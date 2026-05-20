Mange mennesker fugter deres tandbørste, før de bruger tandpasta: hvorfor nogle tandlæger fraråder det

Velvære
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Drazen Zigic/Freepik

Næsten 70% af folk skyller deres tandbørste under vand, før de bruger tandpasta, i den tro, at det forbedrer tandbørstningen. Flere tandlæger advarer dog om, at denne vane reducerer rengøringseffektiviteten. En undersøgelse offentliggjort i International Journal of Dental Hygiene bekræfter dette.

Vand fortynder de aktive ingredienser i tandpasta.

At fugte børsterne ændrer deres overfladespænding, hvilket reducerer tandpastaens vedhæftning. Som følge heraf skylles fluorid, antibakterielle stoffer og slibemidler væk for hurtigt, og mister 20-30% af deres effektivitet, ifølge undersøgelsen. Spyt er tilstrækkeligt til at aktivere produktet – at forfugte det med vand spilder dets nøglekomponenter.

Hårene bliver bløde, og børstning bliver mindre effektiv.

Bløde tandbørster anbefales allerede, og våde børstehår gør dem endnu blødere. Undersøgelsen målte en reduktion på 15% i plakfjernelseskapaciteten. "Tør" børstning (direkte påføring af tandpasta) fjerner rester bedre, især på kindtænder og tandkød.

For hurtigt skum = for tidlig skylning

Vandet skaber straks en kraftig skumdannelse. Vi spytter instinktivt produktet ud hurtigere, hvilket begrænser kontakttiden mellem fluorid og emaljen (ideelt set 2 minutter). Skyl heller ikke munden efter tandbørstning: lad fluoridet virke i yderligere 30 sekunder.

God, videnskabeligt valideret rutine

  • Tørbørste + tandpasta.
  • 2 minutter, alle sider, bløde og smidige.
  • Ingen øjeblikkelig mundskylning.
  • Børstehovedet nedad, tørrer i 24 timer.

Det kan virke hygiejnisk at gøre din tandbørste våd, før du bruger tandpasta, men denne undersøgelse beviser det modsatte: fortynding, bløde børstehår og tab af fluorid. Børst tørt for optimal rengøring – din tandlæge vil takke dig!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
Avant l’été, ces réflexes simples peuvent vraiment aider votre peau face au soleil

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Prosopagnosi": Hvad er denne neurologiske lidelse, der forhindrer genkendelse af ansigter?

Det kan virke overraskende ikke at kunne genkende ansigtet på en kollega, en elsket eller endda sit eget,...

"Sygdommen tog alt fra mig": Denne atlet åbner op om sin kamp mod endometriose

"Der er intet modigt ved at ignorere smerte." Med denne sætning opsummerede Svana Bjarnason 20 års kamp mod...

At gå i netop dette øjeblik kan være gavnligt for kroppen

Hvad nu hvis en af de enkleste hverdagshandlinger kunne hjælpe din krop med bedre at styre energi efter...

Denne pille, der er beregnet til at øge libido efter overgangsalderen, skaber kontrovers.

Mens mænd i årevis har været i stand til at øge deres lyst og udløse en seksuel respons...

Hantavirus: Hvad er symptomerne, og hvordan overføres denne virus?

I flere dage har navnet hantavirus cirkuleret i medierne, især efter annonceringen af det første bekræftede tilfælde i...

Den første "mandlige spiral" kan snart revolutionere prævention

Hvad nu hvis prævention endelig blev et reelt fælles ansvar? I Lille arbejder et forskerhold i øjeblikket på...