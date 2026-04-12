Ikke at kunne sove uden baggrundsstøj: Forskere ser det som meget mere end blot en simpel vane

At sove med baggrundsstøj – en ventilator, naturlyde eller en tv-serie – er en almindelig praksis, der hjælper mange mennesker med at maskere nattestøj og falde i søvn lettere. Men når stilhed bliver en kilde til intens angst, ser specialister det ofte som et tegn på underliggende angst eller lidelser såsom generaliseret angstlidelse (GAD) eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) snarere end en simpel præference.

En udbredt og ofte gavnlig vane

Ifølge en undersøgelse fra 2023 indarbejder mere end en tredjedel af voksne baggrundsstøj i deres sengetid. Hvid eller lyserød støj (lave og neutrale frekvenser) maskerer eksterne forstyrrelser såsom husstands- eller gadelyde og fremmer en mere afslappende søvn for letsovere. Denne rutine kan også stamme fra en barndomsvane, måske fra at vokse op i et støjende hjem, og udgør ingen reelle ulemper, så længe det forbliver et behageligt valg.

Når stilhed udløser angst

Det virkelige advarselstegn kommer, når stilhed ikke længere er neutral, men angstfremkaldende. Sengetid, fri for distraktioner, giver plads til en strøm af tanker, der vender tilbage i det uendelige: daglige bekymringer, irrationel frygt eller grublerier. Selvom baggrundsstøj primært tjener til at "fylde" dette tomrum og undgå disse tanker, kan den maskere generaliseret angstlidelse (GAD), der er karakteriseret ved overdreven bekymring, der forstyrrer dagligdagen og søvnen.

Forbindelsen mellem OCD og tvangsmæssige ritualer

I nogle tilfælde af obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) bliver behovet for støj et stift ritual for at sikre, at alt er "lige rigtigt". For eksempel dæmper en bestemt lydstyrke eller type lyd angst i lyset af påtrængende tanker, der opstår i stilheden. Terapeuter bemærker, at sengetid er et tidspunkt, der er befordrende for tvangstanker, og baggrundsstøj fungerer derefter som en distraktion for at optage sindet uden at engagere det for dybt.

At vide, hvornår man skal konsultere en professionel

Det er tid til at overveje, om fraværet af støj udløser intens frygt, muskelspændinger eller manglende evne til at falde i søvn andre steder. Tegn som irritabilitet i dagtimerne, kronisk træthed eller ufleksible søvnritualer indikerer ofte et behov for støtte. Kognitiv adfærdsterapi (CBT), der specialiserer sig i angst eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), hjælper individer gradvist med at vænne sig til stilhed og genvinde en fredelig, uafhængig søvn.

Har du brug for baggrundsstøj for at sove? Det er ofte harmløst, men når stilhed skræmmer, fortjener det opmærksomhed. Ved at identificere årsagerne – angst, OCD eller en simpel vane – bliver det muligt at forvandle denne frygt til en fredelig nat, med eller uden støj, for en virkelig genoprettende søvn.