"Sygdommen tog alt fra mig": Denne atlet åbner op om sin kamp mod endometriose

"Der er intet modigt ved at ignorere smerte." Med denne sætning opsummerede Svana Bjarnason 20 års kamp mod en sygdom, som ingen endnu havde nævnt. Den fransk-islandske klatrer brød tavsheden med afvæbnende oprigtighed – og hendes budskab gav genlyd langt ud over klatremiljøet.

Tyve års smerte uden diagnose

Svana Bjarnason har lidt af endometriose i næsten 20 år, men sygdommen blev først diagnosticeret for ganske nylig, efter årevis med medicinsk usikkerhed. Hendes første gynækolog fortalte hende blot, at det var "ingenting" og ordinerede smertestillende medicin. Hun bad selv om en MR-scanning. Hun fik derefter at vide, at hun havde "lidt endometriose" - en formulering, der virkede fuldstændig ude af trit med intensiteten af det, hun oplevede.

Det var i sidste ende en specialist uddannet i endometriose, der stillede den præcise diagnose: svær dyb endometriose med neuropatisk og ligamentøs involvering. Denne diagnose bragte hende lettelse: "Jeg fortalte endelig mig selv, at jeg ikke var skør," forklarer hun.

"Andy havde taget alt fra mig."

I opslaget, der blev offentliggjort på Instagram i september 2025, gav Svana Bjarnason sin sygdom et navn – "Andy", en forkortelse for endometriose – og beskrev, hvad det havde kostet hende: "For fire måneder siden tog Andy alt fra mig – mit smil, min ånd, mine planer. Han efterlod kun en bleg kopi af, hvem jeg var. Hele dage tilbragt med at vente i min seng. Nætter med at synke smertestillende uden at kunne sove. Timer koblet til en TENS-enhed. Lange minutter med at græde af raseri. Snesevis af gange med at kaste op på grund af medicinen. Og så meget tid uden at forstå noget som helst."

Ti dage før hun postede denne Instagram-besked, var Svana Bjarnason blevet opereret. Hun forklarede: "Min kirurg, en robot, og jeg er endelig gået i krig mod Andy. Efter en tre timers operation lykkedes det dem at fjerne en 4 cm stor knude og alle endometrioselæsionerne." En medicinsk sejr efter måneders usikkerhed.

Det olympiske år - klatring mens man græder af smerte

Året Svana Bjarnason forsøgte at kvalificere sig til de Olympiske Lege i Paris 2024 var utroligt vanskeligt: opkastning, smerter, søvnløshed og gentagne anfald. Hun klatrede nogle gange op umiddelbart efter at have skreget af smerte. Hendes dokumentarserie, "The Outsider", som følger hendes rejse til Paris 2024, beretter om denne kaotiske vej – strabadserne, ofrene og den konstante kamp for at forfølge sine drømme trods alt. Dette visuelle vidnesbyrd siger meget om, hvilken sygdom (endometriose) tvinger kvindelige atleter til at udholde i stilhed.

"Sport reddede mig fra depression."

I sit interview med ÀBLOCK! forklarede Svana Bjarnason: "Uden sport ville endometriose have kastet mig ud i en depression." Klatring har således været hendes udløb, hendes terapi og hendes grund til at kæmpe for en korrekt diagnose og behandling. Hun gentager også et afgørende punkt, der ofte overses: smerten er ikke afhængig af læsionernes størrelse. Og på trods af at én ud af ti kvinder er berørt, er sygdommen stadig dårligt forstået.

En besked til alle kvinder

Svana Bjarnason understreger vigtigheden af at stole på sine egne følelser og konsultere uddannede specialister. Hun gentager denne sætning, som er blevet det centrale tema i hendes historie: "Der er intet modigt ved at ignorere smerten." Hun deler også praktiske ressourcer til berørte kvinder: Facebook-gruppen "Endometriose og Adenomyose", hjemmesiden "La Belle et L'Endo" og fortegnelsen "EndoFrance".

Tyve års smerte, år med medicinsk usikkerhed, én operation og en sætning, der opsummerer det hele: "At ignorere smerte er ikke mod." Svana Bjarnason delte ikke bare sin historie. Hun gav et navn til det, som millioner af kvinder oplever uden at være i stand til at formulere det.