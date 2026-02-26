Hektisk spisning kan afsløre, at man "sluger sine følelser".

Du åbner en pakke småkager, selvom du egentlig ikke er sulten. Du har lyst til noget sødt eller salt efter en stressende dag. Denne refleks, der langt fra er sjælden, har et navn: følelsesmæssig spisning. Og at forstå denne mekanisme er allerede et skridt mod et blidere forhold til din krop.

Når mad bliver en følelsesmæssig regulator

Tvangsmæssig spisning, uden reel fysisk sult, er et almindeligt fænomen. Det er ikke mangel på viljestyrke, og det er heller ikke en karakterbrist. Psykologer bruger udtrykket "følelsesmæssig spisning" til at beskrive dette øjeblik, hvor mad tjener til at dulme indre spændinger: stress, tristhed, angst, ensomhed osv.

I de øjeblikke spiser du ikke for at nære din krop, men for at dulme en følelse. Handlingen kan virke automatisk: du rækker ud efter sukkerholdige eller fede snacks og søger øjeblikkelig trøst. Og denne trøst er meget reel ... men ofte midlertidig. Din krop er ikke din fjende; den prøver blot at finde en hurtig måde at lindre dig på.

Rødder ofte forankret i barndommen

Denne forbindelse mellem mad og følelser etableres tidligt. Et slik til at trøste et fald, en dessert til at belønne en indsats, en snack til at dulme en sorg. Lidt efter lidt forbinder din hjerne visse fødevarer med tryghed, belønning og komfort.

På et biologisk niveau er mekanismen kraftfuld. Fødevarer med et højt sukker- og fedtindhold stimulerer belønningskredsløbet og fremmer frigivelsen af dopamin, en neurotransmitter forbundet med nydelse. Samtidig kan kortisol - stresshormonet - øge madtrangen. Resultatet: Når din hjerne står over for en ubehagelig følelse, aktiverer den en hurtig genvej til mad.

Visse følelser, som vrede eller tristhed, kan undertrykke appetitten. Omvendt kan mad nogle gange være en hurtig løsning. Problemet er, at denne øjeblikkelige lindring kan efterfølges af skyldfølelse, der genstarter en cyklus, der er svær at bryde.

At genkende tegnene på følelsesmæssig spisning

At identificere, hvad der sker, er et vigtigt skridt. Visse tegn er afslørende:

En pludselig, presserende sult, ofte fokuseret på "lystmad".

Snacks på autopilot, uden nogen egentlig smagsprøve.

En øjeblikkelig følelse af lettelse, efterfulgt af fortrydelse eller selvkritik.

Følelsesmæssig sult opstår pludseligt og kræver øjeblikkelig tilfredsstillelse. Fysisk sult derimod opbygges gradvist og kan tilfredsstilles med forskellige typer mad. At lære at skelne mellem disse to fornemmelser giver dig styrke uden at dømme.

At bryde fri fra cyklussen med venlighed

At bryde denne cyklus betyder ikke at eliminere al nydelse af mad. Det handler snarere om at udvide dit spektrum af reaktioner på følelser. Et simpelt værktøj er at notere dine udløsere: hvilken følelse føler du? Hvornår? I hvilken kontekst? Blot det at observere uden selvkritik ændrer allerede dynamikken.

Dernæst kan du prøve alternativer, der er skræddersyet til din personlighed: en gåtur for at frigøre spændinger, et par dybe vejrtrækninger for at berolige stress, et opkald til en elsket for at bryde isolationen, at skrive ned, hvad du føler. Disse handlinger erstatter ikke mad; de supplerer dit følelsesmæssige værktøjssæt. I nogle tilfælde kan kognitiv adfærdsterapi hjælpe med at "omkode" disse reflekser og opbygge nye, mere beroligende automatiske reaktioner.

Kort sagt er "følelsesmæssig spisning" ikke en svaghed. Det er en tillært mekanisme, forstærket af biologi og personlig historie. At anerkende den er allerede et stort skridt fremad. Din krop fortjener at blive næret med respekt, og dine følelser fortjener at blive hørt.