordriv. I stedet for at se kedsomhed som et tomrum, der skal udfyldes for enhver pris, opfordrer denne forskning os til at betragte det som en mulighed. Med det rigtige valg af aktivitet kan det blive en værdifuld tid til at træne din hjerne, i alle aldre.