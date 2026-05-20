Mange mennesker fugter deres tandbørste, før de bruger tandpasta: hvorfor nogle tandlæger fraråder det

Næsten 70% af folk skyller deres tandbørste under vand, før de bruger tandpasta, i den tro, at det forbedrer tandbørstningen. Flere tandlæger advarer dog om, at denne vane reducerer rengøringseffektiviteten. En undersøgelse offentliggjort i International Journal of Dental Hygiene bekræfter dette.

Vand fortynder de aktive ingredienser i tandpasta.

At fugte børsterne ændrer deres overfladespænding, hvilket reducerer tandpastaens vedhæftning. Som følge heraf skylles fluorid, antibakterielle stoffer og slibemidler væk for hurtigt, og mister 20-30% af deres effektivitet, ifølge undersøgelsen. Spyt er tilstrækkeligt til at aktivere produktet – at forfugte det med vand spilder dets nøglekomponenter.

Hårene bliver bløde, og børstning bliver mindre effektiv.

Bløde tandbørster anbefales allerede, og våde børstehår gør dem endnu blødere. Undersøgelsen målte en reduktion på 15% i plakfjernelseskapaciteten. "Tør" børstning (direkte påføring af tandpasta) fjerner rester bedre, især på kindtænder og tandkød.

For hurtigt skum = for tidlig skylning

Vandet skaber straks en kraftig skumdannelse. Vi spytter instinktivt produktet ud hurtigere, hvilket begrænser kontakttiden mellem fluorid og emaljen (ideelt set 2 minutter). Skyl heller ikke munden efter tandbørstning: lad fluoridet virke i yderligere 30 sekunder.

God, videnskabeligt valideret rutine

Tørbørste + tandpasta.

2 minutter, alle sider, bløde og smidige.

Ingen øjeblikkelig mundskylning.

Børstehovedet nedad, tørrer i 24 timer.

Det kan virke hygiejnisk at gøre din tandbørste våd, før du bruger tandpasta, men denne undersøgelse beviser det modsatte: fortynding, bløde børstehår og tab af fluorid. Børst tørt for optimal rengøring – din tandlæge vil takke dig!