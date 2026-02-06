At have sokker på om natten kan gøre det lettere at falde i søvn.

At have sokker på om natten kan virke trivielt, endda umoderne, men adskillige undersøgelser og søvnspecialister tyder på, at denne simple handling faktisk kan fremme søvn og forbedre søvnkvaliteten en smule. Ved at påvirke kropstemperaturreguleringen bliver sokker i sengen et værdifuldt lille termoreguleringsværktøj til søvn.

Hvorfor sokker fremmer søvn

At tage sokker på før sengetid varmer dine fødder op, hvilket forårsager vasodilatation af blodkarrene under huden. Varmt blod strømmer til overfladen, varmen forsvinder, og kroppens indre temperatur falder en smule, hvilket er et af de vigtigste biologiske signaler, som hjernen forbinder med søvn.

I 2018 viste et lille studie udført på Seoul National University med seks unge mænd, at de, der sov med sokker på, faldt i søvn i gennemsnit 7,5 minutter tidligere, vågnede sjældnere om natten og sov omkring 32 minutter længere end dem, der sov barfodet. Forfatterne konkluderede, at regulering af fodtemperaturen om natten kan bidrage til at forbedre visse aspekter af søvnkvaliteten.

Hvad søvnspecialister siger

Eksperter som professor Indira Gurubhagavatula, talsmand for American Academy of Sleep Medicine, forklarer, at mekanismen ikke kun involverer fødderne, men hele kredsløbssystemet. Ved at opvarme ekstremiteterne sker der også vasodilatation andre steder i kroppen, hvilket letter varmeafledningen og sænker kernetemperaturen, en tilstand, der er befordrende for at falde i søvn.

Andre specialister, såsom Dr. Raymann, påpeger, at hjernen fortolker dette fald i kernetemperaturen som et grønt lys til at starte søvnprocessen. I praksis omsættes dette ofte til en følelse af døsighed, der sætter ind hurtigere, når ens fødder endelig er varme.

Valg af de rigtige sokker til natten

For at denne praksis skal være gavnlig, er valget af sokker vigtigt: det er tilrådeligt at vælge et rent par lavet af åndbare naturlige materialer såsom bomuld eller merinould for at begrænse sved og irritation. Sokkerne skal være brede nok til ikke at klemme anklen eller læggen, da stramme sokker kan begrænse blodcirkulationen og forårsage følelsesløshed.

Eksperter minder os om, at det, bortset fra i særlige tilfælde, ikke er nødvendigt at bruge kompressionsstrømper, når man sover: Når man ligger ned, forbedres den venøse tilbagestrømning naturligt, og for kompressionsstrømper vil sandsynligvis være ubehagelige. Hvis du er tilbøjelig til fodsvamp, kredsløbsproblemer eller diabetes, er det bedst at konsultere din læge, før du regelmæssigt tilegner dig denne vane om natten.

Et nyttigt tip, men ikke en mirakelkur

Læger understreger, at det at sove i sokker ikke er en behandling for søvnforstyrrelser som kronisk søvnløshed eller søvnapnø, som kræver specifik pleje. Det er snarere en simpel måde at optimere forholdene, der er gunstige for søvnen: varme fødder, en lidt lavere indre temperatur og en øget følelse af komfort.

For dem, der er bekymrede for at få det for varmt midt om natten, er én løsning at beholde sokker på kun ved sengetid, længe nok til at udløse den hudvasodilatation, der er nødvendig for at falde i søvn, og derefter tage dem af, når du er faldet i søvn. På denne måde kan du nyde fordelene ... uden at føle dig kvalt under dynen.